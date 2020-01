Sňatky pro gaye, uznejte všechny změny, naráz! Na Západě mají jasno, chtějí to. Ostrá debata poslanců a aktivistů

Akci zaštiťoval poslanec ANO Patrik Nacher a pozval i svou kolegyni z klubu Barboru Kořánovou, se kterou se prý na většině věcí shodne, ale tady stojí na opačných pólech. Za nevládní sektor diskusi doplnili dva diskutující, kteří při debatě nejvíc „přikládali pod kotel“. Za Alianci pro rodinu, která brání heterosexuální manželství, to byl její místopředseda Jan Gregor, a za agilního propagátora manželství pro všechny Jsme fér dorazila debatovat právnička Adéla Horáková.

Poslanec Nacher hned na úvod vysvětlil, že snahy o manželství pro všechny vnímá v kontextu celé dnešní doby a snah o politickou hyperkorektnost. „Ty věci jako agresivní genderismus posouvají společnost někam úplně jinam,“ obává se.

Když Nacher psal knihu „Šílenosti doby korektní", na několika místech popustil uzdu fantazii a představoval si, kam až by postup politické korektnosti mohl zajít v časovém horizontu deseti let. A nyní ohromeně zjišťuje, že na západ od našich hranic začínají tyto nápady zaznívat pouhých osmnáct měsíců po vydání jeho knihy.

Pak dostala slovo Adéla Horáková. Právnička z organizace Jsme fér, hlavního bojovníka za manželství menšin, svým kulometným hlasem a kousavými poznámkami nemilosrdně tepala všechny odpůrce. „Manželství stále zůstane manželstvím, jen se rozšíří okruh lidí, kteří budou moct sdílet toto privilegium,“ ujistila hned na úvod.

Nebude se prý muset vymýšlet nic nového, prostě se to, co je dnes povoleno heterosexuálním manželstvím, povolí i manželstvím stejnopohlavním.

„Dnes dělíme lidi do dvou kategorií, a to nikdy k ničemu dobrému nevede,“ chrlila ze sebe dále. „Žádní lidé by se neměli zavírat někam do sklepa,“ dodala k tomu, jak vnímá současnou situaci menšin. Snižuje to prý důstojnost a neprospívá porozumění ve společnosti.

„Lidé si mají koukat z očí do očí, a ne nahoru, nebo dolu,“ dodala právnička.

Musíme prý myslet i na práva dětí, která říkají svému rodiči „mámo“ nebo „táto“, ale jako rodiče jej nemohou mít zapsaného. A pokud se stejnopohlavní pár rozejde, nemůže od něj dostávat ani alimenty, což právnička ilustrovala trudným životem samoživitelů.

Jediným řešením proto podle ní je prostě přijmout všechny návrhy zastánců manželství pro všechny. „Když to neuděláme, tak se k tomu stejně za rok vrátíme,“ ujistila.

Občas prý slýchá, že obhájci menšin postupují „salámovou metodou“ a předkládají stále nové a nové požadavky. Proto doktorka Horáková nabídla originální řešení: „Tak ten salám nekrájejme.“ Poslanci by prý prostě měli schválit všechno, co jim iniciativa „Jsme fér“ s ostatními neziskovkami navrhuje.

Pak se obořila na všechny, kteří stejnopohlavním párům vyčítají polygamii. Té je prý mnohem více v párech heterosexuálních.

A argumentaci vygradovala tím, že demokratické země na západ od nás už v drtivé většině stejnopohlavní manželství schválily. Dokonce i v Číně už prý tamní obdoba parlamentu přijala k projednání petici sexuálních menšin za manželství. „To se chceme nechat porazit Čínou?“ rozmáchla se právnička tak teatrálně, že to v publiku vyvolalo smích.

To právničku pobouřilo a ještě zrychlila svůj kulomet argumentů: „Západní Evropa má v této věci jasno, ta východní, jako Polsko nebo Bělorusko, ne.“ A je prý na nás, do jaké „rodiny států“ se přidáme.

