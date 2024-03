Slováci mluvili s Rusy. Kavárna se může zbláznit, Hřebejk zase sprostý, i výzva k převratu padla

Ruská diplomacie o setkání informovala na sociální síti Facebook. Uvedla, že na okraji diplomatického fóra se v Antalyi setkal ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se slovenským ministrem zahraničních věcí a evropských záležitostí Jurajem Blanárem. „Proběhla výměna názorů na nejpalčivější otázky mezinárodní agendy včetně situace na Ukrajině,“ uvedla ruská diplomacie a dodala, že ruská strana potvrdila připravenost obnovit vztahy se Slovenskem – na meziparlamentní úrovni, v kulturní, humanitární a vojenské vzpomínkové oblasti.

„Slovensko-ruské setkání ministrů zahraničí nás nijak nepřiblížilo spravedlivému míru na Ukrajině, kterou Rusko ilegálně a neospravedlnitelně napadlo. Nejrychlejší cesta k míru je, že Vladimir Putin nakáže svým vojákům, aby Ukrajinu opustili, ne že mu dáme falešnou naději na vítězství a přijetí,“ napsala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v angličtině, za což se jí dostalo od proukrajinských účtů potlesku.

The Slovak-Russian foreign ministers meeting has brought us no closer to just peace in #Ukraine, which #Russia has illegally and unjustifiably invaded.



The fastest way to peace is through Vladimir Putin ordering his troops out of Ukraine not by giving him hope of his victory…