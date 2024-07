Sleva 1,7 haléře. Podle zákona naprosto v pořádku. Nová finta supermarketů

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 97% Není to dobře 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10565 lidí upozornily na nekalé obchodní praktiky týkající se způsobu zlevňování zboží v supermarketech v Česku, kdy si spotřebitelé namísto úspory naopak připlatili – přestože jim cenovka tvrdila, že jde o slevu. Na podobnou past mohli nakupující častokrát v posledním roce narazit v supermarketu Albert u drogistického zboží, mezi nímž například byly zákazníkům nabízeny prací kapsle Ariel All in 1 v „akci“ za 399 korun ze 799 korun. Přestože u nich supermarket tvrdil, že jsou v 50procentní slevě, skutečnost byla taková, že v rámci „akce“ naopak zdražily. Jejich nejnižší cena za posledních 30 dní, ze které musí sleva v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele vycházet, totiž nebyla uvedených 799 korun, nýbrž 379 korun. Kdo tyto kapsle ve „slevě“ v Albertu koupil si tak ještě připlatil 20 korun oproti ceně, které byla před touto rádoby „akcí“.



Jde však samozřejmě o praxi, která je za hranou zákona, a není tedy divu, že za ní obchodníkům hrozí sankce v podobě pokut udělených Českou obchodní inspekcí (ČOI). Právě ty padají kvůli častým prohřeškům obchodů, týkajících se slev, hojně a jen od 2. ledna do 31. března nabylo právní moci celkem 104 pokut v celkové hodnotě 4 329 500 Kč.



Obchodní řetězec Albert za své „slevy neslevy“ dostal v součtu při letošních kontrolách nejvíce pokut a tiskový mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba ParlamentnímListům.cz sdělil, že Albert musel zaplatit dvě pokuty po 400 tisících korun a pak přišla ještě třetí ve výši 350 000 korun. Nejvyšší pokutu pak za nedostatky při slevových akcích obdržel Kaufland, kterému přistálo k zaplacení 570 tisíc korun. 400 tisíc korun musel „zacálovat“ zkraje roku Lidl a 280tisícová pokuta přišla od České obchodní inspekce řetězci Penny Market.

Letos v prvním čtvrtletí realizovali inspektoři ČOI 477 kontrol, při kterých zjistili porušení právních předpisů v 37 % případů a vloni pak dokonce naráželi na to, že zákon porušovali prodejci téměř při každé druhé kontrole. V souvislosti s poskytováním slev ČOI vloni realizovala 1 665 kontrol a pochybení zjistila hned při 816 z nich – tedy až ve 49 % případů.

Obchody se snaží napálit zákazníky i legálně



Mnozí velcí obchodníci však používají také fígle, skrze něž dokážou zákazníky ošálit podobným způsobem, ale zcela legálně.

Právě touha lidí po nakupování ve slevách v obchodech rozjela přímo semafory v regálech, kdy na nakupující zákazníky vyskakují červeně či žlutě zvýrazněné cenovky, které je mají nalákat. V obchodech se takto objeví označené slevové akce, ale stále častěji jsou pestrobarevně zvýrazněné i produkty, které ve slevě nejsou a lidé se u nich dozvědí, že jde o „výhodnou cenu“. Sleva ovšem na takových produktech mnohdy nebývá žádná a jde jen o snahu prodejců přilákat pozornost.



Aby mohli skutečně použít i nápis „sleva“, pak – za předpokladu, že nechtějí riskovat pokutu kvůli porušení zákona – musejí obchody daný sortiment zlevnit. I na to je však trik. Obchodní řetězce sice svým zákazníkům zboží zlevní, ale jen o jednotky, maximálně desítky, haléřů. Náhle již na mohou slovo „sleva“ na poutači u regálu v rudé barvě použít a kdo pospíchá a nepodívá se na malým písmem přeškrtnutou starou cenu, neuvědomí si, že nejspíš žádnou slevu ani nedostane, jelikož se jim dosti možná celá haléřová částka nakonec při placení hotovostí u pokladny „smaže“ zaokrouhlením. A i pokud daný zákazník zaplatí kartou, obchodu se zvýšený zájem o zboží ve „slevě“ vyplatí mnohem více, nežli o kolik přijde zlevněním artiklu za 100 Kč na 99,90 Kč.

