Seriál Limity: Žádná sláva. Peníze poplatníků přitom nešly jenom z ČT

S novým rokem přišel na ČT i nový televizní program. Jeho součástí je i seriál Limity od režiséra Petra Zelenky, který natočil například filmy jako Rok ďábla, Samotáři nebo Karamazovi nebo seriál Dabing Street. Tématem je tentokrát ekologie, neekologicky se chovající spolumajitel firmy na likvidaci odpadu se stane symbolem ekologického protestu a postupně se zaplétá do „soukolí protestních skupin a prodejů elektráren“.

Právník Tomáš Nielsen volí pro ParlamentníListy.cz poněkud jiná slova: „V době, kdy Poslanecká sněmovna rozhoduje o zásadní změně plateb pro Českou televizi a Český rozhlas, představilo vedení ČT několik nových projektů, zřejmě ve snaze obhájit roli, kterou by veřejnoprávní média měla ve společnosti zastávat. Jedním z těchto projektů je seriál Limity. Z hlediska diváka sice velice kvalitně obsazený, ale jinak naprosto obskurní příběh na téma ochrany klimatu,“ říká advokát. A podotýká, že seriál byl financován nejen Českou televizí a Státním fondem kinematografie, ale i příspěvky Evropské unie nebo Ministerstva životního prostředí.

Publikum je, co se týče seriálu, také poněkud rozpolceno. Na Česko-Slovenské filmové databázi má seriál, ze kterého zatím ČT odvysílala dva díly, 48 %. Což je více, než mají skutečné propadáky, ale není to žádná sláva.

Ani u profesionálů není seriál příliš oblíben. Kritik Martin Šrajer si ve své recenzi všímá, že v seriálu dochází k „zelenkovskému zvratu“ a postavy utrpí výmaz paměti. „Skoro nikomu není divné, že ten samý člověk, který ve svém podniku nestrpěl nikoho s odmítavým postojem k fosilním palivům, by měl být zároveň ekoteroristou,“ dává příklad a dodává, že se hlavní hrdina začne chovat úplně jinak.

„Je jako vyměněný. Zranění mozku přitom neutrpěl. Podobný obrat, naplňující scenáristické potřeby bez ohledu na psychologii, by nebyl tak rušivý, kdyby se Limity od začátku vyznačovaly stejnou komediální nadsázkou jako Zelenkovy starší projekty. Například seriál Dabing Street, který s Limity sdílí i nemalou část hereckého obsazení,“ píše Šrajer s tím, že tón je ale většinou realistický. „Hádky mezi postavami jsou nepříjemné a citová zranění, která si způsobují, opravdová. Sledování Limitů častěji bolí, než baví,“ popisuje a Limity jsou dle něho spíše telenovelou místo satiry.

„Budoucnost planety, kterou Karel postupně začíná brát na vědomí, se tak paradoxně jeví jako míň podstatná, než otázka, jestli se nějak usmíří se synem a manželkou,“ píše dále. Zelenka se dle něho tématu nevysmívá. „Oproti mnohým svým vrstevníkům má pro členy hnutí typu Extinction Rebellion nebo Limity pochopení.“ A byť jsou v seriálu rýpance, aktivisté nejsou karikatury. „Zmatení a neukotvení“ jsou, protože to je v seriálu normální. Nicméně ekologie dle Šrajera vyznívá jen jako doplněk vztahového dramatu. „Takto možná přiláká víc generací diváků, ale k naléhavým tématům současnosti nakonec nic pronikavého neřekne,“ míní Šrajer.

Mediální poradkyně Alena Maršálková zhodnotila na ParlamentníListy.cz dílo jako seriál, který nechcete vidět, ale stejně za něj musíte zaplatit. První dva díly byly podle ní přehlídka vulgarit a stupidních dialogů. Vydařená je podle ní zejména postava Aleše Hámy, středního podnikatele ze severních Čech, který doma topí gumovými holinami, učitelce nosí úplatky, po městě jezdí v autě opilý a za kolegu má Jaroslava Plesla, dělajícího byznys přes sexuální styk s manažerkami a sekretářkami obchodních partnerů.