Lidé v této zemi podle Horákové mají jasno – podpora sňatků pro páry stejného pohlaví je podle ní u nás ještě větší než v některých zemích, které je už zavedly. Celkem jde prý o podporu 61 procent.

Námitky poznamenáním dětí odpálila citátem sexuologa Petra Weisse, že za již celkem dlouhou dobu zkoumání dětí ve stejnopohlavních párech nebylo prokázáno žádné narušení jejich sexuální orientace, identity ani postavení v kolektivu. Rovněž největší světové medicínské organizace prý vydaly prohlášení, že se o děti u homosexuálů nemusíme bát.

A aby to prý trochu odlehčila, skončila vtipem, který šířil například pražský primátor Zdeněk Hřib. V něm homosexuál říká ženě za dveřmi, že jde zničit její rodinu.

Po Horákové dostal slovo Jan Gregor, místopředseda Aliance pro rodinu, která naopak hájí zájmy tradičních heterosexuálních manželství. „My se neinspirujeme v Číně, tu nepovažujeme za lidskoprávní velmoc,“ začal narážkou na výstup doktorky Horákové.

Pak poděkoval za pozvání a dodal, že možnost hovořit v Parlamentu je dnes pro zastánce tradiční rodiny jedna z posledních, neboť například firma Facebook neumožňuje šířit některé takto orientované příspěvky, například včetně svědectví nespokojených dětí z LGBT rodin.

Pak připomněl starší slova doktorky Horákové z médií, podle kterých by manželství mělo být svazkem dvou osob, které jej chtějí uzavřít.

A dodal, že od toho už je velmi blízko k povolení manželství pro skupiny tří či více osob.

Nejedná se podle něj o žádný výmysl, což dokumentoval popisem, co se dělo v USA, když Nejvyšší soud v případě Obergefell vs. Hodges v roce 2015 uznal právo na manželství pro stejnopohlavní páry. Například profesor Baud z University of Chicago okamžitě poté vyslovil názor, že „polyamorní skupiny teď mají silný nárok na právo na manželství“.

Zmínil i otázku „surogátních matek“, které za úplatu a po uzavření smlouvy odnosí mužskému páru jeho dítě. Podle Gregora se tím lidský život stává předmětem obchodního vztahu, což je čára, za kterou bychom neměli zajít.

Pak zpochybnil studie, kterými se Horáková tolik zaštiťovala. Mnohé z nich jsou prý odborníky zpochybňované, protože nepracují s velkými, reprezentativními vzorky dětí, které jako jediné mohou ukázat skutečný stav. Studie – pracující s velkými, nenáhodnými vzorky – podle něj názor, že děti stejnopohlavních rodičů dospívají stejně jako jiné spíše zpochybňuje. „Výzkum rozhodně není tak průkazný, aby to ospravedlňovalo tak zásadní společenské změny,“ shrnul.

Podivné jsou podle něj především studie, které hlásají, že schválení manželství pro menšiny má vliv na pokles sebevražd.

A na závěr dodal, že v zemích, které tuto úpravu přijmou, skutečně okamžitě poté dochází ke vznášení dalších nároků, takže ten salám paní Horákové by tímto hlasováním rozhodně nebyl dojeden.

Současně s přibývajícími nároky menšin navíc dochází k omezování svobody slova pro osoby, které s tímto vývojem nesouhlasí. A to i trestněprávní cestou. A jak dodal, i u nás se v nedávné minulosti objevil pokus zařadit sexuální orientaci mezi důvody, kvůli kterým je možné u soudu ukládat přísnější tresty.

A na úplný konec si nechal tvrzení o nadšené podpoře ze strany české veřejnosti. Odkázal na průzkum CVVM z letošního roku, který poměrem 48:47 procentům odmítl „redefinici manželství“.

Jako poslední si vzala slovo poslankyně Barbora Kořánová z hnutí ANO, která se zcela otevřeně přiznala, že mezi kolegy lobbuje za přijetí manželství pro všechny. „Mám dceru, a i když za mnou přijde, že je lesba, tak budu chtít na její svatbu,“ vysvětlila své motivace.

Když má někdo stejné povinnosti, musí podle Kořánové mít i stejná práva, a k tomu určitě patří i právo na manželství.

