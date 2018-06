Skety z ANO do toho Babišovi hodí vidle? Navržená vláda se ještě může podělat, píše se

Poslanci se děsí především levicového směřování budoucí vlády. Podle informací Seznamu má minimálně dvacet poslanců ze 78 problém s tím, že strana je odhodlána kvůli získání vládní důvěry udělat řadu ústupku levicovým požadavkům. Tím, že se chce opřít o podporu komunistů, jim podle některých poslanců navíc dává příliš přístup k moci.

„Opravdu zhruba čtvrtina klubu s tímto směřováním má problém,“ řekl pro server Seznamzprávy.cz jeden ze zákonodárců ANO, nechtěl být jmenován. On i někteří další vnitrostraníci se prý na poslední chvíli obrací na ODS s tím, jestli by nebyla ochotná výměnou za adekvátní podíl na moci svůj dosavadní odpor ke koalici s ANO přehodnotit.

„Pokud ČSSD se sedmi procenty dostala třetinu ministerstev, pak by ODS mohla s přehledem nárokovat polovinu, a být tak Andreji Babišovi silným partnerem, jehož nelze obejít,“ míní další z poslanců hnutí ANO, podle jehož slov je jejich hlavním cílem zvrátit vývoj směřující k menšinové vládě ANO a ČSSD za podpory KSČM.

ODS však viděla hlavní problém v tom, aby ve vládě byla účastna trestně stíhaná osoba. „Nemůžeme mít vládu bez Babiše. To on nám vyhrál volby, bez něj bychom měli o patnáct procent méně,“ řekl s tím, že ANO stále jednohlasně odmítá variantu, že by se Babiš kvůli svému trestnímu stíhání měl vzdát postu v kabinetu.

I přesto však podle svých slov zastánci spojenectví s ODS uvnitř ANO doufají, že občanští demokraté uslyší na reálný vliv, který by koalice s nejsilnější povolební stranou přinesla. Jako první oslovili poslanci šéfa poslaneckého klubu občanských demokratů Zbyňka Stanjury. S ním mají totiž mnozí poslanci z hnutí ANO poměrně vřelé vztahy. Ten je však ke snaze části klubu ANO skeptický. Kromě trvajícího odmítání „obětovat“ vládní post pro Babiše je podle něj pro ODS zásadní překážkou i neserióznost hnutí ANO.

„Jak můžete věřit tomu, že zase nezmění názor? S námi bojovali proti obnovení karenční doby, dnes ji tam zase pružně dávají. S námi byli proti uzákonění omezení otevírací doby velkých obchodů. Když jsme to po roce představili, tak najednou změnili názor. S takovým partnerem se nedá jednat seriózně,“ řekl Seznamu Stanjura s tím, že jejich voliči rozumějí tomu, co a proč dělají. „Nemůžeme teď otočit a přijít o důvěru, kterou jsme získali,“ uzavřel.

