Slavný Čech promluvil: Když vám z televize říkají, že jídla je dost, tak není. Zkušenost z komunismu. Takže...

Daniel Vávra, známý český herní vývojář, natočil na YouTube video, kde se bavil primárně o koronaviru. „Když se podívám, že minulý týden se německý ministr zdravotnictví nebo nějaký hlavní hygienik Německa posmívali Čechům, že nosí roušky a že je to k ničemu, a za dva dny zavedli, že se nesmějí shromažďovat víc než dva lidi, což je mnohem drastičtější opatření, než máme my, to je prostě naprosto bizarní,“ pověděl. Řekl také, jak je hrdý na Čechy. „První věc, kterou bych chtěl říct, je, že jsem úplně dojat. To bez jakékoliv ironie. Jsem dojat tím, jak se lidi v této zemi, v tomto národě, jak se dokázali bleskurychle semknout, jak se dokázali bleskurychle chovat zodpovědně, jakým způsobem si dokážou vzájemně pomáhat a být velmi obětaví pro ostatní.“

Slavný Čech, herní vývojář světoznámé české hry Kingdom Come, Daniel Vávra se dal na dráhu youtubera. Jeho prvním videem po velmi dlouhé době bylo hodinové video zaměřené na koronavirus. „Dobrý den, přátelé. Po mých nedávných vystoupeních v různých talkshow mnozí z vás mě úpěnlivě na kolenou plačíc prosili, abych se stal influencerem a youtuberem. Já jsem si nedávno koupil fotoaparát, který mi umožňuje nahrávat to v dostatečné kvalitě mimo jiné,“ uvedl slavný Čech své video.

„Jelikož jsme teďka všichni uzavřeni v karanténě díky moribundusu, tak jsem si říkal, že bych něco z nudy mohl natočit, a jelikož jsme postiženi strašlivou epidemií, tak jsem si říkal, že bych mohl něco natočit o tom, protože to je věc, která mě opravdu fascinuje, je to věc, která se, doufám, stane všem z nás jednou za život, doufám, že ten život bude pro všechny co nejdelší, a je to věc, která prověřuje jednotlivce, společnosti, i když tady zdaleka nejsme ve fázi, kdy by to prověřování bylo úplně příšerný. Určitě byly ještě v nedávné minulosti mnohem horší věci, než se děje teď. Tak jsem si říkal, i když by si někdo myslel, že si z toho budu dělat legraci, že budu spíš sarkastický, tak jsem si říkal, že vlastně to trochu shrnu, vlastně i vážně,“ dodal Vávra.

„První věc, kterou bych chtěl říct, je, že jsem úplně dojat. To bez jakékoliv ironie. Jsem dojat tím, jak se lidi v této zemi, v tomto národě, jak se dokázali bleskurychle semknout, jak se dokázali bleskurychle chovat zodpovědně, jakým způsobem si dokážou vzájemně pomáhat a být velmi obětaví pro ostatní. Já jsem ani ne před 14 dny, ani ne, jsem byl někde nakupovat a vlastně nikdo neměl roušky a všichni na to kašlali a ministr zdravotnictví říkal, že je to všechno v pohodě, a už bylo jasný, že není. Už bylo jasný z okolních zemí, že je to průser, a mě strašlivě iritovalo, že si to nikdo neuvědomuje, že když někomu řeknu, že je to průšvih a že to není legrace, tak si všichni ťukali na čelo, že jsem paranoidní a že to není tak hrozný. Hrozný to je a bylo to jasný už před dvěma měsíci, že to bude hrozný, protože ta čísla a ty statistiky nejdou prostě ochcat,“ připomněl slavný tvůrce hry ze středověku.

Bylo mu tedy prý jasné, že je zaděláno na průšvih, už kvůli prodavačkám, které seděly nechráněné u pokladen. „Lidi na ně prskají, ohmatávají jídlo, rohlíky jsou nezabalené, všichni všechno ohmatají, pak si to koupí a pak to sní a budou to na všechny prskat, lidi chodili do prodejen s dětmi a ještě jim to nedošlo a vlastně najednou se něco zlomilo, mimo jiné i kvůli vládě, která jednala do té doby velmi zmateně a strašně špatně, ale najednou se něco změnilo, objevil se pan Prymula, o kterém toho moc nevím, ale vypadá to tak, že on je jedním ze strůjců toho, že se ty opatření udělaly razantnější a lidem najednou došlo, že asi jde do tuhého, asi i viděli, co se děje, a začali se chovat fakt odpovědně. Druhý den jsem byl zase v obchodě a byla tam dezinfekce, všichni měli rukavice, všichni měli roušky, všechno bylo. Hlavní je, že i přes to, že se ta opatření udělala dost narychlo a zmatečně a není dost ochranných pomůcek, tak mě fascinuje, že se na to lidi nevykašlali, začali se dělat kroužky lidí, co něco dělají, šijí, posílají to jiným lidem, sbírají to, posílají to. Viděl jsem své vousaté kámoše, co chodí na střelnici, jak šijí prostě roušky a posílají to jiným kámošům a tak podobně. Takže tato vlna solidarity mě úplně opravdu oddělala v pozitivním slova smyslu a vlastně bych za to chtěl všem poděkovat,“ vyjádřil Daniel Vávra slova díků.

