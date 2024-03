Sofistikované, elegantní... Vášáryová tleská Fialovi, že přestal jednat se Slovenskem

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 96% Nemají 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 37533 lidí od pana Kotleby. On už ztratil odpovědnost vůči Slovenské republice a zachraňuje jen sám sebe. Proto se tím vůbec nemusíme zabývat. Pokud volby vyhraje pan Ivan Korčok, na první oficiální návštěvu pojede do Česka, ale společné zasedání vlád se obnoví až ve chvíli, kdy Fico ustoupí a začne se chovat normálně, což nepokládám za příliš realistické. Pokud se bude chovat normálně, ztratí své voliče,“ dodala Vášáryová.

Co se týče prezidentských voleb, Vášáryová podle svých slov udělá vše pro to, aby je vyhrál člověk, jenž byl chvilku dokonce jejím studentem. „A to je pan Korčok,“ sdělila.