Slovensko nemá Zemana rádo, naznačila Magda Vášáryová

V úvodu konstatovala, že Slováci si moc nevšímají toho, že jejich spoluobčan dělá českého premiéra. Slovenský ústavní soud konstatoval, že je v pořádku vést Babiše jako někdejšího spolupracovníka komunistické Státní bezpečnosti. Tím to prý pro Slováky skončilo. A je na Češích, jak se sami s Babišem vypořádají. „Ta představa, že když je někdo velmi bohatý, tak už nebude chtít víc, je velmi naivní,“ upozornila ještě Čechy někdejší politička.

České volby podle názoru dámy ukázaly, že se tu zrodil jakýsi společenský pardon pro chování některých lidi. Lidem nevadí jednání některých jejích spoluobčanů, které by jim dříve vadilo. Lidi mají za to, že stejně kradou všichni a tak jeden Babiš není až tak problematický. „A to se jich pak musíte zeptat, a vy také,“ doporučila někdejší herečka.

Odpůrce Andreje Babiše a Miloše Zemana však varovala, aby ustoupili od moralizování. S moralizováním se podle Vášáryové nikdo daleko nedostal. Voliči si v podstatě rozhodli, že chtějí být zaměstnanci Andreje Babiše, a tuto volbu je třeba vzít jako danou věc. „Nemá smysl se zabývat tím, co by bylo bývalo, kdyby se bylo bývalo stalo toto. To bere spoustu energie,“ varovala Vášáryová. Jenže její vynakládání k ničemu nevede. Takto vynakládanou energii je třeba nasměrovat jinam, vysvětlovat lidem třeba to, že nemusí mít hrůzu z evropské společné měny.

Obavy by naopak měli mít z Pirátů, z komunistů a z Tomia Okamury, kteří prosazují referendum. „Z mého pohledu, a já vás možná překvapím, jsou Piráti jedni z nejnebezpečnějších,“ upozornila Vášáryová. Piráti totiž příliš často mění názory podle toho, jak vyznívají třeba jejich ankety na položené otázky na internetu. U politické strany by ráda viděla nějakou názorovou pevnost.

Podstatně smířlivější byla k Miloši Zemanovi. Od 90. let minulého století varovala před zavedením přímé prezidentské volby v Česku, protože hlava státu ztratí pevný kontakt s parlamentní politikou. Dokud byl prezident volen parlamentem, debatovali spolu prezident a poslanci mnohem více. Na druhé straně bychom neměli zapomínat, že český prezident nemá podle Ústavy mnoho pravomocí. „Starého pána třeba nechat, ať tam sedí, ... ať se léčí a uvidíme,“ shrnula svůj názor na Miloše Zemana.

Slováci už si prý Zemana moc nevšímají. Jen mu nemohou zapomenout, že ještě jako český premiér v roce 1999 urazil slovenské pivo. „Prosím ovšem naše slovenské přátele, aby nekazili chuť svých spotřebitelů slovenským pivem. ... Zlatý bažant je srovnatelný s průměrnou úrovní českých piv. Popradské pivo je vhodné pro rozpouštění zubních protéz, pokud je tam necháte přes noc,“ poznamenal v roce 1999 na setkání s českými a slovenskými podnikateli.

Tuto větu podle Vášáryové zaznamenali Slováci v celé zemi, v každém slovenském kraji, a od té doby nemají Zemana příliš v lásce. „Od té doby je důvěra v prezidenta ‚naštrbená‘ (narušená). ... To pivo zasáhlo celé Slovensko,“ zdůraznila dáma.

