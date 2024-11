Šíří se silná videa s Homanem, kterého Trump pověří deportacemi migrantů

Nově zvolený americký prezident Donald Trump oznámil, že mužem, který pomůže střežit hranice USA a dostane za úkol deportovat miliony lidí pryč z území Spojených států, bude Thomas Homan.

V tomto textu Homan prohlásil, že ho sice nijak netěší deportovat lidi pryč z USA, ale zdůraznil, že spolu s kolegy deportovali především ty ilegální migranty, kteří v USA spáchali nějaký trestný čin. A musí přijít konečná tečka za jejich případy. Touto konečnou tečkou je odsun ilegálních migrantů z USA.

Trump ho po nástupu do pozice prezidenta v úřadu ponechal.

Homan začínal jako policista a dlouhodobě prosazoval boj s nelegální migrací a teď dává najevo, že ze svých tvrdých postojů nijak neslevil. Svědčí o tom např. jeho vystoupení ve zpravodajském pořadu 60 Minutes, který vysílá televize CBS.

V pořadu zazněla zmínka, že deportace chystané administrativou Donalda Trumpa mohou americké daňové poplatníky vyjít až na 88 miliard dolarů rok co rok. „Stojí to za to?“ zeptala se moderátorka Homana.

„Jak vysokou cenu jste ochotná zaplatit za bezpečnost svého národa?“ odpověděl Homan protiotázkou.

Moderátorka rychle položila další dotaz. Chtěla vědět, zda lze plánované deportace provést bez rozdělování rodin ilegálních imigrantů.

A tady Homan odpověděl jednoznačně. „Samozřejmě že lze. Rodiny mohou být deportovány společně.“

Ladies and gentlemen, your new Border Czar, Tom Homan.



Let’s go!! pic.twitter.com/ELV9BBX7NO — Charlie Kirk (@charliekirk11) November 11, 2024

Na dalším videu kolujícím po sociálních sítích dává Homan najevo, že jako občan sice respektuje autoritu úřadů, ale stejně hlasitě zdůrazňuje, že je daňovým poplatníkem a jako daňový poplatník všechny úřady platí a očekává, že se podle toho budou chovat k němu samotnému.

„Respektuji autoritu úřadu a jeho předsedy, ale já jsem daňový poplatník a vy pracujete pro mě. Jsem daňový poplatník a vy pracujete pro mě,“ hřímal na videu kolujícím např. na sociální síti X.

“I’m a taxpayer, you work for me.”



Border Czar Tom Homan pic.twitter.com/J4MuTZSU4b — TaraBull (@TaraBull808) November 11, 2024

Homan čelil také dotazu, zda si uvědomuje, že rozdělování rodin ilegálních imigrantů bude naprosto zásadní především pro děti z těchto rodin a může je to ovlivnit na celý život. „Nepoučili jsme se z internace japonských Američanů?“ vyslechl si Homan otázku.

A odpověděl na ni.

„Sloužím své zemi 34 let. … A to, o co se snažím během svých 34 let služby svému národu, je zachraňovat životy,“ zdůraznil s tím, že za víc než 30 let své služby viděl i mnoho mrtvých lidí, kteří zemřeli při pokusu dostat se nelegálně do USA. A jeho hlavním cílem je zastavit toto umírání. Nakonec konstatoval, že mu leží na srdci osudy všech dětí, nepřeje si, aby umíraly a ostře se ohradil proti tezím, že by mu snad neležely na srdci osudy dětí, které nemají stejnou barvu pleti jako on.

Již v roce 2019 se o deportacích hádal s demokratickou kongresmankou Alexandriou Ocasio-Cortezovou. A poté, co Trump oznámil, že Homana dosadí do pozice „strážce hranic“, video se začalo znovu šířit ve veřejném prostoru.

Demokratická kongresmanka Homanovi již v roce 2019 připomínala, že podle mezinárodního práva by při ochraně lidských bytostí měla být prioritou jednota rodin.

„Také jsme jako členové Organizace spojených národů podepsali mezinárodní dohodu o lidských právech, která velmi jasně říká, že rozdělování rodin je porušováním mezinárodních lidských práv,“ pravila směrem k Homanovi Ocasio-Cortezová.

Homan připustil, že je podepsán pod memorandem z roku 2018, které jako jednu z možností zmiňuje rozdělování rodin ilegálních přistěhovalců. „Doporučoval jsem nulovou toleranci, která zahrnuje rozdělení rodiny,“ konstatoval.

A hned také připomněl, že podobný přístup je uplatňován i k občanům USA. „Pokud bude rodič zadržen za řízení v opilosti a bude mít v autě dítě, úřady od sebe rodiče a dítě oddělí,“ poznamenal Homan. Jedním dechem dodal, že rodina bývá rozdělena i v případech, kdy dochází např. k domácímu násilí. Jako bývalý policista prý podobné kauzy řešil opakovaně.

„Při vší úctě, legální azylanti nejsou obviněni z žádného zločinu,“ ozvala se v tu chvíli kongresmanka.

Ale Homan jí okamžitě připomněl, že z pohledu amerického práva je i ilegální přechod hranice USA zločinem. „Pokud chcete požádat o azyl, … udělejte to legální cestou,“ doporučoval.

