Show ČT proti fake news: Ano, i Jaromír Soukup se vyjádřil

„Takže jestli to chápu správně: Česká televize má nový pořad, kde řeší problematiku fake news. Nechybí celebrity, které si namastí kapsičky. Nechybí rádoby experti – politologové z Brna – kteří si namastí kapsičku. Kapsičku si namastí další tvůrci, spousty poradců apod.,“ poznamenal Soukup.

„Tohle, vážení, není k smíchu! Tu šarádu si platíme my všichni z koncesionářských poplatků. Pár rádoby odborníků určuje, co je a co není pravda a manipulují veřejností. Inkasují si za to částky, které nikdo nemůže zkontrolovat, protože nakládání s financemi ČT je veřejnosti skryté,“ dodal Soukup.

A ptá se, jak daleko to necháme zajít. „Kde končí veřejnoprávní nezávislost a začíná arogance a zneužívání moci? Opravdu nám v roce 2019 bude zrovna Česká televize určovat, co je a co není pravda?! A opravdu nám nezbývá nic jiného, než věřit, že už se konečně Rada ČT vzpamatuje a zasáhne? Blížíme se do stavu, odkud už nebude návratu,“ uzavřel Soukup.

O pořadu se například diskutovalo na serveru Seznam Zprávy, kde proti hradnímu mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi usedl politolog Miloš Gregor. Ten se také angažuje v tvorbě pořadu To se ví. Zemanův mluvčí pro změnu účinkuje ve své Talkshow na TV Barrandov. Během Duelu došlo několikrát na obvinění, že Gregor, či Ovčáček lžou.

Jiří Ovčáček informoval, že prezident republiky pořad nesledoval, podíval se na něj ze záznamu jen on. O pořadu má dvě teorie. Jednak, že se do vysílání ČT prolomili tvůrci České sody (slavného satirického pořadu z 90. let). „Ta druhá je, že scénář pořadu přišel z Moskvy, protože takto zdiskreditovat boj s dezinformacemi, to se jen tak někomu nepodaří,“ dořekl Ovčáček a nazval pořad fraškou. Gregor naopak mínil, že se najdou lidé, kteří chválí, že se do tématu Česká televize vůbec pustila. Ovčáčkovu kritiku označil za nekostruktivní.

Moderátorka se zeptala, zda mluvčí není vlastně potrefená husa, když proti pořadu brojil ještě před prvním dílem. Ovčáček odtušil, že pořad dopadl přesně tak, jak předpokládal. „To bylo zcela jasné, byl tam Babiš, byl tam Zeman, byl tam Soukup, dokonce Koněv, Miroslav Kalousek dostal roztomilá ouška se srdíčky, přesně to naplnilo to, co se dalo očekávat, co se dalo předvídat,“ mínil Ovčáček. Podle něj se jedná o primitivně udělaný pořad, tvořený v dojmu, že toto osloví většinovou populaci.

Zmínku o potrefené huse moderátorka vysvětlila tak, že Ovčáček dal rozhovor o Koněvovi i ruské televizi, která však údajně lhala. Ovčáček namítl, že si média nevybírá a dává rozhovor těm, kdo o něj požádají. Gregor namítl, že Ovčáček se naváží do veřejnoprávních médií, která se snaží dělat kvalitnější žurnalistiku, a těm dezinformačním jen dává rozhovory a odkazuje na ně. „Myslíte Seznam?“ rýpl si Ovčáček. „Co se týče potrefené husy, pan tiskový mluvčí je velice problematická osoba, co se týče tohoto tématu. Protože na jednu stranu, on velice kvalitně odvádí práci pro svého zaměstnavatele, prezidenta Zemana, protože vždy, když má pan prezident nějaké problémy, tak pan mluvčí přispěchá s nějakým skandálním výrokem nebo útokem na někoho a odvede pozornost,“ pochválil Ovčáčkův výkon funkce Gregor. „Problematické je právě to, jak relativizuje zdroje informací a relativizuje pravdu...“ začal odborník na dezinformace, ale moderátorka ho přerušila.

Ovčáček se ohradil proti tvrzení, že preferuje dezinformační média, a ptal se Gregora, kdo bude rozhodovat o tom, která média jsou dezinformační a která ne. „Vy, Česká televize, nebo nějaký úřad? Jakým právem vůbec tyto věci můžete říkat? Ve svobodné společnosti má každý právo na svůj názor, má právo poskytovat rozhovory komukoliv a pouze v některých nedemokratických společnostech to možné není.“ Proto se prý proti pořadu tak ohradil, protože nechce žít ve společnosti, kde někdo bude určovat, co pravda je a není.

Gregor dále za problematické prohlásil to, že není dost dobře poznat, co je vyjádření jeho a co prezidentovo. Ovčáček si kopl, že zrovna odborník na dezinformace by to měl být schopný rozlišit, a dodal, že se jedná o klasický argument, který neplatí, protože je to z jeho tweetů jasně poznat a vždy k prohlášením prezidenta dává dovětek, že se jedná o prezidentovo prohlášení.

Dle Gregora je To se ví součástí mozaiky iniciativ určených k osvětě. Podle Ovčáčka se v ČT rozhodli oslovit většinovou populaci. „Ale vzhledem k tomu, že jsou to lidé z městského prostředí, tak si představují, že na vesnici žijí křováci a hlupáci,“ pravil prezidentův mluvčí. „Proto fekální humor, prokládaný vážnými tématy,“ zdůvodnil náplň pořadu.

Gregor namítl, že Ovčáček soudí pořad podle jednoho dílu a že v dalším díle se pořad prý bude věnovat i jiným politikům. Je podle něj logické, že když je premiér i prezident výrazná osobnost, tak se jim pořad nebude vyhýbat. „To, co se nám snaží podsunout pan tiskový mluvčí, že se jedná o nějaké moskevské manýry, naopak, moskevské manýry by byly, kdyby v tom pořadu jsme byli po vůli a po srsti vládnoucí elitě. A vládnoucí elita jsou dnes hnutí ANO, ČSSD, KSČM a pan Zeman,“ mínil Miloš Gregor.

Debata se také vedla o tom, jestli je Jiří Ovčáček obyčejný troll. „Pokud se podíváme na definici trollující osoby, to znamená, že se snaží rozvrátit diskuzi, odvést pozornost od tématu, uráží lidi a diskutující, tak z tohoto hlediska pan Ovčáček naplňuje definici trolla,“ mínil odborník na dezinformace. „To je taková módní nálepka, já před ní mnohokráte varoval,“ namítal mluvčí. Diskuze prý nerozvrací, ale otevírá. Nálepky prý souvisí s volebními preferencemi opozice. „Nemáte-li argumenty a nemáte-li schopnost diskuze, tak začnete lidi označovat za trolly, prokremelské pohůnky, Putinovy slouhy, to je dnes z určité strany politického spektra absolutně běžné,“ tvrdil Ovčáček.

Celý rozhovor ZDE.