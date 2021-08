Ševčík zaskočil Drtinovou: To jsou lži, paní redaktorko. Novinář psal na objednávku, asi se budu soudit. Obvinění s rozvědkou nabralo grády

Proděkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (VŠE) Miroslav Ševčík má ambice dostat se do Sněmovny, kam letos kandiduje za stranu Trikolóra Svobodní Soukromníci. V rozhovoru pro DVTV vyvracel tvrzení, že by v Trikolóře probíhaly nedemokratické postupy, jak prohlásili někteří její bývalí členové. Varoval před zelenou politikou Evropské unie. A stranou nezůstaly ani jeho kontroverze z minulosti.

„Jsem přesvědčen, že v současné době na politické scéně je Trikolóra jediná konzervativní pravicová strana. Bohužel, ty strany, co tu byly a vystupovaly jako pravicové, se posunuly už úplně někam jinam,“ řekl úvodem docent Ševčík, který kandiduje z posledního, tedy z 36. místa, na kandidátce Trikolóry Svobodných Soukromníků v Praze. Anketa Má naše účast v NATO smysl? Má 4% Nemá 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13765 lidí

Podle Ševčíka je Trikolóra sama o sobě demokraticky vedenou stranou, ne všichni její bývalí členové sdílejí stejný pohled. Po odchodu Václava Klause mladšího z čela tohoto hnutí odešly desítky lidí. „Já si myslím, že je demokraticky vedenou stranou, samozřejmě se nezúčastňuji zasedání vedení, ale kdybych o tom nebyl přesvědčen, tak bych se jim nesnažil pomáhat,“ uvedl ekonom, který sice není jejím členem Trikolóry, ale je jedním z jejích hlavních poradců.

Celý rozhovor najdet ZDE

V kontextu toho připustil, že i jeho osobně rychlý odchod Václava Klause ml. zarazil. „V každé politické straně a hnutí se nacházejí lidé, kteří s některými záležitostmi nesouhlasí. Pravdou je, že mě rychlý odchod Václava Klause mladšího z hnutí Trikolóra překvapil. Nicméně já osobně jsem nezaznamenal žádné nedemokratické postupy, které by mě od spolupráce s tímto hnutím odradily,“ zopakoval Ševčík, jemuž nevadilo, že neproběhl stranický sněm; důvodem byla hysterická doba covidová.

Nicméně odchod Klause juniora je podle Ševčíka pro Trikolóru velkou ztrátou: „To víte, že Klaus mladší byla osobnost. Je to člověk, který umí úplně perfektně psát glosy, umí i vystupovat,“ vyjmenovával samé plusy. Odchod jej ale neodradil: „Já jsem si tím uvědomil, že se nacházíme ve velmi složité situaci, kde v současné době není na pravici vůbec žádné politické uskupení. Možná jsem tam zůstal jako spolupracovník i kvůli tomu, abych měl vůbec koho volit,“ pousmál se docent.

Prozradil, že se na něj obracejí i členové z ODS s tím, že hlas dají právě Trikolóře. „Na mě se obrací i členové ODS a říkají: ‚Zaplať pánbůh, že tu Trikolóra je, alespoň jí budeme moct volit něco pravicového proti tomu, kam dnes spěje ODS.‘ Z ODS považuji za jediného pravicového politika pana Skopečka, který vyučuje u nás na fakultě. To je snad jediný pravicový politik,“ míní Ševčík.

Stále věří, že strana Trikolóra Svobodní Soukromníci může dosáhnout ve volbách slušného výsledku i bez Václava Klause mladšího. Podle volebních průzkumů se pohybuje strana kolem tří procent. „Samozřejmě... bojujeme. Já jsem přesvědčený, že těch pět procent se dá pokořit,“ zmínil Ševčík hranici potřebnou pro vstup do dolní komory.

Na stůl pak padly kritické názory volební lídryně kandidátky Trikolóra Svobodní Soukromníci Zuzany Majerové Zahradníkové na zelenou politiky EU. „Je to způsob, jakým efektivně mluvit s mladými voliči, kterým je osud planety hodně blízký?“ zajímala se moderátorka Daniela Ddrtinová. „Paní redaktorko, Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu) je projekt sociálního inženýrství a zeleného šílenství. To říkám každému voliči! A to zbožňuji planetu a zbožňuji mladé lidi. Mám ale také rád lidi, kteří se o to životní prostředí skutečně starají, třídí odpad a uklízí si po sobě vajgly a pytlíky atd., to stačí,“ míní ekonom.

