Smrt na železnici: Babiš zaútočil na opozici

Aktuální zasedání Evropské rady Babiš považuje za historicky nejdůležitější v dějinách Evropské unie. Rozpočet na další sedmileté období vzbuzuje emoce zejména u takzvaně „šetřivých zemí“, které kritizují extrémní výdaje. „Já jim rozumím, protože chtějí vědět, kam ty peníze půjdou,“ podotkl.



Na druhou stranu premiér obeznámil, že druhým táborem jsou jižní země EU, které mají horší ekonomické výsledky „historicky“ a nyní jsou v hlubokých ekonomických problémech.

Návrh předložený 27. května Evropskou komisí považuje za nespravedlivý, zejména pak kritérium nezaměstnanosti.



„My to kritizujeme, protože některé z těch zemí jsou bohatší než my. Itálie v přepočtu HDP na obyvatele je bohatší než my. Takže my jsme v minulosti šetřili, nejsme tak dlouho v EU, neměli jsme možnost si vybudovat takovou infrastrukturu jako například Španělsko, ale my to samozřejmě vnímáme a chceme, aby všechny evropské země prosperovaly. Protože ten vnitřní trh pro nás je důležitý, my vyvážíme 87 procent,“ pronesl premiér s tím, že pomoc rozhodně neodmítá.



Právě kritérium nezaměstnanosti má být upozaděno. Potvrdil též, že by nás díky jednáním mohlo čekat až 75 miliard navíc. Nic však ještě kvůli pokračujícím jednáním není úplně jisté.

„Důležité je, že přesně víme, na co potřebujeme peníze, a vysvětlujeme tady Evropské komisi a šéfovi Evropské rady, že skutečně jsme připraveni a máme ten Národní investiční plán, abychom ty evropské peníze použili efektivně,“ uzavřel téma evropského rozpočtu. Fotogalerie: - Babiš U Apolináře

I tentokrát došlo na koronavirus. Babiš se však zejména věnoval dopadu pandemie na duševní zdraví. Dopad v tomto směru spatřuje zejména v nárůstu sebevražd. Na zmírnění jejich počtu chce vláda zapracovat.



Tento týden též přebral petici se sto tisíci podpisy vyjadřující podporu návrhu Senátu dát do Listiny právo bránit život se zbraní. „Já myslím, že je to dobře, a že skutečně my nepotřebujeme, aby Evropský parlament nebo Unie řešila věci, které myslím, že si můžeme řešit sami. Máme na to vlastní názor a myslím si, že v rámci EU máme plno jiných důležitějších věci než to, že by se někdo snažil nám omezovat vlastnictví zbraní,“ vyřkl Babiš.



A okomentoval i současné tragické dění na železnici. Podle premiéra jde o „selhání jedinců, nikoliv o selhání systému“.

Opětovně se zastal ministra dopravy Karla Havlíčka, přičemž připomenul, že již od jara ve Sněmovně leží zákon o drahách, který zavádí elektronický tachograf pro strojvedoucí, jenž má hlídat, aby strojvůdce odpočíval.



„Otázka je, proč jsme to ještě neschválili. No tak minule jsem vám říkal, kolik máme mimořádných schůzí, různé nesmyslné dlouhé schůze, a tady samozřejmě opozice teď nás kritizuje. Ale místo toho, aby se to podpořilo, aby se to okamžitě schválilo, tak tady je to celé zabrzděné. Takže není pravda, tam zase byla kritika, že ministr nefunguje,“ podpořil Havlíčka.