Do svého komentáře na ukázku přepsala dialog při kterém Háma navštíví v nemocnici svého přejetého kolegu, který je v umělém spánku a snaží se ho přemluvit, aby řekl, že chtěl spáchat sebevraždu a nebyl to pracovní úraz. Po chvíli přichází za pacientem jeho bývalá žena.

H. „Na mě to všechno padá, máme začít ukládat azbest a nemáme kam. Žena se mi tahá s nějakým kokotem, kluk se mi zhlédnul v těch aktivistických sračkách. Já bych potřeboval, abys nás aspoň ty podržel a řekl, že to byl pokus o sebevraždu.“

Paní Lázňovská: „Co tady děláte, pane Kadlec?“

H. „Jen jsem se zastavil, jestli mu něco nechybí.“

L. „Výborný, že zrovna vy.“

H. „My jsme na všem domluvený, viď Lachtane.“

L. „Václave, já jen doufám, že se nenecháš ojebat, nebuď blbej! Z toho můžeš vytřískat pěknej balík. Protože pokud to teď posereš, tak jsi úplný lúzer.“

Za neumětelství, nerealistické postavy, vztahy mezi nimi i jejich chování kritizovala seriál i publicistka Táňa Zabloudilová. „Limity jsou v určitém smyslu vyvrcholením aktivismu autora, který se tentokrát rozhodl inspirovat skutečným aktivistickým hnutím. Bohužel se ale – zřejmě pod dojmem dnešního společenského zaujetí kulturními válkami, politické polarizace a možná i úspěchu zmíněného Most!u – rozhodnul pro žánr ‚buranské komedie‘ a zcela opustil své oblíbené divnosti a mystifikace. Ani buranská komedie by ale neměla být buransky napsaná a zahraná,“ míní.

A ptá se: „Je docela dobře možné, že Limity v dalších epizodách získají nějaké nuance, v prvních dvou epizodách, které ČT poslala novinářům, jsou bohužel neznatelné. Zbývá tedy jen pár otázek. Proč dává televize některým respektovaným autorům bianco šek na cokoliv? Nemohl se najít dramaturg nebo kreativní producent, který by tuhle látku korigoval nebo jednoduše nevzal? Proč vůbec veřejnoprávní televize investuje peníze do věcí, které nejsou ani průměrné? Nedělní prime-time okno má být její výkladní skříní, Limity v něm žádnou parádu dělat nebudou.“

Za to, jak podobné motivy jsou mezi seriály Most! a Limity, kritizovala Petra Zelenku i Andrea Zunová na Novinkách. A nerealističnost vztahů, hloupý humor i to, jak je ekologie jen druhořadé téma, kritizoval také Tomáš Stejskal na Aktuálně.cz.

Spisovatele Miloše Urbana také Zelenkovy Limity příliš nenadchly. Přijdou mu zastaralé. „Jako fanda ČT (a vůbec televizní člobrda od dětství) na to koukám v doufání. A teď nějak nevím. Nějak se to minulo dnem, měsícem, rokem, nebo míjí, nebo to stárlo rychlejc, než mělo. Před 20 lety dobrá věc. Pětadvaceti,“ zhodnotil po druhém dílu.

Ani bývalému europoslanci ODS Hynku Fajmonovi se seriál nelíbil. „TV seriál Limity je čistá zelená agitka. Podnikatelé jsou zde zesměšňováni a ekoaktivisti adorováni. Mládež na straně ‚zeleného dobra‘ proti ‚boomerským‘ rodičům. A na tuto ‚tvorbu‘ chtějí zvýšit povinný TV poplatek. Otřesné,“ zhodnotil.

K poplatkům a financování televizní tvorby advokát Nielsen ještě připomíná, že podle aktuálního návrhu opozice by mělo dojít ke sloučení České televize a Českého rozhlasu, které by byly financovány ze státního rozpočtu.

„Z právního hlediska by tato změna zřejmě vedla k tomu, že by se hospodaření České televize dostalo pod kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu. Jak by se asi NKÚ díval na projekty, jako jsou Limity?“ klade si otázku právník.

