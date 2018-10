Senátor Valenta chce vrátit do Česka původní, gotické korunovační klenoty. Psal kvůli tomu Zemanovi

Senátor Ivo Valenta se postavil do čela iniciativy za vrácení původních gotických korunovačních klenotů z Rakouska zpět do České republiky. Plány na navrácení vzácných předmětů představil Valenta 17. října v Senátu na tiskové konferenci.

„Myslím, že korunovační klenoty jsou symbol státnosti a určitě patří zpět do České republiky,“ sdělil přítomným senátor Ivo Valenta. „Myslím si, že je zapotřebí, abychom je zpět získali, nebo se o to alespoň pokusili, a překvapilo mne, že dosud se o to nikdo nepokusil,“ upřesnil senátor.

Původní gotické součásti korunovačních klenotů ze 14. století, které nechal zhotovit český král a římský císař Karel IV., jablko, žezlo a kurfiřtský plášť, jsou totiž v současnosti uloženy v Hofburgu ve Vídni, a nikoliv v České republice. Jejich roli tak v Česku během slavnostních událostí zastupují jejich ekvivalenty, které vznikly později, v období renesance.

Původní gotické artefakty byly z Prahy odvezeny za třicetileté války z obav před rabujícími švédskými vojsky. Původní gotické žezlo a jablko se ale do Čech už nevrátilo. Valenta tak chce nyní v čele iniciativy usilovat o to, aby se do Prahy vrátily předměty původní.

Dokonce v té souvislosti již inicioval i dopis prezidentu republiky Miloši Zemanovi. „Obrátil jsem se na prezidenta republiky, aby se této naší společné iniciativy chopil a ve spolupráci s vládou požádal Rakousko o prošetření a vydání klenotů a českého kurfiřtského pláště zpět do České republiky. Vhodnou příležitostí by mohla být například připravovaná návštěva prezidenta republiky v Rakousku,“ apeloval Valenta v tiskové zprávě.

Na iniciativě spolupracuje i právník Zdeněk Koudelka z brněnské Masarykovy univerzity specializující se na ústavní právo. Podle Koudelky se častěji pro korunovaci českých králů v české historii používaly právě gotické korunovační žezlo a jablko. „Je tudíž správné, aby coby české historické předměty byly v držení českého státu,“ uvedl Koudelka na tiskové konferenci.

Foto: Senátor Valenta by rád viděl původní gotické korunovační klenoty zpět v České republice

A jak naznačil, nárok na vrácení klenotů České republice z Rakouska by zde byl. „Po první světové válce na základě Saint-Germainské smlouvy se Rakousko zavázalo vydat historické předměty, který byly ve vlastnictví Čech, Moravy nebo Slezska a které se nacházely na území Rakouska. Samozřejmě podmínkou vydání bylo, že tehdejší Československo o to vydání požádalo,“ uvedl Koudelka. „Je velkým překvapením, že jak Československo, tak i Česká republika nikdy o vydání těchto korunovačních klenotů nepožádaly,“ dodal Koudelka.

Nárok na vrácení nicméně podle Koudelky trvá, jelikož Saint-Germainská úmluva neuváděla žádné lhůty, které by byly pro požádání o navrácení historických předmětů závazné. Požádat by tedy bylo možné i v současnosti. „Žádat o navrácení lze tedy i dnes a záleží na tom, jak se k tomu rakouská strana postaví,“ upřesnil Koudelka s tím, že korunovační klenoty patří mezi nejvýznamnější symboly státnosti.

