Sestřel traktoristu, začni válku? „Ruská raketa“ rozbita Stropnickým. A jinými

Krátce po včerejším zveřejnění informace o dopadu rakety v polském Przewodówě se v rámci české komentátorské i politické scény vyrojilo značné množství reakcí, které byly následně během noci dosti konfrontovány s obsahem sdělení od polských i amerických činitelů. Po Bidenově prohlášení, že je „nepravděpodobné“, že by raketa byla vypálena v Rusku, amerického prezidenta europoslanec Jan Zahradil (ODS) varoval, že si takto „koleduje“ o to, aby jej „český Twitter zařadil na seznam proruských dezinformátorů“. Podle novinářky Apoleny Rychlíkové by se zdrženlivý přístup měli začít učit i mnozí čeští ministři. Přisadil si i expředseda Zelených Matěj Stropnický.

reklama

Anketa Cítíte se ohroženi aktivitami vedení Ruské federace? Cítím 6% Necítím 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15370 lidí



Podle amerického prezidenta Joea Bidena se má zdát „nepravděpodobné“, že by byla vystřelena z Ruska, což následně měli pro agenturu AP potvrdit i tři američtí představitelé, kteří uvedli, že předběžné odhady naznačují, že raketu na přilétající ruskou vypálily ukrajinské síly v rámci úterní drtivé salvy proti ukrajinské elektrické infrastruktuře.



Zatímco mnozí politici z exekutivy váhali označit útok za úmyslný, senátorka ODS Miroslava Němcová incident viděla jednoznačně: „Nevěřím, že Rusko zaútočilo na Polsko omylem. Je to buď záměrná provokace, nebo důkaz, že Rusáci mají ve všem naprostý bordel. Ale omyl se tomu říkat nedá,“ uveřejnila s tím, že „není na co čekat“.

Psali jsme: „A co teď, paní Němcová?“ Odsouzení Ruska se vymstilo. Je zle

Dosti odlišně již krátce po incidentu reagoval někdejší předseda vojenského výboru NATO a současný kandidát na prezidenta Petr Pavel. „Při takových zprávách je nejdůležitější zachovat chladnou hlavu, počkat na potvrzení informace z více zdrojů. A i kdyby se potvrdila, tak to nutně neznamená, že dojde k zahájení aktivit podle článku 5 NATO. Ani to neznamená, že mezi NATO a Ruskem se rozhoří konflikt,“ řekl s klidem a apeloval na nutnost „zachovat chladnou hlavu“.

Fotogalerie: - Dny NATO v Ostravě

Informaci je podle generála potřeba konfrontovat s ruskou stranou. „A ruská strana se k této informaci buďto přihlásí, a v takovém případě bude potřeba předvolat nejenom velvyslance, ale zároveň žádat vysvětlení, jak k takové situaci vůbec mohlo dojít. A na druhé straně je potřeba přijmout alespoň preventivní vojenská opatření jako je například zvýšení pohotovosti sil protivzdušné a protiraketové obrany v Polsku, ale i v sousedních zemích, tak, aby nedošlo k žádnému dalšímu incidentu,“ řekl krátce po incidentu.

Psali jsme: Hrozí konflikt mezi NATO a Ruskem? Generál Pavel představil postup

„Ale v žádném případě to neznamená, že bychom se měli znepokojovat zahájením válečného konfliktu s Ruskem,“ zmínil.

Zachovat chladnou hlavu. Moje reakce na první zprávy o dopadu ruských raket v Polsku a smrt dvou tamních občanů. pic.twitter.com/BqTC72RORY — Petr Pavel (@general_pavel) November 15, 2022

Právě na Pavlova klidná slova reagoval europoslanec Jan Zahradil tím, že si u něj Pavel „šplhnul“. „Na rozdíl od mnohých, které ani nebudu jmenovat. Je přece jen vidět, že na tyhle situace má trénink,“ komentoval reakci generála a poukázal, že aktivace čtvrtého článku, „ale ani článku 5, neznamená, že celé NATO se automaticky řítí do války“.

„Naštěstí to není tak jednoduché, jak by si někteří přáli,“ poznačil.