A odmítla, aby do této debaty někdo tahal „polygamii nebo sex se zvířaty, to sem nepatří“.

Patrik Nacher zpochybnil její názor, že už bychom neměli o tématu moc dlouho diskutovat, protože už na to stejně každý má hotový názor. On odhaduje, že zhruba třetina zákonodárců jej ještě nemá.

Někdo podle něj ale má zájem, aby se o tématu nemluvilo. Zmínil inzeráty tlačící na zákonodárce a rovněž to, že zastánci manželství pro všechny s gustem odpůrcům nadávají do homofobů a xenofobů.

„Dokládá to, že ta strana ztratila argumenty,“ poznamenal k tomu.

A znovu upozornil, že tato iniciativa souvisí s tím, že žijeme v době, kdy se „máma a táta mění na rodič 1 a rodič 2 a v Německu se nesmí říkat učitel a učitelka“. Vrcholem jsou experimenty s dětmi v mateřských školkách, které se rozmáhají zejména v severských zemích. „Pálí nás dobré bydlo, tak vymýšlíme takové věci,“ myslí si Patrik Nacher.

Slovo dostala právnička Horáková, sedící hned vedle Nachera, na kterého se také obrátila. Prý pan poslanec hezky hovoří a zjevně rád pojmenovává problémy, které cítí. „Vy jste často používal slovo já. Ale politik by měl říkat „lidi“ nebo „voliči“. Nacher se později ohradil, že když to udělá, tak mu zase budou nadávat do populistů.

Horáková dále pokračovala, že s manželstvím pro všechny je to velmi jednoduché. Ti lidé mají nějaký problém, a dokud poslanci ten problém k jejich spokojenosti nevyřeší, tak se s ním stále budou vracet. „Tak to vyřešme najednou,“ zopakovala znovu. „Karty jsou rozdané, tak pojďme hlasovat,“ vyzvala sebevědomě poslance.

Pak se vysmála slovům, že tu probíhá nějaká cenzura odpůrců manželství pro všechny. „Cenzura je třeba to, když Aliance pro rodinu dává stížnost k televizní radě kvůli tomu, že v jednom kresleném pořadu dvě maminky vychovávají dítě,“ opáčila. Rovněž prý tito lidé podávají stížnosti proti sexuální výchově na školách. Měli by se podle ní smířit s tím, že existují nějaké školní osnovy a také že existuje nějaký vědecký pokrok, který už třeba odhalil, že země není placatá.

Námitky, že okamžitě budou následovat další požadavky, smetla právnička ze stolu splavně: „Bavme se o těch návrzích, co jsou na stole.“ Navíc podle ní manželství menšin a otázka polygamie nesouvisí. „To je, jako kdybychom se při debatě o důchodech chtěli bavit o tom, co se stane, až na nás zaútočí Rusko,“ vymyslela paralelu.

Pak posměšně dodala, že odpůrci už zjevně nemají argumenty, když se oddávají takto bujným fantaziím a zakončila, že případů polygamie je mnohem více v heterosexuálních vztazích než v homosexuálních.

Reakce Jana Gregora byla stejně rázná: „My rozhodně na nikoho neposíláme inzeráty. Jednak nám to přijde nevkusné, a navíc na to nemáme, protože na nás neprší peníze z Evropské komise.“

Pak se podivil tomu, že doktorka práv považuje dodržování pravidel právního státu (konkrétně zákona o České televizi) za cenzuru.

„Když pořádáme den pro rodinu a oznámíme, kdo tam vystoupí, tak tomu člověku je během několika minut na sociálních sítích vyhrožováno,“ doplnil zkušenost. Postihuje to nejen řečníky, ale i kapely, a dokonce i mažoretky.

Iniciativa Jsme fér neustále žádá, aby se přestalo diskutovat a poslanci hlasovali. „My nediktujeme poslancům, co mají dělat a jak mají hlasovat,“ ujistil zástupce Aliance pro rodinu. Rovněž se ohradil proti tomu, že zastánci tradiční rodiny vylézají odkudsi z jeskyně a nevěří tomu, že země je kulatá.