„Ale jde o snižování emisí...,“ poznamenala moderátorka. „Ale paní redaktorko?! To je fantasmagorie, o které se tu bavíme. Když jsem chodil já na gympl, bylo CO 2 bráno tak, že dochází ke globálnímu oteplování. Také se říkalo, že zásoby ropy jsou maximálně na třicet let, od té doby je spotřeba ropy čtyřikrát větší, a její zásoby na dalších 70 let,“ vyvracel, že by naše planeta stála na prahu ekologické krize. „To je akorát alarmismus, nejsme na žádném pokraji hrozící hrůzy,“ zdůraznil.

„Mladému voliči bych řekl, že jestli bude volit Green Deal, tak při těch hrůzách, co na nás chystají Zelení z Německa prostřednictvím Bruselu si nebudou do středněpříjmové rodiny moct koupit ani dvě auta. Snižování emisí těmito způsoby je totální hloupost a povede to k tomu, že budou chudší lidé ještě chudšími, střední třídy se stanou úplně chudými,“ poukázal na dopady na sociálně slabé.

Dalším tématem byly nízké daně, které Ševčík prosazuje. Podle něj by se země pod jejich vedením dokázala daňové smršti vyhnout, i v době historických rozpočtových schodků. „Bude záležet na odpovědnosti politiků, bohužel ti žijí volebním cyklem čtyři roky. My se na to díváme z pohledu generací a víme, že to, co se tu děje, je nezodpovědnost. Jedná se tu o ‚Great Reset‘, chtějí se předělat společenské poměry v ekonomikách, je to útok na svobodu,“ řekl.

Cílem politického uskupení Trikolóra Svobodní Soukromníci je podle něj například udržet nízké daně s cílem zavést 15procentní daň tak, aby byla aplikovaná prakticky na všechny položky kromě spotřební daně. Připomněl, že stejně tak je důležitá i otázka výdajů, protože lze šetřit v každé kapitole rozpočtu.

Diskuse se poté stočila do minulosti Miroslava Ševčíka; na začátku července přišly Seznam Zprávy s informací, že získaly utajovanou složku komunistické vojenské rozvědky. Podle ní se měl Ševčík na přelomu let 1987 a 1988 sejít na několika konspiračních schůzkách s agenty komunistické rozvědky, aby mu dali úkol v zahraničí.

Jelikož docent očekával, že na tohle kontroverzní téma přijde řada, přinesl si s sebou do studia DVTV dokumenty o tom, že s žádnou rozvědkou nikdy nespolupracoval. „Mám zde osvědčení z Ministerstva vnitra z roku 2020 o tom, že jsem nebyl nikde evidován. Pak mám ještě od pana Rumla osvědčení z roku 1997,“ řekl na svou obhajobu.

Psali jsme: ,,Jste hloupý, zaplacený a navedený." Co Seznam neotiskl: Docent Ševčík se bránil, ale smůla. Tak čtěte zde

Moderátorka však namítla, že na archivy vojenské rozvědky se lustrační zákon nevztahoval, což Ševčík odmítl: „To nemáte vůbec pravdu. Ten Koutník, kdo tohle na mě nachystal..., to byla samozřejmě objednaná věc. Koutníkovi jsem odpověděl na všechny dotazy, ale on nepublikoval ani jednu mou odpověď. Proto to pak vyšlo na ParlamentníchListech.cz a každý si může přečíst, jak to opravdu bylo,“ uvedl.

Přesto Drtinová naléhala: „Tak mi řekněte, co po vás na těch třech schůzkách, které jsou zdokumentovány, chtěli?“ tlačila dál na Ševčíka. „Nejsou zdokumentovány, nebyla žádná schůzka. S žádnou rozvědkou jsem nespolupracoval. Celé je to totální lež, totální zkreslení toho, jak to ve skutečnosti bylo,“ vysvětloval poté Ševčík podrobnosti. Na dotaz, zda se bude soudit, uvedl: „Pravděpodobně jo.“ Závěrem se pustil i do historika Petra Blažka, který se k Ševčíkově kauze pro Seznam Zprávy vyjadřoval: „Historik Blažek lže, v textu se dopustil patnácti lží a fabulací,“ zopakoval a doporučil Drtinové, aby tyto lži neposlouchala.

Psali jsme: Jeden test za druhým, je to velký byznys, přeskupení peněz a moci. Podnikatel o evropské praxi s covidem „Naprostý nesmysl!" Špidla vytáhl Klausovy dluhy. Ale narazil, Ševčík mu to vrátil Docent Ševčík: Covidovou blamáží a vymýváním mozků k omezování individuální svobody A dost! Docent Ševčík popsal nesmyslná omezení. Podpořili ho elitní sportovci