„Je fascinující, co se děje. Je pro mě fascinující vidět, že lidé, co by měli vědět, co se děje, to nevědí, anebo lžou. To je něco, co mi doslova hlava nebere. Já začal mít opravdu velké podezření, když jsem viděl, že Čína panikaří. Když se v Číně zavedla snad ta nejtvrdší karanténa v dějinách lidstva, tak mi bylo jasný, že to asi nebude v pohodě a že je asi nějaký problém. Přišlo mi zvláštní, že když i v Číně přestali kamuflovat, že se nic neděje, tak evropští politici byli jako, vždyť je to jenom chřipka. Pak se stalo to, že mí kamarádi, kteří jsou inteligentnější než já nebo jsou paranoidnější než já a zároveň jsou velmi inteligentní, tak začali být velmi panický, začali si dělat zásoby a začali říkat, že lidi by měli něco dělat, že to není žádná legrace. Ještě před měsícem jsem byl na Hi-Fi výstavě, což je prostě velké shromáždění lidí, a jeden kamarád, co tam pomáhal a zároveň dělá v jedné herní firmě, tak mi říkal, že se jejich šéf asi zbláznil, že jim poslal e-mail, že teď všichni budou dělat z domu, že se blíží nějaká apokalypsa, a teď tam psal nějaký scénáře, kolik lidí to dostane, jak zkolabuje zdravotní systém, a já mu říkal, že jejich šéf není blázen, naopak že je velmi chytrý člověk, a jestli si tento člověk spočítal, že bude průšvih, tak opravdu bude průšvih,“ vyprávěl.

Poté se pustil do analýzy chování státu. „Co se týče chování našeho státu, tak mám takový rozporuplný pocit, kde ale ve skutečnosti převažuje to pozitivní. Strašně mě iritovalo chování ministra zdravotnictví, který prostě lhal. Strašlivě to podcenili, protože v lednu se ho ptali opoziční poslanci, senátoři, jestli mají dostatek zásob, a oni to odmítli a dělali, že všeho je dost, všechno je v pohodě a nic nehrozí, a najednou se ukázalo, že žádný ochranný pomůcky nemají a nedají se koupit, už je pozdě. Tam by bylo zajímavé se dozvědět, jestli to je tím, že jsou neschopní, že to naprosto epicky podcenili, nebo jestli to říkali, aby to lidi neskoupili, a snažili se to v tu chvíli sehnat. Doufám v to druhý, mám podezření, že to bylo to první. Je to opravdu strašlivé selhání.

Pak, když vládě došlo, že to je tak velký průšvih, a zaplať pánbůh, že jim to došlo, tak kdokoliv je za to zodpovědný, tam důrazně zdůraznil, že jde do tuhého, tak budiž mu nekonečný vděk nás všech, tak jsme prakticky jedna z nejlépe reagujících zemí v Evropě. Furt jde říct, že jsme nejlepší z nejhorších, protože Evropa to oproti Asii podcenila strašlivě. V Asii ten průběh je o mnoho lepší, ale pořád je ten průběh lepší, jak ve všech okolních zemích. Jsme na tom pořád nejlíp, a ještě ze začátku ta exponenciála vypadala děsivě, mně začalo fascinovat, že spousta lidí nevěděla, o co jde. Že i vysokoškolsky vzdělaní lidi, doktoři, často i epidemiologové furt říkali, že to bude v pohodě, že to bude jako klídek, ale nebude a z těch čísel je to úplně jasný. Ten virus se šíří tak rychle a my víme, jak rychle se šíří, když se nedělají žádná opatření, tak když to jeden člověk dostane, tak nakazí průměrně dva a půl člověka za tu dobu, co to má, což možná nezní tak hrozivě, ale chřipka má 1,2 nebo tak. To dva a půl znamená, že vy, když nakazíte dva a půl člověka, tak ty dva a půl až tři lidi nakazí další dva a půl lidi, tak v desátém koleně toho nakažení toho jednoho člověka je šedesát tisíc nákaz. Šedesát tisíc nákaz nakazí ten jeden člověk přes deset generací toho zakašlání na někoho dalšího. To se samozřejmě může stát za týden, to je exponenciální růst. To je to děsivé na tom, že v jeden den máte dva lidi a za deset dní máte šedesát tisíc lidí nebo spíš milion.

