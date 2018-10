Skupina Syřanů „přinesla obohacení“ osmnáctileté Němce. A Němci se naštvali

Před půlrokem byl vrah studentky medicíny Marie Ladenburgerové soudem ve Freiburgu poslán na doživotí do vězení. Případ, který se stal v listopadu 2016, rezonuje mezi zdejšími obyvateli do dnešních dnů. Mladý afghánský migrant si na dívku počíhal, když se vracela ze studentského večírku, srazil ji z kola, znásilnil a poté odhodil její tělo do blízké řeky. Dívka v té doby ještě žila, ale vzhledem k bezvědomí se utopila.

Vrah byl policií zajištěn po několika dnech a v průběhu soudního procesu se ukázalo, že úřadům lhal o svém věku a jeho státem placení pěstouni jeho výchově věnovali pramálo času. Letos v březnu byl po několikaměsíčním procesu Husajn K. uznám vinným ve všech bodech obžaloby a zbytek života stráví ve vězení. Ještě předtím mu však museli vyšetřovatelé dokázat, že lhal o svém věku. V opačném případě by od soudu coby nezletilý pachatel odešel s mírnějším trestem.

Nyní čelí Freiburg a jeho obyvatelé dalšímu šokujícímu případu, který je spojován s migranty. V polovině tohoto měsíce měla být hromadně znásilněna nejmenovaná osmnáctiletá dívka po odchodu z diskotéky skupinou syrských migrantů. Policie zahájila pátrání a nyní již ve vazbě sedí skupina sedmi Syřanů ve věku mezi devatenácti až pětadvaceti lety a jeden pětadvacetiletý Němec. Případ ve městě opět budí velké vášně.

Zdejší „buňka“ Alternativy pro Německo svolala na včerejšek demonstraci, které se účastnily stovky lidí. Naproti tomu se ve městě konala i demonstrace odpůrců AfD. Policie se snažila obě znepřátelené skupinky oddělit a přesměrovala kvůli tomu i vlak s příznivci Alternativy pro Německo. Podle očitých svědků došlo mezi demonstranty a policisty k několika násilným střetům. Doposud však není zřejmé, jestli byl někdo zraněn nebo zatčen. Krátce po deváté hodině večerní byly obě demonstrace oficiálně rozpuštěny.

