Šlachta se vyjádřil, co bude po volbách. Pokud bude Babiš trestně stíhán, žádná jednání nebudou

„Když jsem šel do politiky s těmi lidmi, se kterými jsem šel do politiky, tak jsme říkali, že to zkusíme dělat nějakým jiným způsobem. Já vím, že to říkají všichni. Ale my jsme to začali dělat. Do tří procent si nás nikdo nevšímal, média si nás nevšímala, nikdo si nás nevšímal, žili jsme si svým životem, objížděli jsme města a představovali jsme se voličům,“ rozhovořil se o začátku hnutí Přísaha Šlachta a dodal, že po získání čtyř procent v průzkumech se strhla mediální vřava.

A jaké jsou jeho ambice? „Dostat se do Poslanecké sněmovny,“ poznamenal Šlachta a o případném vstupu do vlády nechtěl hovořit. To je podle něj o rozhodnutí voličů.

„Je tady docela dost těch, kteří už chtějí být a jejich lídři chtějí být premiéři. Já říkám to, že máme ambici se dostat do Sněmovny a nechme to na voličích, jestli nás tam pustí,“ poznamenal Šlachta, že vše pak následně záleží na vyjednávání po volbách. Podle současného modelu Kantaru pro Českou televizi má hnutí Přísaha podporu šesti procent voličů. „Přijímám to s velkou pokorou,“ řekl Šlachta, který případný vstup do Poslanecké sněmovny bude považovat za áčkový výsledek. V dolní komoře pak chce prosazovat program hnutí.

Se kterou stranou chce po volbách spolupracovat a se kterou nikoliv, konkretizovat nechtěl. „Nechceme vést kampaň, že se před volbami tady všichni poštěkáme a po volbách nebudeme schopni si sednout k jednomu stolu. My říkáme: počkejme na volby, počkejme, kdo ten mandát dostane, a potom vyjednávejme,“ sdělil Šlachta a neustále se odvolával na to, že vše bude odvislé na situaci po volbách. Uvedl však také to, že v případě trestního stíhání Andreje Babiše jako šéfa hnutí ANO si nedovede představit, že by s ním o vládě jednal.

