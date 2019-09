Sklapni Greto, zhýčkaný spratku. Britský moderátor přejel Thunbergovou

Kdo zná britský pořad o automobilech Top Gear, tomu není nutné moderátora Jeremyho Clarksona představovat. Tento prostořeký moderátor, který se nakonec kvůli konfliktu s producenty s pořadem rozešel, píše i pro bulvární deník The Sun. A právě v něm zveřejnil svou velice ostrou kritiku aktivistky Grety Thunbergové. Nazývá ji zhýčkaným spratkem. Doporučuje Gretě, aby sklapla, vrátila se do školy a studovala.

„Když má pubertální holka plačtivý výlev, většina rodičů ji pošle do pokoje se uklidnit. Ale když se 16letá Thunbergová ocitla na pódiu a měla nefalšovaný pubertální kolaps, přehlušil ji aplaus,“ míní Clarkson ve svém komentáři. Dodává, že ne od něho. Anketa Chcete, aby Xaver Veselý dohlížel na ČT z pozice člena Rady ČT? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 4961 lidí

A vrací Thunbergové její slova o opovážlivosti. „Jak se opovažujete? Ne. Jak se ty opovažuješ plout do Ameriky na jachtě za 15 milionů liber, která měla záložní dieselový motor, což jsi nezmínila?“ obrací se na aktivistku. „Omlouvám se, slečno Thunbergová, ale pokud se chystáte navážet do mé generace, musíte přijmout, když se já navezu do vás a do vaší,“ dodává.

A připomíná Gretě všechny výdobytky civilizace, které užívá, jako prášky proti bolesti hlavy, pitnou vodu z kohoutku či jídlo, které je k dispozici 24 hodin denně. „S tím nemá žádný 16letý nic společného,“ hřímá Clarkson. A přidává další příklady jako léky, filmy nebo švédské stíhačky. „Dali jsme vám mobilní telefony, tablety a internet. Vytvořili jsme sociální média, která používáte každý den. A řídíme banky, které to všechno platí. Takže, jak se opovažuješ tam stát a poučovat nás, ty zhejčkanej spratku?“ pouští se Clarkson ostře do mladé aktivistky.

Fotogalerie: - Za klima a sněhuláky

Clarkson argumentuje, že Greta je zhýčkaný spratek, protože když řekla svým rodičům, aby nejedli maso a nelétali letadlem, tak ji poslechli, místo aby ji ignorovali. Zde je namístě poznámka, že tato věta se neshoduje s jinou teorií ohledně Thunbergové, že za jejími myšlenkami stojí její rodiče. Ti podle Clarksona měli Gretě vysvětlit, že život je často smutný a někteří rodiče nemohou dát dětem nic jiného než svou lásku. „Takže sklapni a nech je, ať to dělají,“ poučil ji. „Mlátit pěstičkama do stolu nepomáhá. To se naučíš, až budeš mít dalších pár letokruhů,“ dodal.

Clarkson uznal, že svět se otepluje i že člověk s tím má možná co do činění. Spolu s tím, že jak se poušť rozšiřuje do obyvatelných oblastí, tak bude Evropa čelit další vlně migrantů. „Něco se s tím musí dělat. Co třeba tohle? Vrať se do školy a studuj vědy. Protože věda je to, co ten problém nakonec vyřeší,“ poučil bývalý moderátor Top Gearu aktivistku. „Tisíce lidí, které jsi měla tento týden odvahu obvinit, se o to snaží. Tak buď hodná, sklapni a nech je pracovat. A ne, nemůžeš ponocovat po desátý večer. Ani jít ven s tak krátkou sukní,“ zakončil svou tirádu Jeremy Clarkson.

Celý komentář ZDE

Psali jsme: ,,Greta mi připomněla senátora Lásku." Zdeněk Zbořil ostře ke klimatu i svrhávání Zemana Utratit jako nemocného psa? Newsroom ČT odsoudil kritiky Grety. A vrátil úder Xaverovi Greta? Pravda. Klaus ml. špatně! znělo show Nory Fridrichové. A ČT se to hned vymstilo Premiér Babiš: Greta a Greta a Greta. Ale pro mě není jen klima a politika, ale i byznys a věda

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas