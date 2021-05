Sehnal: Předčasné volby nemají smysl. Babiše dřív neodstraní a posílí vliv Zemana

Požadovat za současné situace vyslovení nedůvěry vládě a předčasné volby, když je řádný termín skoro za čtyři měsíce, nedává podle předsedy Aliance pro budoucnost Pavla Sehnala smysl. “Prezident by jen získal větší vliv a současnou vládu by to od moci neodstavilo,” vysvětluje.

Sněmovní volby se blíží a mezi tím se nejspíš bude konat hlasování o nedůvěře vládě. “Jak už několikrát řekl prezident Zeman, i kdyby poslanci Babišově vládě vyjádřili nedůvěru, žádné předčasné volby nebudou a nechá ji dovládnout až do řádného termínu,” připomíná Pavel Sehnal.

“Jeví se tak jako pravděpodobné, že se vláda řádných voleb dožije. Doba už je tak krátká, že předčasné volby tak narychlo organizovat by prakticky znamenalo, že by probíhaly ve velmi podobném termínu jako volby řádné. Možná pouze prezident získá díky aktuální situaci větší možnost do celého procesu a různých rozhodování vstupovat a ovlivňovat,” míní.

Sehnal se obává, že v případě předčasného konce vlády Andreje Babiše by se v jistém smyslu mohl opakovat scénář z roku 2017. “K panu Zemanovi mohou mít občané různý vztah, ale mně se na něm nelíbí, že Ústavu coby základní právní dokument České republiky využívá k tomu, aby prosadil více svůj vliv. Viděli jsme to už při volbách v roce 2017, kdy dokola opakoval, že pověří pana Babiše sestavením vlády, a v případě, že by vláda důvěru nedostala, pověří ho znovu,” připomíná šéf Aliance pro budoucnost.

“Tím se celá linie antibabišismu postavila do pragmatického světla. Za normálních okolností by po neúspěšném pokusu dal prezident mandát k sestavení vlády někomu jinému. Z tohoto pohledu je k ničemu vyžadovat předčasné volby, protože by tím role prezidenta opět stoupla. Chce to trpělivost, věnujme se kampani a počkejme na řádné volby, po kterých bude nová vláda sestavena co nejrychleji,” dodal Pavel Sehnal.

