Sociolog varuje. S ukrajinskými uprchlíky můžeme udělat zásadní chybu

Uprchlíci, kteří nyní přicházejí do Česka z Ukrajiny, jsou pro nás problémem, nebo nadějí? Na to odpovídal Prokop hned úvodem. „Myslím si, že jsou nadějí. Pokud správně pochopíme, že je velká šance, že tady většina z nich zůstane. Protože některé minulé krize ukázaly, že kolem dvou třetin uprchlíků zůstává v té hostitelské zemi, což samozřejmě závisí na tom, jak dlouhá válka je, jak dopadne a podobně. Ale je solidní pravděpodobnost, že velká část tady zůstane. Musíme je dobře integrovat, aby je společnost co nejlépe přijala, aby se co nejlépe začlenili do pracovních pozic, které jsou u nás potřeba, protože potom mohou obrovsky doplnit ten pracovní trh,“ zmínil Prokop.

Podle něj je riziko, že to neuděláme a budeme na to doplácet. „Je možné to zkazit, když se špatně rozhodneme v oblasti bydlení, když uděláme hodně nestabilní bydlení a ti lidé budou dotlačeni do toho, přijímat jakékoliv práce, takže vypadnou takové ty ekonomiky ubytoven a pracovních agentur, nějaké pololegální práce, mafií a podobně. Z toho se těžko vrací zpátky, z tohoto sociálního vyloučení, takže když podceníme to bydlení a vytlačíme je na tu periferii tím... Druhá věc je, když budeme od začátku plánovat to vzdělávání těch dětí jako vzdělávání segregované, v úplně jiném proudu, tak z toho se taky těžko vrací. Takže musíme plánovat s ohledem na to, že to je věc na dlouhé roky,“ dodal Prokop. Náklady s integrací spojené se podle jeho slov pravděpodobně vyšplhají na desítky miliard ročně. Pokud je ale nezaplatíme, může nás to v budoucnu stát mnohem víc. Dlouhodobě u nás v Česku mohou zůstat nízké statisíce lidí.

Důležité je podle něj také nutné nezapomínat na českou populaci. „Cena energií v domácnostech je vysoká, a to se musí řešit buď uvolněním příspěvků na bydlení, nebo nějakým jiným nástrojem,“ zmínil Prokop.