Právě slevy o 10 haléřů na více než 100korunových položkách nejsou žádnou výjimkou. V první polovině letošního roku přesně s takovými slevami přišel supermarket Lidl, u nějž si zákazníci všímali slevy na nektarinky z 96 korun na 95,90 korun za jejich kilogram. Dříve ve stejném obchodě budila pozornost rovněž sleva na blumy, které již nestály 126 korun, ale „jen“ za 125,90 Kč.







Podobné haléřové slevy pokračují i nadále, někdy však sleva dosáhne až na celou korunu, jako je tomu v Lidlu aktuálně u bílých fazolí, jež šly z 35,90 Kč na 34,90 Kč.





Místo 244,76 korun už „pouze“ 244,51



Ale co by za takovou korunovou slevu dali zákazníci v Globusu. I ten se totiž připojil mezi supermarkety používající cenovky se slevami, jež reálně nákup nezlevní a mají tak zřejmě za cíl akorát přitáhnout pozornost zákazníků.



Ve snaze snížit plýtvání s potravinami, které má mimo společenské nefektivnosti důsledky i pro obchodníky ve formě nižších zisků, se v posledních letech mnohé obchody rozhodly zákazníkům nabídnout slevy na potravinářský sortiment, u nějž končí lhůta spotřeby a hrozí, že by se brzy muselo vyhodit. Výjimkou nejsou u takového zboží 10% či někdy až 25% slevy. To však není případ Globusu.

Namísto toho, aby Globus zlevnil o několik procent potraviny, u nichž hrozí, že se neprodají a brzy se zkazí, se tento řetězec rozhodl napomoci k prodeji napálením zákazníků slevovou nálepkou, která téměř žádnou slevu nepřinese. Lidé, kteří spěchají a důkladně si neporovnají původní a novou cenu, častokrát popadnou zboží, které má na rozdíl od jiných v regálu podobné označení.



A výsledek? Zákazník si domů odnese například starší kus masa a de facto nic neušetří. Například u steaku tuňáka, jehož kilogram Globus prodává za 998 korun, se už zmíněný řetězec uchýlil ke „zlevnění“ čtvrtkilového plátku, jemuž končila trvanlivost v následujících 5 dnech, ze 244,76 korun na 244,51 korun. Sleva u produktu, jehož kilogram stojí necelou tisícovku, tedy byla celkem pouze 25 haléřů.







Oproti slevě Globusu se tak zdá velkorysá snad i desetihaléřová sleva Lidlu na mléko, která vyvolávala údiv v polovině letošního března.

Honem všichni do Lidlu, zlevnilo mléko! pic.twitter.com/XDObHGNIaA — Jam (@JaroslavMartnek) March 12, 2024

„Neporazitelná“ sleva 1,7 haléře za pivo

S opravdu „nepozazitelnou“ akcí – jak ji sám supermarket na cenovce tituluje – se během nedávného mistrovství světa v hokeji vytasil Albert, když nabízel slevu necelých 1,7 haléře na třetinku plzně. Balení šestice piv Pilsner Urquell totiž zlevnil ze 145 korun na 144,90 Kč.







Jak vidno, supermarkety se snaží přimět zákazníky k nákupu i formou slev, které při platbě v hotovosti ani nelze získat. Výši slevy totiž právní předpisy neregulují a jde o legální možnost obchodníků až téměř „šálit“ zákazníky slevovým označením. Dle novely zákona o ochraně spotřebitele, účinné od loňského ledna, je povinností prodávajícího, aby u výrobků ve slevě spotřebitele informoval o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy, nebo od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů.

V případě postupného zvyšování slevy z ceny výrobku může prodávající uvést nejnižší cenu, za kterou výrobek nabízel a prodával 30 dnů před poskytnutím první slevy. Spotřebitel tak má možnost porovnat nejnižší cenu výrobku za posledních 30 dnů a aktuální cenu výrobku po poskytnutí slevy. Tato povinnost se nevztahuje na výjimky, jimiž jsou výrobky podléhající rychlé zkáze a výrobky s krátkou dobou spotřeby, jako jsou například některé druhy potravin, které většinou najdete označené s informací „spotřebujte do“ či jsou určené „k okamžité spotřebě“.