A pak vysvětlil, že Aliance pro rodinu neprotestuje proti sexuální výchově, ale pouze proti projektu nazvanému „duhová výchova“. Ten není součástí rámcových vzdělávacích programů a vůbec jej nezajišťují školy, žákům jej předvádí neziskové organizace za prostředky Evropské unie.

Pak právničku upozornil, že nemluvil o polygamii, které se tak třeskutě vysmívala, ale o „polyamorii“ a taktně ji vyzval, ať se doučí rozdíl mezi oběma pojmy.

Nina Nováková se pak rozohnila, že „vzdor genderovým teoriím to prostě není tak, že by byly ženy, které mají pohlavní úd".

Nina Nováková se pak rozohnila, že „vzdor genderovým teoriím to prostě není tak, že by byly ženy, které mají pohlavní úd“.

A na závěr svého vystoupení se podivila, že zastánci liberálních progresivních novot mají ve své argumentaci pozoruhodné zmatky. Genderová teorie je například postavena na tom, že pohlavní identita dítěte je dána výhradně jeho výchovou. „A vy říkáte, že výchovu dítěte nijak nepoznamená, když vyrůstá v homosexuální rodině. Takže jedno z toho je lež,“ uzavřela.

Právnička Horáková ohledně genderu opět zopakovala, „bavme se o tom, co je na stole.“ Pak se rozčilovala, že zastánci tradiční rodiny pořád vykládají něco o genderu a hází to na ně. A dala exposlankyni přednášku z dějin odívání, neboť před osmdesáti lety se prý považovalo za pobuřující, když žena nosila kalhoty, a dnes nám to přijde normální.

Gregor upozornil, že otázka nesměřovala ke Coco Chanel, o které se zástupkyně iniciativy Jsme fér rozhovořila, ale k tomu, že otázka dětí je nevyhnutelným důsledkem manželství pro všechny, protože děti z nebe nepadají.

„Ty děti jsou v dětských ústavech. A čekají,“ spustila Adéla Horáková dramaticky s tím, že stejnopohlavním párům se dnes kladou překážky a na konci nikdy není možné, aby osvojení provedli oba rodiče, což se přijetím manželství pro všechny změní.

Patrik Nacher zmínil svou negativní zkušenost s televizí DVTV, kam zvou zastánce manželství pro menšiny, které si z něj dělají fackovacího panáka. A když se ohradil aspoň na sociální síti, dozvěděl se, že „když pozvou kritiky, tak se ta debata bude pořád točit v kruhu, takže je lepší, když ti kritici zůstanou doma“, citoval.

Další dáma z publika vyjádřila názor, že poslanci by neměli nechat rozhodovat emoce, ale věřit odborným studiím. Měli by si tyto studie, docházející k rozdílným výsledkům, srovnat a podle toho se rozhodnout.

Horáková na to zareagovala, že takzvané „metastudie“, srovnávající jiné studie, už byly sepsány. Toho využila k dalšímu výkladu o tom, jak se studie kloní k tomu, že manželství homosexuálů děti nepoškozuje. Celkem je podle ní takových studií 75, proti 4. „Z toho jednu napsal kněz, druhou stáhli a pak se museli omlouvat,“ dodala s posměchem. Na námitku, že by si to měli srovnat sami poslanci, právnička zaperlila dalším vtipem: „Jestli na to vůbec mají intelektuální kapacitu...“

Stejná dáma se také Horákové ptala, jak bude v případě přijetí manželství pro všechny zaručena svoboda slova těch, kteří s ní nesouhlasí. Právnička zkušeně přehodila svobodu slova na svobodu vyznání a začala mluvit o tom, jak si církve budou moct vybrat, jestli stejnopohlavní páry budou, nebo nebudou oddávat. Otázka svobody slova pro odpůrce zůstala bez odpovědi.

Pak se v publiku chopil slova další bývalý poslanec Bohuslav Chalupa. „Paní doktorka tvrdila, že rozdělujeme lidi. Ne, příroda je rozdělila,“ začal. Podle Chalupy dnes čelíme snaze rozložit hodnoty evropské civilizace a tento legislativní návrh do toho celkem zapadá. A doplnil, že zatímco u nás chceme zavádět manželství pro všechny, v sousedním Německu jsou akceptovány pedofilní svazky muslimských imigrantů.

