Škůdce je to! Peklo. Babiš zaútočil na aktivistu a slíbil odvetu

Během návštěvy Karlovarského kraje se zaměřil i na hlavní spojnici kraje s naší metropolí – dálnici D6, jejíž podstatná část stále není postavena. „Změnili jsme ten šílený nápad pana Bárty, který chtěl zúžit tu dálnici, aby ušetřil miliardu. Jezdilo by se tam sto deset, my z toho uděláme normální dálnici,“ ohradil se proti myšlenkám bývalého ministra dopravy Víta Bárty.



Ohledně aktuální koronavirové situace oznámil, že nejvíce zasažené Karvinsko s okolím čekají mimořádná opatření, která by mohla vstoupit v platnost v úterý. Nové případy přibývají hlavně po rozsáhlém testování na Karvinsku a v těžební firmě OKD. Praha podle premiéra „vypadá dobře“. Hned však doplnil, že z toho „nejsme venku“ ani přes nízká čísla hospitalizovaných lidí. Andrej Babiš ANO 2011



Následovala vzpomínka na minulý díl pravidelného shrnutí, kde ministerský předseda hovořil o letním slunovratu.



„Matka země a otec slunce nám vzkázali, že máme spolupracovat. Aspoň čtyři měsíce. Že se máme spojit, že nám tady do té naší zemičky nikdo nebude mluvit. Ani ti velcí, ani nikdo ze zahraničí, protože vy dobře víte, že vy rozhodujete o osudu naší země. Vy ve svobodných volbách jste šli a zvolili jste naše poslance a naši poslanci zvolili naši vládu, a tak to bude i příště, v říjnu 2021,“ promlouval Babiš v minulém hlášení. Psali jsme: Babiš tajemně naznačil věc o Česku a zahraničí

„Vysloužil jsem si za to, jako tradičně, posměch od některých lidí,“ podotkl a následovalo astrologické okénko.

„Astrologie mě zajímá. Nevím, jestli jste si někdy dali udělat charakteristiku na základě data, místa a hodiny narození… já jsem si dal několikrát takový horoskop a je to zajímavé,“ oznámil Babiš, přičemž dodal, že si i myslí, že to „celkem funguje“. „Někteří lidé věří v boha, já zase věřím na vesmír, na zdroj, na energii,“ vysvětloval. Poukázal, že astrologie vedla významná rozhodnutí vůdců a panovníků.



„Hlavně prosím vás, nepište, že se rozhoduju podle astrologů, zajímá mě to,“ upozornil. Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

A počal s přednesem, co nás podle astrologie čeká: „Mars v rybách varuje, že naše domluva nebude jednoduchá,“ padlo od premiéra. Stejně jako minule zdůrazňoval, že je důležité, abychom spolu drželi.



Astrologie jej donutila i k úvahám o stmelení společnosti v rámci rozpočtové politiky. „Patřili jsme k nejméně zadluženým zemím… teďka se zadlužíme, ale ty ostatní se zadluží ještě víc,“ podotkl. Prý tak z toho opět vyjdeme jako jedni z nejlepších.



Nehovořilo se však jen o planetách a hvězdách. Došlo i na ekologickou anticenu „Ropák roku“. „Byli jsme v Karlových Varech a s (ministryní pro místní rozvoj Klárou) Dostálovou že jsme dostali Ropáka roku. A za co?“ tázal se. Ministryně jej podle jeho slov měla dostat za to, že se snaží urychlit stavební řízení. Fotogalerie: - Babiš U Apolináře

„Teďka vůbec nechápu, proč nám ten velice podivný člověk, který se jmenuje pan (Miroslav) Patrik z Dětí Země, tu cenu dal,“ divil se premiér. „Já jsem to dostal za motýle, já mám rád motýle, jako malý kluk jsem je honil,“ pokračoval a osvětlil, že měl ocenění dostat za výrok, že: „Včely mají rády řepku.“ „Za co to je, když mám rád přírodu?“ divil se. Na tom, že mají včely rády řepku, trvá, zeptal se prý včelařů a ti mu to měli potvrdit.



O Patrikovi ze spolku Děti Země prohlásil, že to je „největší škůdce pro náš život“. Upozornil, že aktivista například zdržel dálnici D1 o patnáct měsíců. „Kolik tam bylo mrtvých,“ pustil se do Patrika.



Dálnici D8 měl aktivista z Dětí Země zdržovat až o deset let, a to nebylo vše, Babiš upozornil, že aktivista blokuje mnohé stavby. „Všude škodí. Budeme vyhlašovat největší škůdce,“ pronesl Babiš, že asi taky vymyslí nějakou soutěž.

Psali jsme: Koronavirus? Zastavte to! Karel Kříž varuje: Je to jinak. Ono vás přejde, že se vlastně nic neděje Děti Země kvůli poslední části D1 u Přerova podaly odvolání Děti Země chtěly zmařit stavbu nádraží v Brně. Jenže si spletly datum, takže mají smůlu Vládne tu zelená mafie. Je to pro mě čest, děkoval v rozhlase letošní „ropák“. Kolik jste na tom vydělal, naštvala se redaktorka

