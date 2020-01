Senát zrušit. Dejte lidem právo veta. Budeme jako Švýcarsko! U Xavera se to rozjelo

Nejprve se Volný vyjádřil k úmrtí Jaroslava Kubery z ODS, jenž byl předsedou Senátu. „Musím říct, že smrt pana Kubery mě zasáhla úplně stejně jako smrt každého v mém okolí, nebo každého, kdo je mediálně známější. V tom smyslu, že je to připomenutí takového memento mori, carpe diem – že dnes tu jsme a zítra tady být nemusíme, takže užívejme dne. Jediné, co bych chtěl k tomu jako krátký komentář dodat, je to, že teď bychom měli zachovat pietu, nezneužívat toho k nějakým politickým útokům, a hlavně dát rodině šanci, aby se s tou ztrátou vyrovnala,“ sdělil Volný.

On sám však považuje Senát za zbytečný. „Protože o mně je známo, že jsem zastáncem přímé demokracie, tak já si dovedu představit, že by Senát byl nahrazen nějakou z forem přímé demokracie. Ta kontrolní funkce. Mám na mysli třeba možnost vetovat zákony lidovým vetem. Díky tomu ve Švýcarsku mohou mít velice štíhlou vládu, která si velice dobře uvědomuje, i když má parlamentní většinu, že nemůže silou prosazovat nějaké konkrétní zákony proti vůli většiny, protože potom je poměrně jednoduché v tom Švýcarsku sebrat zhruba 70–80 tisíc podpisů a takový zákon, se kterým lidé nesouhlasí napříč politickým spektrem, přestože jinak třeba podporují své vládnoucí strany, tak takový zákon prostě vetují, a to by ve své podstatě měla být kontrolní funkce Senátu. Jenže Senát lze kromě ústavních zákonů stejně přehlasovat 101 ve Sněmovně, takže ta jeho kontrolní funkce kromě těch ústavních zákonů byla podle mě velice diskutabilní,“ uvedl Volný.

Volný, kterého v loňském roce vyloučilo ze svého poslaneckého klubu hnutí SPD a je nyní předsedou založeného hnutí Jednotní – Alternativa pro Patrioty, se vyjádřil také k těžbě lithia. Vadí mu, že celá věc dle jeho slov usnula. „Ticho před bouří je velice podezřelé. A není podezřelé jenom mně, ale i mnohým občanům této republiky, kteří se mě jako poslance táží při návštěvách v kanceláři. A já si myslím, že teď je ideální doba tuto otázku otevřít bez toho, že by mohla mít nějaký vliv na vnitropolitický boj. Protože blíží se sice nějaké volby. Vždycky jsou nějaké volby, letos jsou krajské, a to lithium by nemuselo být tématem pro krajské volby. Ale já bych byl nerad, aby se stalo na krátkou dobu tématem ve volbách parlamentních, které jsou za dva roky. Potom, aby se to opět opustilo a po několika letech, abychom se dozvěděli stejně jako třeba v kauze Diag Human, že si nějaký soud v nějaké zemi, nebo nějaká arbitráž rozhodne o tom, že dlužíme nikoliv deset miliard korun, ale třeba dva tři biliony korun za zmařenou investici nějaké nadnárodní společnosti,“ uvedl Volný. Podle něj je nyní perfektní doba, kdy bez toho, aby to bylo zastíněno nějakými politickými šarvátkami a boji, můžeme založit třeba stálou či dočasnou komisi.

„To se pokusím navrhnout. Oslovím všechny předsedy parlamentních stran s tím, že bychom vytvořili nějakou komisi,“ dodal. „Byli jsme okrádáni za bílého dne několik let, okrádali nás o sto miliard z OKD. Na půdě Poslanecké sněmovny. Na půdě Poslanecké sněmovny nás také okradli o bilion korun pro solární mafii. A já se obávám, že minimálně tou pasivitou teď by mohlo nastat to, že budeme okradeni o dva tři biliony korun za to lithium,“ míní Volný a obává se opakování kauzy OKD.