A @general_pavel si včera u mne šplhnul. Na rozdíl od mnohých, které ani nebudu jmenovat.

Je přece jen vidět, že na tyhle situace má trénink. pic.twitter.com/Yjb2nFqOVz — Jan Zahradil (@ZahradilJan) November 16, 2022

Po Bidenově prohlášení, že je „nepravděpodobné“, že by raketa byla vypálena v Rusku, taktéž europoslanec glosoval, že si americký prezident „koleduje“ o to, aby jej „český Twitter, který to samozřejmě ví líp, zařadil na seznam proruských dezinformátorů“.

Biden: “Nepravděpodobné, že raketa, co zasáhla Polsko, byla vypálena z Ruska.”

To si tedy koleduje, aby ho český twitter, který to samozřejmě ví líp, zařadil na seznam proruských dezinformátorů, že? https://t.co/KOC1BngEd5 — Jan Zahradil (@ZahradilJan) November 16, 2022

Reakci generála Pavla ocenil i šéf České stomatologické komory Roman Šmucler. „Nejsem fanda generála Pavla, ale včera získal body, když vyzýval k chladné hlavě. Je třeba vědět, co se stalo, než začneme volat po eskalaci války. Spousta politiků projevila emoce bez faktů a to je nebezpečné,“ zhodnotil.

Přístup Polska a Spojených států k incidentu pak Šmucler klasifikoval coby „velmi profi“.

Nejsem fanda generála Pavla ale včera získal body, když vyzýval k chladné hlavě. Je třeba vědět, co se stalo, než začneme volat po eskalaci války. Spousta politiků projevila emoce bez faktů a to je nebezpečné. Polsko a USA velmi profi! pic.twitter.com/NMfMoa1dGK — Roman Šmucler (@smucler) November 16, 2022

Novinářka Apolena Rychlíková míní, že by podobný přístup měli od Pavla odkoukat i mnozí ministři. „Tenhle postup by měl být ‚norma‘, ne výjimka, především co se ministrů týče,“ míní.

Zpětně viděno:zdrženlivé vyjádření Petra Pavla k včerejší události mi přijde jako projev zdravé zkušenosti i dobrého odhadu (nejen vojenského, i politického) - a to při všech výhradách k němu. Tenhle postup by imho měl být "norma" ne výjimka, především co se ministrů týče. — Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) November 16, 2022

A ke zdrženlivosti vyzval také předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. „Je pochopitelné, že máme tendenci přičítat viníkovi války řadu špatností, kde by to bylo nejsnadnější vysvětlení. ALE správná cesta je nejprve zjistit fakta a měřit podle nich. Jedině návrat k pravdě jako hodnotě nás uchrání od zabřednutí do bažiny morálně prázdné propagandy,“ upozornil.

Je pochopitelné, že máme tendenci přičítat viníkovi války řadu špatností, kde by to bylo nejsnadnější vysvětlení. ALE správná cesta je nejprve zjistit fakta a měřit podle nich. Jedině návrat k pravdě jako hodnotě nás uchrání od zabřednutí do bažiny morálně prázdné propagandy — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) November 16, 2022

Vyjádřil se také někdejší lídr Zelených Matěj Stropnický, přičemž zřejmě reagoval na názory, že šlo o „cílený ruský útok“. „Určitě, když chci zaútočit na druhý stát, který mě nenávidí ještě víc, než ten první, začnu tím, že sestřelím traktoristu, schválně, co to dá…“ glosoval.



Doplnil, že „všichni ti, kdo včera (s nadšením!) volali po totální odvetě, jsou těžce kompromitovaní“. „Jednak jako pitomci a jednak jako nebezpeční váleční dobrodruzi. Netřeba jmenovat, každý to o sobě dobře ví,“ zaznělo od něj na Facebooku.

Psali jsme: „A co teď, paní Němcová?“ Odsouzení Ruska se vymstilo. Je zle Stejně dáme Ukrajině víc zbraní. Ať to v Polsku bylo jakkoliv, zní závěr Zelenskyj: Netlačte nás do žádného kompromisu s Ruskem Šok: Vystřeleno z Ukrajiny, padlo k „polské“ raketě v USA

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.