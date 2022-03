Senátor Canov se hrozí, co bude dál. Nejlépe kdyby Rusové sami provedli doma změnu...

„Rozdělil bych to na dvě etapy. První bylo zabrání Doněcka a Luhanska, což je pořád Ukrajina. Připomnělo mi to, jak Hitler zabral Sudety. Když tam vstoupili, ještě úplně jednotný postoj na české politické scéně nebyl. Ten nastal, až když napadli celou Ukrajinu. Což je dobře. Kéž by nám to vydrželo. Ale hrozím se toho, co bude dál. Nejlepší by bylo, kdyby došlo k nějaké vnitřní změně v Rusku,“ uvedl senátor Michael Canov.

Všichni jsme šokování tím, co se stalo 24. února 2022 a pokračuje v dalších dnech, kdy Rusko napadlo Ukrajinu a dopustilo se zločinu proti míru. Mnohým se vybavilo okamžitě jiné významné datum, 21. srpen 1968. Senátor a starosta Chrastavy Michael Canov (STAN/SLK) si připomněl hned dvě události. „Když vnikli do Doněcka a Luhanska, tam se mi vybavil Hitler a Mnichov. Potom když napadli celou Ukrajinu, tam se mi samozřejmě vybavil rok 1968,“ řekl.

Po tom srpnu 1968 tady sovětská vojska byla takzvaně dočasně 21 let. Michael Canov vyrůstal v Žacléři a na střední školu chodil do Trutnova. „Tam byli přímo v Trutnově, takže nějaké zkušenosti z jejich chování ve městě mám, ale jsou to jen detaily,“ uvedl.

Berou Ukrajince jako Rusy druhé kategorie

Chrastava leží v Libereckém kraji, jehož součástí je i bývalý vojenský újezd Ralsko. Ten v této době využívala právě sovětská armáda. Největším městem v této oblasti je Mimoň, kde v rodině sovětského důstojníka vyrůstali slavní světoví boxeři Vitalij a Vladimír Kličkové. Oba dnes brání Kyjev, jehož je Vitalij starostou. Nicméně i to ukazuje, jak blízké a provázané jsou oba národy, protože v Rudé armádě sloužili Rusové i Ukrajinci společně. O to absurdnější je současná válka. „Třeba o Brežněvovi se vedou spory, zda byl Ukrajinec, nebo Rus. Chruščov byl zase šéf ukrajinské komunistické strany, co já vím byl Rus a jeho manželka Ukrajinka,“ upozornil senátor.

„Jak říká Putin, oni prostě Ukrajince jako samostatnou národnost neuznávají. Říkají jim Malorusové a dodneška je berou jako mladší bratry, takové Rusy druhé kategorie,“ povšiml si. Svědčí o tom omylem zveřejněný vítězný článek ruské agentury Novosti, kde se píše, že Rusko obnovuje svoji historickou plnost, shromažďuje ruský svět a ruský lid ve své celistvosti – Velkorusy, Bělorusy a Malorusy.“

Reakce lidí k pomoci napadené zemi jsou vstřícné. I v Chrastavě. „Uvolnili jsme tři byty, zrenovovali jsme byt připravený pro lékaře a školnický byt. Tyto byty dáváme k dispozici,“ vysvětlil. „Máme další místa. Ubytovnu azylového typu s 28 místy, tady je ale problém, že to není vhodné pro děti,“ doplnil starosta Chrastavy.

Město Chrastava, jak píše na svých stránkách, se připojilo k humanitární sbírce organizované Libereckým krajem prostřednictvím Hasičského záchranného sboru, na pomoc Ukrajině. Sběrné místo je v informačním centru, poptávají věci pro ženy a děti na hranicích, jako jsou spacáky, teplé deky, přikrývky, polštáře, termodeky, karimatky, hygienické potřeby pro ženy a děti, baterky, baterie, pláštěnky, stany. Pro teritoriální jednotky sebeobrany ochranné prostředky – přilby bojové balistické 3. a 4. třída ochrany, neprůstřelné vesty modulární 4. (6) třída ochrany, UAV (bezpilotní letadla) různých typů. A také léky – analgetika, protizánětlivé léky, gázové obvazy, hydrogelové obvazy proti popáleninám, zaškrcovadlo, systémy pro nitrožilní infuze, imobilizační pneumatiky, katetry pro periferní žíly, infuzní sety.

Ukrajinu bereme jako nám velmi příbuznou krev

Čeká nás obrovská migrační vlna. Čechům bylo v roce 2015 vyčítáno, že nejsou dostatečně solidární. Což se v tomto případě výrazně změnilo. Překvapení to není. Na Ukrajince jsme, jako třeba na Vietnamce, zvyklí. „Pokud vím, všichni Slovani přišli z Ukrajiny. Je tam prapůvod Slovanstva. Ukrajinu bereme jako nám velmi příbuznou krev. Je to tedy zcela jiný postoj než k migraci z afrických a islámských zemí,“ konstatoval.

Na politické rovině jsme jako Česká republika zareagovali jasně, rychle a překvapivě jednotně, shodla se Poslanecká sněmovna, shodl se prezident s vládou... „Rozdělil bych to na dvě etapy. První bylo zabrání Doněcka a Luhanska, což je pořád Ukrajina. Připomnělo mi to, jak Hitler zabral Sudety. Když tam vstoupili, ještě úplně jednotný postoj na české politické scéně nebyl. Ten nastal, až když napadli celou Ukrajinu. Což je dobře. Kéž by nám to vydrželo. Ale hrozím se toho, co bude dál. Nejlepší by bylo, kdyby došlo k nějaké vnitřní změně v Rusku,“ zakončil senátor Michael Canov.