Někde jsem viděl video, kde člověk, kterého považuji za velmi chytrého, tak ukazoval tu exponenciální křivku, kdyby se tomu svět nijak nebránil, tak celý svět, hypoteticky, by se nakazil za šest týdnů. To je na tom to děsivý, když se člověk podívá na nějaký případy, kdy se to šířilo někde v uzavřeném prostředí, třeba v nějaké lodi, tak tam vidíte, že z lodi, kde je 4 000 lidí, se nakazilo 20 %, nakazilo se 700 lidí, z toho sedm lidí zemřelo, někteří ještě bojují o život, ale řekněme, že 20 % lidí se nakazilo a z těch 20 % nakažených 1 % zemřelo. To je v zásadě ještě super výsledek, v Itálii zemře možná deset procent, těch, kteří mají těžký průběh, ani ne těch nakažených, protože tam řeší už spíš jen to, kolik má těžký průběh, a ten počet nakažených je někde asi jinde. To je prostě hrozný. Když si vezmete, že v České republice by se nakazilo 20 % lidí, tak to jsou dva miliony. Z dvou milionů má deset procent těžký průběh, to je dvě stě tisíc lidí, a z toho 10 % zemře, to je dvacet tisíc lidí. Dvacet tisíc lidí zemřelo jenom tak, během měsíce, a to je, ještě bych řekl, optimistický scénář, protože máme omezený počet míst na jipkách, kterých ze začátku bylo 1 000, tak o těch devatenáct tisíc bychom se nebyli schopni postarat, respektive o ty desítky tisíc lidí, kteří budou mít těžký průběh. Kvůli tomu by nám zkolaboval zdravotní systém, nemohli bychom léčit lidi, kteří mají úplně jiný nemoci, jsou taky vážný a ten počet obětí by byl násobně větší než těch dvacet tisíc, které bychom měli, i kdybychom měli ideální zdravotní podmínky a byli bychom schopni se hned postarat. Kdybychom tomu nechali volný průběh, tak by tady zemřely desítky, možná stovky tisíc obětí, chvíli to tak vypadalo, měli jsme ten nástup té křivky, tu exponenciální, stejný, jako měli třeba v té Itálii, a teď se to podařilo zbrzdit těma rouškami,“ shrnul Vávra.

Dále se zmínil o tom, že skvělou reakci z lidí v jeho okolí měli lidi v IT, jelikož ti si to asi spočítali a ti nic nepodcenili. Pochválil iniciativu Průša research, kde mají 3D tiskárnu a nyní začali vyrábět věci pro zdravotníky zadarmo. „Mně přijde naprosto fascinující, že to nebezpečí si jako první neuvědomili doktoři. To mi opravdu přijde jako zvláštní. Naštěstí si to uvědomili včas a naštěstí ten systém zareagoval docela dobře a já jsem hrdý, že ti Češi začali fungovat tak, jak začali, to je opravdu neuvěřitelný,“ pochválil slavný Čech český národ.

Poté se pustil do Německa. „Když se podívám, že minulý týden se nám německý ministr zdravotnictví nebo nějaký hlavní hygienik Německa posmívali Čechům, že nosí roušky a že je to k ničemu, přičemž je to snad jediný opatření, které má opravdu nějaký znatelný efekt, protože všechny země, kde mají roušky, tak tam se jim to podařilo zastavit, tam, kde je nemají, tak tam se to naprosto nekontrolovatelně šíří, a minulý týden se nám vysmíval a za dva dny zavedli, že se nesmějí shromažďovat víc než dva lidi, což je mnohem drastičtější opatření, než máme my, to je prostě naprosto bizarní.

S těmi rouškami je to taky bizarní věc. Bylo úplně fascinující sledovat, jak lidi, kteří měli vědět, jak něco funguje a jak to funguje, dokázali měsíc tvrdit, že to funguje nějak jinak. To znamená, že roušky jsou k ničemu. Je fascinující, jak ti lidi melou úplný nesmysly, který si přečetli někde na internetu, že nějaký hygienik, doktor, primář, ředitel nemocnice prostě vykládají, že rouška je k ničemu. Pak se podíváte na studie a zjistíte, že i obyčejný tričko má účinnost 60 procent, šedesát procent není k ničemu. Když na vás někdo naplive, tak když máte tričko, tak máte šedesát procent, že to nedostanete, když nic nemáte, tak máte 100 procent, že to dostanete. To není k ničemu, to je nesmysl toto tvrdit,“ vysvětlil. Ve svém videu se však dotkl i mnoha dalších témat, jako jsou panika, solidarita či ekonomika.

