Šichtařová: Inkluze je drahý experiment, který ubližuje dětem

16.09.2024 9:27 | Monitoring

Ekonomka a kandidátka do Senátu za Svobodné v Praze 4, Markéta Šichtařová, se ostře vymezila proti současné podobě inkluze ve školství. V rozhovoru pro pořad Co na to vaše peněženka na CNN Prima NEWS označila inkluzi za neúspěšný projekt, který zbytečně zatěžuje jak státní rozpočet, tak vzdělávací systém a ubližuje nejen hendikepovaným, ale i talentovaným dětem. Podle Šichtařové by zrušení tohoto projektu přineslo významné úspory.