„Vy o tom nemluvíte, ale ono je to jednoduché. Buď chceme zachovat evropskou civilizaci, a pak manželství zůstane manželstvím. Anebo ne, a pak se podepisujete pod tím, že to tu všechno jde do háje,“ skončil Chalupa, jehož příspěvek zůstal bez odpovědi.

Pak se do diskuse přihlásil z publika pan Michal Pitoňák, který se představil jako vědec. Uvedl, že podle jeho názoru bylo mezi odborníky dosaženo konsensu, že výchova dětí stejnopohlavními páry se od výchovy párů heterosexuálních nijak neliší. Podpořil i názor, že zavedení manželství pro menšiny skutečně nepřímo přispívá k poklesu množství sebevražd. Podle logiky, že „přijetí úpravy zvýší legitimitu těchto osob, a tím pádem zmizí jeden důvod, aby mladí lidé pociťovali beznaděj ze života a řešili ji sebevraždou“, vykládal.

Pak žádal zřízení „kompetentní pracovní skupiny“, která by poslancům i všem ostatním vysvětlila, že výsledky v „žurnálech“ vycházejí jednoznačně.

Slova se ujal Jan Gregor, který se velmi podivil, že se pan Pitoňák představuje jako vědec a zatajuje, že vedle toho také působí v neziskové organizaci Queer Geography, zabývající se genderovou identitou a je zakládající organizací spolku Jsme fér, takže je na debatě ve střetu zájmů („Nejsme zakládající člen, jen jsme přistoupili,“ ohradil se Pitoňák).

Další diskusní příspěvek pronesl majitel penzionu, který prý odmítá ubytovávat „homosexuálně nemocné“. „Já nechci, aby se za dvacet let takové věci staly normálními,“ vysvětlil.

Po něm bylo slovo uděleno známému občanskému aktivistovi Jiřímu Černohorskému, který to rozbalil ještě více: „Jak vám máme věřit, když od počátku lžete?“ obrátil se na doktorku Horákovou. Podle něj lže i nyní, když říká, že nepůsobí dětem žádnou újmu, a přitom jim odepře právo na vlastního rodiče.

Ohledně manželství pro všechny pak vznesl dotaz: „Kdo bude určovat, jaký exot ještě smí děti adoptovat, a jaký už ne?“ A druhý dotaz zněl, jak hodlá právnička zabránit tomu, že jednou bude někdo požadovat, aby byl oddán se svým psem.

Doktorka Horáková si odměřeně zapnula mikrofon: „Čekala jsem tu kultivovanou debatu, ale druhá strana to nedodržuje. Váš dotaz je urážlivý. Vy mluvíte o nějaké zoofilii, to není slušné,“ pravila. Z publika stoupal hluk, do kterého Černohorský připomněl, že na Prague Pride se oficiálně prezentovali pedofilové.

„Pedofily tam nikdo nezval a Prague Pride je nepodporovala, to jste si mohl zjistit,“ odpověděla Horáková.

Patrik Nacher následně vyzval, aby lidé diskutovali kultivovaně.

Další dotaz byl skutečně kultivovaný a pronášený diskrétním barytonem. Přednášel jej muž, který se představil jako Jiří Petr Pavel Pešek, pedagog a bývalý diplomat. Podivil se argumentaci poslankyně Kořánové, že manželství pro všechny by se mělo zavádět proto, že tradiční manželství nefunguje a máme vysokou rozvodovost. „To je jako kdybychom chtěli léčit bolavý zub uříznutím hlavy,“ podivoval se Pešek.

Pak vyprávěl příběh papeže Benedikta, kterého potkali dva chlapci, že se mají rádi, a ať je oddá. Pontifik je poučil, že láska je první, ale nikoliv jedinou podmínkou tohoto svazku. „Vy musíte být schopni předat jiskru života. Pokud to svedete, rád vás oddám,“ uzavřel svatý otec.

