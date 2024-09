Senát se přebarvil. Babišovo ANO posílilo. Kdo půjde do vedení?

Hnutí ANO mělo ve druhém kole 18 kandidátů, nakonec to vypadá, že jich „promění“ pouze třetinu. Šest křesel je pro klub hnutí významným přírůstkem, zejména když obhajoval pouze jedno křeslo. A jeho držitel, dosavadní předseda klubu Miroslav Adámek, v obvodě Šumperk velmi nečekaně prohrál.

Za hnutí ANO tak ke dvojici úspěšných z prvního kola prošli do Senátu tři kandidáti na Moravě a tři v Čechách. Miroslav Navrátil, primátor Opavy, který žádal odklad voleb, neboť nejen v jeho městě probíhaly po povodních v totální improvizaci, nakonec zvítězil s obrovským náskokem pětadvaceti procent.

Ve Zlíně jej doplnil docent Oldřich Hájek, který se voličům na lístku představil jako ekonom a včelař. A v Prostějově primátor František Jura, který porazil kandidáta SPD.

V Čechách ANO bodovalo v Ústeckém kraji, kde uspěl lékař Ondřej Štěrba v Litoměřicích a dosavadní hejtman Jan Schiller v Teplicích. Sestavu doplnil Jan Látka, který v šumavském obvodě Domažlice porazil dosavadního senátora z ODS.

Už z prvního kola mělo ANO Janu Mračkovou Vildumetzovou v obvodě Sokolov a Martina Bednáře v jednom z obvodů v Ostravě. A jeho klub nejspíš doplní i Petr Vícha, sociální demokrat, který již počtvrté zvítězil v Karviné.

Klub ANO by tak měl mít celkem 14 mandátů.

Modré Čechy

Nejsilnějším klubem však nejspíš zůstane frakce ODS a TOP 09, i když dosavadní počet 36 senátorů je nadále nereálný. Rovněž hnutí STAN, které mělo 18 mandátů, bude ztrácet. Značná část jeho senátorů totiž pocházela z voleb roku 2018.

Lidovci měli 12 senátorů, z nichž ale například poměrně viditelný Patrik Kunčar mandát neobhájil.

Fotogalerie: - Volební plakáty

Zatímco ANO bodovalo na Moravě a v horských oblastech Čech, vládní koalice si připisovala zisky v Praze a jejím okolí. V oblasti, kterou politologové někdy označují jako „modrá hráz“, táhnoucí se od Liberce po České Budějovice neuspělo ANO ani v jednom obvodu.

V Praze již v prvním kole obhájil Pavel Fischer, ve druhém ho následoval kolega z prezidentské volby 2018 Jiří Drahoš. Naopak Marek Hilšer, třetí z „prezidentských senátorů“ na Praze 2, prohrál s profesorem egyptologem Miroslavem Bártou. Čtvrtý pražský senátorský obvod získala Miroslava Ludková, populární místostarostka Prahy 8 z ODS, patřící názorově spíše do jejího pravého křídla.

Já jsem volila Kuceru, protože Ludková - ústavní definice manželství muž a žena - nezvládnu. Jak lístek padal do urny měla jsem reflux žaludeční šťávy. Ale copak mužů volit proti stejnopohl. párům? To radši řídit stát jako firmu a popálit si jicen :( — Norika Laivadeta (@NorikaLaivadeta) September 27, 2024

Ve sledovaném středočeském obvodu Benešov vyhrál Zdeněk Hraba, jeden z nejvýraznějších senátorů, který je spojován například s úspěšným odporem horní komory proti Istanbulské smlouvě.

Fakta: Hraba je pro diskriminaci translidí skrze Ústavu. To není demokrat @cvrcek_martin. To je směr Orbánův autorotářský režim, který diskriminuje část obyvatel, protože jsou ???‍??. Tohle je ta svoboda a západní směr @ODScz? To jako fakt? https://t.co/HQPNBBBS6n pic.twitter.com/m2BmW4w2pj — Kryštof Eckhardt???‍?????????? (@EckhardtKrystof) September 22, 2024

Naopak v Mladé Boleslavi vyhrál Ondřej Lochman, liberálně orientovaný poslanec hnutí STAN. Stejný klub nejspíš doplní i Lena Mlejnková, která vyhrála v sousedním obvodu Jablonec nad Nisou.

