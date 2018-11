Šojdrová se vrátila z „hledání sirotků“. A co teď?

Šojdrová se chce nyní sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). Ten již Právu potvrdil, že se skutečně se Šojdrovou sejde. „Schůzka by měla být během těchto čtrnácti dnů,“ uvedla optimisticky Šojdrová, jež děti „nalezla“ při návštěvě uprchlického tábora v Řecku. Syrské malé děti zde nemají nikoho, kdo by se o ně postaral, uvádí. Nyní tak dochází k šetření, zda děti skutečně nikoho nemají, což je proces, který probíhá u každého dítěte zvlášť.

Zda se děti skutečně do Česka přesunou, pak bude rozhodovat řecká strana. Sýrie, odkud sirotci jsou, poskytovat souhlas nemusí. Jak uvádí Šojdrová, nejde o to, aby děti byly stoprocentně právně volné, neboť nejde o adopci. „Nám jde jen o poskytnutí doplňkové ochrany či dočasného svěření do péče,“ uvedla s tím, že jde o děti, kterým je například osm let. V táboře jsou pak prý leckdy od útlého dětství.

Proces přijetí, kdy by dětem byla poskytnuta dočasná mezinárodní ochrana, by hradily eurofondy. Vstřícný k přijetí syrských dětí je pak i ministr zahraničí Tomáš Petříček, který se podle svých slov rád seznámí se situací v azylových táborech. „Již jsem opakovaně řekl, že naše země by mohla několika desítkám malých osamělých dětí poskytnout dočasné útočiště,“ uvedl Petříček. Babiš si však trvá na svém – ten chce pomáhat dětem na místě v Sýrii, přijímat děti sem nechce.

