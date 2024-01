Slovenský hokejista z Ruska dostal smlouvu od Jágra. „Zrůda, koště“. A Hašek burcuje orgány

reklama

Hokejový tým Rytíři Kladno v reakci na zranění brankáře Adama Brízgaly nedávno oznámil, kdo ho v brance nahradí. Podle oznámení klubu na jejich webu se má jednat o slovenského hráče Júliuse Hudáčka. Do Kladna přicestoval už tento týden v úterý večer a ve středu za tým odehrál svůj první zápas.

„Po zranění Adama Brízgaly jsme okamžitě sháněli gólmana. Jsme rádi, že jsme se domluvili se zkušeným Júliusem Hudáčkem, který nám pomůže v druhé polovině sezóny,“ uvedl sportovní manažer Rytířů Jiří Burger.

Hudáček je podle všeho zkušeným hráčem. Účastnil se sedmi světových šampionátů a je trojnásobným mistrem slovenské ligy. Posledních šest sezón strávil v ruské Kontinentální hokejové lize.

„Oslovil mě Radek Smoleňák, se kterým se známe a jednání s Kladnem byla následně velmi rychlá, protože jsme se domluvili během pár hodin. Bylo to na poslední chvíli, protože jsem měl i jiné nabídky a už jsem chtěl opět chytat. Jsem rád, že jsem tady, protože Kladno je klub s velkou historií,“ uvedl samotný Hudáček na stránkách klubu kladenských Rytířů s tím, že má rád sportovní výzvy a rád by klubu dopomohl do play-off.

Ani v minulosti Hudáček nevnímal kritiku, která se na něj snášela kvůli jeho angažmá v KHL během přetrvávající války na Ukrajině. „Nesleduji, co se píše a povídá v médiích. Stejně jako všichni ostatní doufám, že se situace na Ukrajině změní. Ale není to na nás, rozhodují jiní lidé,“ řekl Hudáček pro slovenský deník Pravda a dodal, že v KHL byl vždy spokojený.

Jelikož jeho tým v Rusku nepostoupil do play-off, cizím příslušníkům v klubu nebyly prodlouženy smlouvy. Hudáček měl údajně nabídek od různých mužstev několik, zmínil však, že návratu do KHL je nakloněný. Jednoduše by rád hrál za tým, který nejvíce zaplatí. „Dokud jsem zdravý a mám výkonnost, chci chytat v co nejlepší lize a za co nejlepší peníze. Ale jde i o motivaci. Jsem vychovaný tak, abych si stále dával co nejvyšší cíle,“ prohlásil hokejista.

Kritika na sebe nenechala dlouho čekat ani nyní. Tedy poté, co Rytíři Kladno zveřejnili svou sestavu. S číslem 2 na ledě právě Hudáček.

Legendární hokejový brankář Dominik Hašek na sociální síti X uvedl, že rozhodnutí majitele klubu Rytíři Kladno považuje za nevhodné a vyzval Parlament k lepšímu nastavení interních pravidel pro hokejové svazy. „Rozhodnutí majitele Rytířů Kladno považuji za nevhodné, špatné. Ale opět zopakuji. Je na lidech, které jsme si zvolili do Strakovky, Parlamentu a Senátu, aby nám nastavili pravidla, co se pracovně smí/nesmí, zákonem (příp. vyhláškou). Interní pravidla by měl nastavit hokejový svaz a APK,“ napsal Hašek a dodal: „Jde o životy našich spojenců a bezpečnost našich občanů. Od toho jsou námi zvolení lidé, aby nás chránili před nebezpečným jednáním jednotlivců zákonem.“

„Nedokážu si představit, jak někdo může jít dobrovolně hrát hokej do země, která naší západní civilizaci vyhrožuje jadernými zbraněmi,“ kritizoval Hudáčkovo setrvávání v KHL také hokejový televizní expert Jakub Koreis. „Kdyby to byl dvacetiletý kluk, řeknu si – mladej a blbej. Šel hrát do KHL, která je nástrojem propagandy, jen aby si vzal peníze. Podle mě bychom se proti tomu měli jasně vymezit,“ usoudil Koreis, též bývalý hokejista.

Hokejový redaktor deníku Sport Pavel Ryšavý napsal, že mu Hudáček sám o sobě nevadí. Problém má s tím, že své vlastní hodnoty nyní přenáší na Kladno. „Respektuju, že myslí jen na sebe a je sobec. Každej svého štěstí strůjcem… Horší podle mě je, že jeho hodnoty na sebe převezme klub, který reprezentuje město, mladý hráče…“ napsal na X.

Pro Sport napsal k celé situaci komentář, kde se k věci vyjádřil obsáhleji. Hrát za Rusko bylo dle jeho slov Hudáčkovou svobodnou volbou. To, že ho však kladenský tým najmul, považuje za problematičtější. „Za mě je daleko problematičtější než to Hudáčkovo, který myslí jen na sebe. Kladno má stovky hokejistů v mládeži, velkou a slavnou historii, reprezentuje město, své partnery i fanoušky. A teď vyslalo veřejnosti vzkaz, jaké vyznává hodnoty,“ napsal Ryšavý.

Přisadil si i český olympionik Vavřinec Hradílek. KHL se podle něj účastní na propagandě ruské agrese. Rytíři Kladno i s Jaromírem Jágrem ho zklamaly: „Můžete někdo tady klukům Smoleňákovi a Hudáčkovi vyřídit, že člověk nemusí řešit politiku, aby hrál dobře hokej a pomohl týmu, ale stačí otevřít oči a uvědomit si, že KHL je do všech děr propaganda agrese, která zabíjí tisíce nevinných. Kladno i 68 za mě SMUTNÝ.“

Starosta Řeporyjí z ODS Pavel Novotný Hudáčka rovnou nazval lidskou zrůdou. „Hudáček je lidská zrůda, styďte se!“ komentoval příchod Hudáčka k Rytířům.

„Ruské koště Hudáček na lavičce…“ napsal další uživatelů sociální sítě.

„Lidské dno na Kladně. Přeji sestup,“ přál týmu jiný uživatel.

