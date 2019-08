Smažka! Foldyna sjel pirátskou europoslankyni a začalo peklo. Drogy a nadávky

Jaroslav Foldyna sdílel na svém facebooku článek z Parlamentních listů, kde jsme psali o pirátské europoslankyni Markétě Gregorové, která přinesla zprávu o tom, jak Rusové posouvají plot do Gruzie, a kde ji vychvaloval Tomáš Peszynski.

Foldyna příspěvek okomentoval slovy: „Smažka, a k tomu Peszynski, to je příběh, kdo jsme a kam jdeme. Hrůza!“

K tomu dodal do komentáře pod svým příspěvkem odkaz na video, kde Pirátka hraje na ukulele a zpívá o hledání optimální drogy, a okomentoval to slovy: „Hnus!“

Na video zareagovala Anna Anita Zibnerová a napsala: „Foldyna Jaroslav. Asi nejsi dost kulturně na výši, že tento skvost nedokážeš plně docenit. Já myslím, že by to klidně mohla být nová hymna – jen co bude Bartoš tím premiérem, tak mu to navrhnu.“

Hana Pálanová napsala: „No, je to opravdu hnus, ale v EP asi nic nového, takových tam bude hodně.“

Bojko Marian pod příspěvkem napsal: „Smažka si zaletěla zaprovokovat na hranici Ruska a Jižní Osetie, Prasešínský tleská:) Tak to jsem v klidu!“

Exhejtman Hašek okomentoval příspěvek: „Tak tahat s sebou na dovolenou novináře (viz foto) musí být jednak drahý a jednak děsná nuda.“

Roman Smejda napsal: „Nic než hloupá štětka. Tohle je tedy přínos pro naši zem.“

Hana Palánová se ptala na kokain: „Měla koks, nebo neměla? V EP to prý je celkem běžná záležitost, tak tam ta smažka asi dobře zapadne, děti, děti, koho to volíte, vaše budoucnost bude vypadat podle toho.“