Křeslo obhájili dva dosavadní senátoři ODS, Martin Červíček v Náchodě a Jan Tecl v Chrudimi. V Českých Budějovicích, kde už nekandidoval dosavadní senátor ze stejné strany, ODS uspěla s jeho nástupcem Zbyňkem Sýkorou, předsedou Českého paralympijského výboru.

Dva obvody na Vysočině si podělili lidovci a hnutí STAN. Na Moravě se čekal úspěch hnutí ANO, který ale nečekaně narušili dva kandidáti mimo velké strany. Již jsme psali o úspěchu Roberta Šlachty v Břeclavi. V jesenickém Šumperku pak dlouho vedoucího Miroslava Adámka nakonec přeskočil profesor politologie Stanislav Balík, kandidující jako nezávislý.

Profesor Balík na PL: Komentátor setřel klima studenty: Taky jsem v roce 1989 přespával na fakultě. Potřebují dobrodružství

Klimastudenti obsadili fakulty, brněnský děkan jim vypnul proud, topení i wifi. K debatám to nepotřebují, vzkázal

Docent Balík to vzal od podlahy: Hysterický lockdown, nejhorší Vánoce. Teď zvítězíme

V Brně pak střídání docenta muzikologie Mikuláše Beka docentem dramatických věd Břetislavem Rychlíkem lze číst v mnoha směrech jako náhradu „kus za kus".

Nejsilnější senátorský klub by měla udržet ODS, společně s TOP 09. Ta doposud měla předsedu Senátu a Miloš Vystrčil již uvedl, že by chtěl v čele komory pokračovat.

Kam s ním? S Drahošem? S Rychlíkem?

Podle výpočtů ParlamentníchListů.cz by měl klub ODS a TOP 09 mít 27 členů, klub Starostů 17 a klub lidovců 11. Tento počet může vzrůst o senátory, u kterých doposud není jasné, ke kterému klubu se přidají.

Jiří Drahoš byl doposud členem klubu Starostů, ale podporovala jej celá čtyřkoalice. „Přestup“ k ODS či lidovcům se očekávat příliš nedá, ale vyloučen není.

Totéž platí pro profesora Miroslava Bártu, který v Praze kandidoval za Starosty a nezávislé.

A rovněž třetí z nových pražských senátorů, Pavel Fischer, bude žádaným zbožím, i když v posledních letech byl senátorem nezařazeným.

V Brně kandidoval s podporou hned několika koaličních stran Břetislav Rychlík, u kterého lze očekávat buď volbu klubu Starostů, nebo klubu Senátor 21.

Profesor Stanislav Balík, který nečekaně uspěl v Šumperku, kandidoval jako zcela nezávislý kandidát a není zřejmé, do kterého klubu vstoupí.

A rovněž Robert Šlachta se bude muset rozhodnout, zda bude působit v některé ze zavedených frakcí.

Počet senátorů v klibech se promítne do požadavků na funkce. ANO již řeko, že bude požadovat místopředsedu Senátu, kterého doposud nemělo. Miloš Vystrčil připustil, že ve vedení komory by měly být všechny kluby, které na to mají dostatek členů.

Doposud v Senátu fungovalo pět klubů. Kromě ODS a TOP 09, klubu ANO a koaličních frakcí KDU-ČSL a nezávislí a Starostové a nezávislí existoval s počtem 6 členů také klub SEN 21 a Piráti. Z něj vypadl Lukáš Wagenknecht, důležitým se ale zdá úspěch Přemysla Rabase v Chomutově, díky kterému nebude muset klub hledat nového člena. Ke zřízení klubu je třeba minimálně 5 senátorů.

Tato informace je důležitá i pro nezařazené senátorky z minulých voleb Janu Zwyrtek Hamplovou a Danielu Kovářovou. Úvahy o zřízení nové frakce se zdají být odsouzeny k neúspěchu, z nových senátorů by ohledně účasti připadal v úvahu nejspíš pouze Robert Šlachta.

Psali jsme: Senátor Šlachta. Šídlo se neudržel Hraba: Můj dům, můj hrad. Každý občan má právo zastavit u sebe doma zločince. A bezdomovce vykázat Senátorka Kovářová: Svět je plný diskriminace „Drahoš se objeví, jen když někam kandiduje“. Josef Svoboda chce být skutečným senátorem