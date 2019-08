Šok: Babiš nepadá! Lidé jsou mu věrní. Zato Piráti... A Zelení. TOPka taky nic moc

V případě, že by se v srpnu konaly volby, vyhrálo by je podle agentury Median hnutí ANO s 29,5 procenta. Stejně jako druzí Piráti si polepšilo. Do Sněmovny by se dostalo celkem 9 uskupení, mezi nimi by byla i ČSSD, která se vrátila na zisk 6,5 procenta.

Zisk hnutí ANO v modelu Median činí v srpnu 29,5 %, což je o 1procentního bodu více než v červenci. Strana tak zastavila dva měsíce trvající mírný pokles preferencí. ČSSD se tento měsíc vrátila na podobnou hodnotu preferencí jako v červnu, v případných volbách by se její podpora pohybovala kolem 6,5 %. KSČM pak dále pokračuje v mírném poklesu a její preference jsou stejné jako v květnu tohoto roku, tedy 6 %.

Pirátská strana potvrdila svůj vzestupný trend, a navíc se jí podařilo udržet se před ODS. Piráti se tak v modelu Median druhý měsíc za sebou drží na pozici nejsilnější opoziční strany, nyní se ziskem s 14,5 %.

ODS v srpnu také mírně posílila o 0,5procentního bodu a její zisk je tedy roven 13 %.

SPD Tomia Okamury získala 8,5 %, což je o půl procentního bodu méně než v červenci a pohybuje se tak mírně pod úrovní výsledku z minulých sněmovních voleb.

Strany KDU-ČSL, Starostové a TOP 09 oproti červenci mírně oslabily. Pokud by se volby konaly v srpnu, na nejvíce hlasů by mohla pomýšlet TOP 09 s 5,5 %. STAN a KDU-ČSL se drží v těsném závěsu se shodnými 5 %. S ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku však mají všechny tři subjekty podobnou šanci na vstup do Sněmovny.

Nové politické hnutí Václava Klause ml. Trikolóra dosahuje 2 % preferencí.

Nadpoloviční část (51 %) respondentů, kteří nevylučují účast u hypotetických voleb a mohli by tak do nich zasáhnout, si je jistá svým volebním chováním – tedy účastí i volenou stranou. Více než čtvrtina (27,5 %) z potenciálních voličů si je jistých účastí, ale váhali by o volené straně.

Každý osmý (12,5 %) si přitom není jistý ani účastí, ani volenou stranou. Podpora stran se tak může dynamicky měnit. Díky nezakotvenosti voličů tedy ani není možno spekulovat, která ze stran se ziskem okolo 5 % by se nyní reálně dostala do Sněmovny.

Nejvyšší volební potenciál má dlouhodobě hnutí ANO. V případě zisku všech voličů, kteří jeho volbu vážně zvažují a nevylučují účast, by útočilo na zisk okolo 32,5 %. Zisk přesvědčených voličů by mu pak stačil na 19,5 %.

Volební potenciál Pirátů se pohybuje na hranici 21,5 %, což je o čtyři a půl procentního bodu více než u ODS. Nicméně ODS má o něco větší jádro přesvědčených voličů než Piráti, jejichž voliči si často nejsou jisti účastí ani volenou stranou. To se promítá i do volebního modelu, který tyto faktory zohledňuje. U levicových stran má ČSSD sice menší jádro voličů, ale větší volební potenciál než KSČM. Starostové jsou často stranou druhé volby – to se projevuje relativně vysokým potenciálem, díky němuž by strana mohla opět bojovat o vstup do Sněmovny.

