Seškrtat dávky, vyhodit „falešné“ uprchlíky. Pravicové Švédsko radí Německu

Ale s novou pravicovou vládou se situace změnila. Švédové už toho totiž měli dost. Aby země mohla integrovat migranty, chce mít „velmi nízké počty žadatelů o azyl po mnoho let“. Za tímto účelem nová vláda krok za krokem mění migrační a azylový systém, napsal k tématu nejčtenější německý deník Bild.

Maria Malmer Stenergardová deníku poskytla rozhovor, v němž nastínila tři kroky, kterými se jí a vládě ve Stockholmu daří snižovat počty migrantů přicházejících do země.

Krok první: „Omezujeme výši sociálních dávek, které můžete pobírat. V současné době můžete získat stejnou částku jako za špatně placenou pozici na plný úvazek. To je absurdní situace, která ponouká nepracovat, ale žít z prostředků společnosti.“

Krok druhý: „Většina těch, kteří v současnosti žádají o azyl v Evropě, nepotřebuje ochranu, a to se musí změnit, to znamená: Zůstat by měli mít pouze uprchlíci, kteří jsou skutečně pronásledováni doma.“

Krok třetí: „Máme mnoho lidí, kteří zůstávají ve Švédsku, i když jim byl zamítnut azyl. Skrývají se. Takže to změníme.“

Do budoucna by měli všechni migranti mířící do Švédska končit v imigrantských centrech, a pokud bude rozhodnuto, že azyl nedostanou, mají být urychleně umístěni do repatriačního centra, než budou deportováni ze Švédska.

Ale pozor, Švédové mezi imigranty rozlišují. Zatímco vůči běžencům ze Sýrie či Afghánistánu jsou ostražití, uprchlíci z Ukrajiny jsou přijímáni dobře, protože se do švédské společnosti mnohem snáz a aktivněji integrují.

„Musíme zajistit, aby ti, kdo přijdou, nejen fyzicky překročili hranice země, ale také překročili hranice do společnosti a stali se její součástí,“ prohlásila ministryně. To znamená: Každý, kdo nemůže být integrován, bude deportován.

