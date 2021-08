Sešup Pirátů, ale pořádný. Nový průzkum potěší Šlachtu i Babiše

Podle nejnovějšího předvolebního průzkumu společnosti SANEP by sněmovní volby v srpnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 24,6 %, na druhém místě by skončila koalice SPOLU s 21,3 %. Třetí místo připadlo koalici Pirátů a STAN se ziskem 20,7 %. Do Sněmovny by se dostalo hnutí Přísaha Roberta Šlachty.

Vládní hnutí premiéra Andreje Babiše by v aktuálním srpnovém měření společnosti SANEP vyhrálo volby do Sněmovny se ziskem 24,6 %, což představuje oproti červenci tohoto roku nárůst o jeden procentní bod. Na druhém místě by pak skončilo koaliční uskupení SPOLU (ODS/TOP 09/KDU-ČSL), a to se ziskem 21,3 procentních bodů. V aktuálním průzkumu si tak toto koaliční uskupení oproti minulému měsíci polepšilo též o jeden procentní bod.

Prvenství si zatím drží koalice SPOLU ve dvou krajích, a to v Jihočeském kraji (23,5 %) a v Praze (34,6 %). Koaliční uskupení PIRÁTI/STAN by nyní skončilo na třetím místě, a to se ziskem 20,7 %. Pro uskupení PIRÁTI/STAN znamená tento srpnový hypotetický zisk voličských hlasů velké zklamání, neboť si oproti minulému měsíci pohoršilo takřka o tři procentní body (2,7 %).

Navíc tento prudký pokles voličských preferencí jen pár měsíců před volbami není pro jakýkoli politický subjekt dobrou zprávou, zvláště v době, kdy se na plné obrátky rozjíždějí předvolební kampaně.

Zajímavostí je, že očekávaný duel Babiš vs. Bartoš v Ústeckém kraji se prozatím vyvíjí o poznání lépe právě pro předsedu ANO a současného premiéra Andreje Babiše. V srpnu by v Ústeckém kraji vyhrálo hnutí ANO nad uskupením PIRÁTI/STAN o více než deset procentních bodů.

Na čtvrtém místě by v srpnu skončila SPD pod vedením Tomia Okamury se ziskem 9,8 procentních bodů, což znamená oproti červencovému měření mírný nárůst voličských preferencí, a to o 0,2 %.

Na pátém místě by v srpnu skončila KSČM se ziskem 5,3 procentních bodů, což je o 0,1 procenta více než v červenci tohoto roku.

Pomyslnou vstupenku do Poslanecké sněmovny by poprvé v měření společnosti SANEP získalo hnutí Roberta Šlachty Přísaha se ziskem 5,2 procentních bodů, což je o 0,3 % více než v předchozím měsíci. Hnutí Přísaha Roberta Šlachty zaznamenává i nadále progresivní nárůst voličské přízně.

Do Sněmovny by se v srpnu dostala ještě Česká strana sociálně demokratická, a to s aktuálním ziskem 5 %. Žádný jiný politický subjekt by se v srpnu do Sněmovny PČR nedostal. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky by se pak ani v srpnu nedostalo koaliční uskupení Trikolóra/Svobodní/Soukromníci (3 %), stejně tak jako Aliance pro budoucnost (2,4 %) a Strana zelených (1,7%).

Výše uvedený exkluzivní průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 2.–16. srpna 2021 na vybrané skupině v souhrnu 2123 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+ let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 15 542 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu.

