Senátorka Dernerová: Lidé se bojí. Roušková gestapa. Dávky pro sever? Pražáci nechápou

reklama

Paní doktorko, vidím, že necháváte rodiče s dětmi do své ordinace vcházet klidně bez zakrytých úst a nosu. Jak vnímáte jako dětská neuroložka nařízení o rouškách u školáků?

Anketa Bojíte se COVIDu-19? (Ptáme se od 16.9.2020) Ano 39% Ne 61% hlasovalo: 4812 lidí

Naopak si myslím, že v tom tkví jakési vyvolávání hrůzy a děsu a nikdo pořádně už neví, co a proč se děje. Ve školách bych to nechala plavat. Protože koneckonců, kolik je dětí, které mají problémy s covidem-19, a to závažné? O nikom jsem neslyšela.

Ony nejsou rizikovou skupinou. Momentálně se objevuje nejvyšší procento u lidí mezi 20. a 30. rokem věku: to jsou zřejmě ti, kteří holt chodí na různé diskotéky a mají bujný noční život. Ale těm také nic vážného vesměs není.

Já sama už z toho mám nepříjemné pocity, co se kolem covidu u nás děje.

Z toho vyvolávání strachu a co to dělá s mezilidskými vztahy?

Národ se pomalu a jistě dělí na rouškofoby a rouškofily. Takže tu opět nastává šílená polarizace společnosti, což vůbec nevidím jako dobrou věc. A nechala bych tedy fungovat zdravý rozum.

V jakém smyslu konkrétně?

Je jasné a logické, že čísla nakažených porostou. Nejsem si však jistá, zda rouška nás ode všeho ochrání, jelikož existují bezpříznakoví nosiči, s kterými se prostě potkáváme.

Když například jdeme do restaurace, tak do ní máme vejít s rouškou a mít ji do doby, než začneme jíst. Tedy ji pak po dobu stravování na sobě nemáme. Takže když budu jíst a pít tři čtvrtě hodiny a kolem mne budou další hosté, tak je to totéž, jako bych tam celou dobu seděla bez roušky. Nevidím v tom příliš smysl.

Navíc – restaurace, hospody a podobné podniky se opět dostanou do deficitu, protože část lidí odmítá do nich za těchto okolností chodit. Takže zde začíná vznikat asociálno: Lidé se bojí lidí, všichni si drží distanc.

Připadá mi, že jsem se octla v nějakém zlém snu nebo hororu, thrilleru, kterého jsem se nikdy nechtěla dožít.

Osobně bych s rouškami spíše šetřila. Ano, když jsem nemocná, jedu dopravním prostředkem, tak si ji vezmu. Ale teď je teplo a musím v ní nakupovat v obchodě, tak v tom teple… navíc do toho nadýchám i spoustu svých vlastních bacilů, jde pak o infekční semeniště.

Připadá mi to celé hodně přitažené za vlasy.

Psali jsme: Hrad: Zveřejnění platů Blbý rok Miroslavy Němcové: Omlouvala se. Pak zůstala sama. Zeman, ten jí dal Profesor Dušek: COVID? 2000 lůžek pro nejtěžší případy. Žádná krize Jak za Husáka! Kandidát TOP 09 a spol. vyhozen z muzea a nastala volební bouře

Lidé mluví přímo o náhubku….

Anketa Mělo by Česko stavět další bloky jaderných elektráren? Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 4701 lidí

Fakt? Tak vláda pana Babiše nás náhubkuje. To vy asi musíte být hodně rozčarovaná, kam se to zvrtlo. Kdysi, na začátku, jste v jeho politiku věřila, fandila jste mu, že?

Víte co… Tehdy začínal, nebyl politikem... Měla jsem určitou představu a bylo to v době, kdy zde situace na politické scéně nebyla nijak růžová. Řešily se kauzy jako Severozápad, byla tady opoziční smlouva, nebylo koho volit. Člověk věřil, že se dočká něčeho dobrého. Nemyslím si, že je úplně špatný po nějaké ekonomické stránce, jako byznysmen to zřejmě má v mnoha směrech srovnané.

Ale řada záležitosti je v této době hodně ovlivňována volbami a ta „plasticita“ je tady podle mne obrovská… Je potřeba vždy jednat se selským rozumem, ať před volbami nebo po nich, a nepodřizovat se v podstatě chování nebo náladám lidí. Brala bych to vždy z odborného hlediska, co je dobře a co dobře není.

Například?

Třeba fakt, že se teď důchodcům nad 60 let, kteří běžně chodí do práce, pošle pět roušek a respirátor, tak to nevidím jako normální.

