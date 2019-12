Sluníčkáři, budete stavět koncentráky? S duhou místo svastiky? Tak si pro mě pojďte, fízlové. Slovenský poslanec Blaha odložil zábrany, jde prý do tuhého

Anketa Stíhání Babiše obnoveno. Co by mělo nastat? Nic. Ať Babiš vytrvá! 94% Ať Babiš přenechá místo někomu z ANO 2% Ať jsou nové volby 4% hlasovalo: 9900 lidí

Blaha se táže, zdali už „sluníčka“ stavějí koncentráky, neboť bude potřeba zavřít polovinu Slovenska. A dráždí vyšetřovatele výrokem, že s Ficovými slovy plně souhlasí. „Já s vyjádřením Roberta Fica plně souhlasím. Haló, pane vyšetřovateli – slyšíte? Souhlasím s Robertem Ficem! Zavřete i mě?“ píše.

Posílá přitom drsný vzkaz: „Tak pojďte, fízlové, hoďte do basy i mě a všechny, na koho sluníčkářská média ukážou prstem, zavřete statisíce lidí, kteří mají špatnou zkušenost s Romy a volí Směr. Všechny zabásněte – protože svoboda a demokracie!“ „A pokud se nevejdou do basy, tak postavte koncentráky – už to tak jeden nacista dělal, zjevně se vám to zalíbilo. Ať žije liberalismus. Namísto svastiky duha, namísto adolfových fousů poliačikovské bradky a jinak vše po starém,“ naráží dále na pedagoga a poslance za stranu Svoboda a solidarita Martina Poliačika.

Ptá se, zda to už nepřerostlo v policejní teror za jiný názor. Jít má dokonce o národní bezpečnost. „Policie se tímto nehorázným aktem těsně před volbami tvrdě zamíchala do politického boje a demokratický stát tak přeměňuje na policejní stát. A to není o tom, že by politici měli imunitu. Všichni jsme si rovni. Jde o to, že pokud pár měsíců před volbami někdo jde honit šéfa nejsilnější strany za vyjádření názoru, vidím to jako projev politického teroru,“ varuje.

„Je celkem zřejmé, že policie se dostala zpod demokratické kontroly a pronásleduje politiky za názor. A kdyby jen to,“ vzdychá Blaha. Vyjmenovává, že proti vládě dle něj jsou na politickou kampaň zneužívány informace z utajovaných zdrojů, lidé jsou prý zastrašováni a brání se jim ve svobodě slova, a obvinění proti zahraničním agentům jsou podle jeho slov účelově stažena.

„Když někdo sáhne dokonce na bývalého předsedu vlády a předsedu nejsilnější politické strany, je to signál pro celé Slovensko, že pokud lidé nebudou říkat to, co si přeje liberální mafie, hrozí jim basa. A tomuto se říká teror. Totalitní teror,“ shrnuje. Bojí se prý možnosti, že do bezpečnostních složek infiltrovali lidé, kteří chtějí rozložit stát.

Mnoho lidí podílejících se na vyšetřování kauz se objevuje v politice.„Vzpomeňte si, jak skončil vyšetřovatel Gorily – v Matovičově straně!“ upozornňuje na stranu Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti poslance Igora Matoviče. Jiný z vyšetřovatelů má kandidovat za stranu Svoboda a solidarita (SaS). Vyšetřovatel v kauze Kuciak se dle něj motá kolem Progresivního Slovenska a strany Spolu. „Soudce, jenž rozhoduje politické případy, je bývalý kandidát SaS!“ nestačí se divit Blaha. „To je ta nestranná policie? To je ta nestranná prokuratura? To jsou ty nestranné soudy?“ upozorňuje.

Národní kriminální agentura (NAKA) se dle něj přeměnila na stát ve státě. „Slovensko je ohroženo. Toto není o Robertu Ficovi. Toto je o národní bezpečnosti,“ hřímá Blaha s tím, že: „NAKA potřebuje okamžitou vnitřní kontrolu, prošetřit vazby vyšetřovatelů a prokurátorů na politická uskupení a na cizí státy, prověřit jejich kontakty a finance.“ „Slovensko není junta, ale civilní vláda. Bezpečnostní složky nemají co vstupovat do politiky!“ shrnuje. Síly v policii dle něho pomáhají opozici převzít moc ve státě.

„Pokud to nezastavíme teď, Slovensko se promění v policejní stát a jednoho dne za váš názor zavřou i vás. Zůstanou jen sluníčka, oligarchové a američtí protektoři – oni budou přikazovat, co si máte myslet. Vyjadřuji solidaritu s Robertem Ficem. Liberálové chtějí převzít moc a nezastaví se před ničím. Chtějí nás všechny kriminalizovat a pronásledovat za naše názory. Jako fašisté v minulosti,“ varuje poslanec Směru závěrem.

