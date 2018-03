Šlachty se v rozhovoru zeptali, proč shodil Nečasovu vládu. Reakce byla hodně prudká

Šlachta se dosud nesmířil s policejní reformou, kvůli níž odešel. Podle něj reforma ÚOOZ rozprášila. Tvrdí také to, že to byla prasárna. Zároveň poznamenává, že po práci u ÚOOZ se mu stýská. „Po těch lidech, kteří tam byli, po týmu, jenž byl silný. Ale teď se soustředím na to, co dělám,“ řekl.

Šlachta nyní rovněž sleduje situaci na Slovensku, o níž říká, že je to „hroznej průser a tragédie“.

„Vnímám, že to tam dlouhodobě bobtnalo. Já bych to nenazýval mafií, ale spíše zájmovými skupinami, velkými propletenci politiky, policie a byznysu,“ podotkl Šlachta, jenž právě spojený elitní útvar NCOZ vnímá jako podobný s policejní slovenskou centrálou NAKA.

„Česko se NAKA v té zpackané reformě dost inspirovalo,“ podotkl Šlachta a dodal, že on sám je odpůrcem tohoto modelu. Česku „Slovensko“ však nehrozí, jako zdvižený prst však situaci Šlachta vnímá. A dodává i to, že v současné době jsou uvnitř policie spory. Zda on sám bude policejním prezidentem místo Tomáše Tuhého, rozebírat nechtěl. Hovoří se však o tom již dlouhou dobu.

Ke Slovensku se pak Šlachta vyjádřil ještě v souvislosti s vraždou investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. „Mně to s tou mafií přijde přitažené za vlasy. Já navíc nikdy neměl rád označení mafie, vždycky jsem říkával, že to je na konkrétních lidech. Teď jsem byl trochu zaražený, že policie hned po nálezu těla řekla, že motiv vraždy souvisí s Kuciakovou prací, čímž si hodně zkrátila uzdu… Teď se detektivové těžko hnou z místa,“ poznamenal Šlachta s tím, že po pravdě příliš nevěří, že by se chytil pachatel.

Své pak také Šlachta řekl k soudci Ivanu Elischerovi, jenž měl jít na ruku v případech Vietnamcům a za velké peníze jim snižovat tresty. „Je to průser. My jsme dělali soudce Havlína, to taky bylo velké. To vám trochu spadne čelist. A pro občany je to hodně, hodně negativní signál. Pokud má být něco nezávislé, jsou to soudy. A nikdo by si neměl dovolit jejich nezávislost zpochybňovat, ani já jsem to nedělal. Jenže jak to teď vypadá? Jsme úplně mimo soudní systém,“ sdělil Šlachta.

Závěrem se pak Šlachta také bránil tomu, že by v roce 2013 se svým týmem shodil vládu kvůli kauze Jany Nagyové Nečasové. „My jsme vládu neshodili! To, že padla, není přece věcí policie. Já to nedělal proto, abych shodil vládu. My jsme se zabývali tím, jestli někdo páchá podezřelou činnost. Tady se bavíme o klientelismu a dalších věcech! Pro vás není zneužití Vojenského zpravodajství v blízkosti premiéra alarmující? Vám by nevadilo, kdyby vás sledovala rozvědka na pokyn přítelkyně premiéra? Pro vás to je normální? To byste si řekl: ‚Kašlem na to, to je úplná kravina?‘ Udělal byste to?“ zareagoval velmi zostra Šlachta. Připustil však, že k určitým chybám došlo. Dodal ale, že za kauzou si stojí.

„My ji nechtěli zavírat na deset let do vězení. Jen jsme chtěli poukázat na znepokojivou věc ve Vojenském zpravodajství,“ poznamenal, že mu stačí i to, že Jana Nečasová dostala za svůj čin jen podmínku.

autor: vef