Připadá mi to legrační. Měly by se spíš podpořit třeba matky samoživitelky, které na pořízení těchto ochranných pomůcek nemají dostatek peněz. Kdežto ten důchodce má příjem a často dostává roušky i od svých potomků.

Tohle zrovna je podle mě populistické rozhodnutí.

Před námi jsou krajské a senátní volby… Změní něco? A co by změnit měly?

Senátní volby by měly přinést to, abychom byli nezávislí na Poslanecké sněmovně. To znamená, že by v něm neměla působit převaha jedné strany, jednoho hnutí nad ostatními.

Myslíte, že se i právě teď – v kovidové době – tedy v tomto smyslu ukazuje důležitost Senátu i těm, kteří o něm pochybují?

Ano, Senát je zde důležitý. Proto také „pijeme krev“ některým lidem, kteří by si přáli horní komoru vygumovat, protože by si pak mohli dělat, co chtějí.

Je dobře, že byl zakotven v Ústavě a pro důvod, který jsem sdělila, byl také „otci stvořitely“ zamýšlen a je to tak podle mě správně.

Zažili jsme období, kdy v Senátu měla převahu ODS nebo ČSSD, a bylo to katastrofální.

Za sebe říkám, že by bylo fajn udržet poměr Senátu nezávislého na politických stranách, které jsou ve Sněmovně. To je jedna věc.

A druhá věc jsou krajské volby…

Anketa Považujete Miloše Zemana za lháře? Ano 22% Ne 78% hlasovalo: 12841 lidí

Samozřejmě že mohou vzniknout příšeroidní koalice, ale za sebe říkám – že ty kraje snad ani neměly vznikat… To byla zásadní chyba, protože se poté v krajích udála řada negativních věcí. Kraje se totiž snaží chovat jako bundeslandy, ale ony jimi nejsou.

A když stát žehral na absolutní volnost a říká se, ať si to tam dělají, jak chtějí, tak se tam potom děly různé věci včetně různých rozkrádání evropských dotačních prostředků a nebyla na ně kontrola.

Takže by bylo dobré, kdyby ve vedení krajů byli lidé, kteří to myslí upřímně dobře, a nebyli to jenom „osvědčení“ politici – šíbrové, kteří se spojí s kdekým, kteří by ty krajské finanční „ropovody“ dál zneužívali.

Krajům se daly velké kompetence, na druhou stranu se prý neměly brát kompetence obcím (i s ohledem na sociální dávky), jak mimo jiné zaznělo na předvolební debatě v Mostě…

S tím souhlasím. I u financí, které může přerozdělovat kraj, se někdy dá přednost „oblíbencům“, a tak si řada obcí třeba vůbec nesáhne na to, na co by mohla. Myslím kraje obecně. Jinak naprosto souhlasím, že kompetence obcí by měly být mnohonásobně vyšší.

Dále – mělo by dojít k tomu, že pro kraje Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský by měl být vymyšlen pilotní projekt, ne celonárodní projekt, protože lidi v Praze vůbec nechápou, o co tady u nás jde.

Je potřeba vytvořit zvláštní projekt, v jehož režimu bychom „jeli“. A my bychom si pak už nějakým způsobem nastavili parametry a chování lidí, kteří tyjí z dávek a vydělávají si v podstatě tím, že mají děti. A to nikdo v Praze, respektive řada lidí, nechce slyšet. Nebo řeší jen jako, ale nic nevyřeší. Protože zde nežijí. My ty problémy ale v tomto regionu známe. Víme, co nás trápí.

Osobně určitě půjdu za paní ministryní Maláčovou, ať dopadnou krajské volby jakkoli, a budu chtít, aby se jednalo o nějakém pilotním projektu, protože takto se nehneme z místa.

Do krajských voleb kandiduje Alena Dernerová jako číslo 2 na kandidátce STAN – Starostové a nezávislí.

Psali jsme: Aby v politice nebyli jen papaláši. A lidé z venkova nemuseli otročit v montovnách. Sedlák rozjel senátní kampaň v montérkách na traktoru VIDEO Budeme vás bít! Rouškové gestapo: 50 lidí prý mlátí lidi bez roušek Covid drtí školy. Tolik tragédie kvůli nudli u nosu, po jednom týdnu! Šikana dětí, konflikty, buzerace. Už nařídili klaunské nosy? Hrozí prů*er s NATO. Bartošův člověk, za kterým docházel Babiš, otevřeně. Penzisté jsou rukojmí, řekl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.