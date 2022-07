Síkela ohlásil, co by se muselo provést, kdyby Rusové neobnovili dodávky plynu

Rusko od pondělí pozastavilo na deset dní přepravu plynu do Evropy plynovodem Nord Stream 1 kvůli údržbě potrubí. V případě, pokud své dodávky plynu do Evropy poté neobnoví, bude nutné změnit platné regulační stupně a přijmout nová pravidla, uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) v rozhovoru pro Radiožurnál. Píší o tom Novinky.cz.

Současné platné regulační stupně a pravidla nejsou podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely připraveny na situaci, kdy by byl dlouhodobý nedostatek plynu přes topnou sezonu. „Kdyby měl podnik tři provozovny a my bychom mu poslali méně plynu pro všechny, jak to stanovuje současná vyhláška, tak by je musel všechny tři zavřít,“ prohlásil před pár dny před novináři v Bruselu Síkela. „Musíme proto připravit takové legislativní nástroje, abychom podniku poslali plný tlak třeba pro dvě provozovny a on by byl nucen zavřít jen jednu,“ dodal.

„Abychom udrželi průmysl v chodu, což potřebujeme, zejména jeho klíčové části, tak samozřejmě bychom museli vyzvat i obyvatelstvo, aby se do určité míry uskromnilo,“ řekl, co bude nutné v případě, že Rusko dodávky plynu do Evropy neobnoví či omezí.

Dle aktuálních pravidel by se při kritickém nedostatku plynu dodávky zachovaly jen domácnostem a kritické infrastruktuře, například nemocnicím. Existuje deset tzv. odběrových stupňů pro omezování spotřeby. V prvním stupni by se podle dřívějšího vyjádření MPO omezily dodávky zákazníkům, kteří mají možnost přejít na jiné palivo.

