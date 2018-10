Sonda do duše Zemanových odpůrců: Kdyby si na prezidenta teď neplivli, vnímali by to jako osobní selhání

Sté výročí republiky se bude odehrávat v režii prezidenta Miloše Zemana. Toho nyní čeká doslova maraton oslav. Jeho nabitý program potrvá celé čtyři dny. A co s sebou kromě velkolepých oslav a vyznamenání lidí z nejširšího spektra oborů přinese? Zaručeně ostrou kritiku. To je podle dlouholetého komentátora Lidových novin Martina Zvěřiny nevyhnutelné. „O hádky nebude nouze, lidé využijí situace,“ říká.

Na sté výročí vzniku Československa se prezident Zeman hodně těší, především proto, že si považuje, že je prezidentem země v jejím historickém okamžiku. Už v pátek 26. října večer přijme na Hradě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. „Právě Francie stála u zrodu Československa,“ uvedl pro Lidové noviny jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

V sobotu se pak hlava státu zúčastní přísahy Hradní stráže, přijme diplomaty a rovnou se přesune na otevření rekonstruovaného Národního muzea. V neděli 28. října jmenuje nové generály a kromě toho se také zúčastní velkolepé vojenské přehlídky na Evropské třídě.

Předání státních vyznamenání pak přijde na řadu večer. A Hrad slibuje, že i slavnost ve Vladislavském sále bude výjimečná. „Mimo jiné se připravuje zvláštní květinová výzdoba v národních barvách,“ prozradil Ovčáček.

Tím však prezidentův sváteční program zdaleka neskončí. V rámci stého výročí vzniku samostatného Československa Zemana navštíví i jeho slovenský protějšek Andrej Kiska. Společně se zúčastní pietního aktu pod sochou Jana Žižky na vrchu Vítkově, pro vojsko ikonickém. Den po oslavě pak Zeman odletí na Slovensko, kde se v úterý zúčastní připomínky stého výročí Martinské deklarace, při které bude pochopitelně přítomen i Kiska.

V tyto dny si na Zemanovi pořádně smlsnou jeho odpůrci. Kritizován bude prezident bezesporu za to, komu se rozhodl udělit státní vyznámenání. Avizoval již, že medaili například předá popovému zpěvákovi Michalu Davidovi, slovenskému miliardáři Pavolu Krúpovi nebo někdejší šéfce Energetického regulačního úřadu Aleně Vitáskové, což v posledních dnech spustilo smršť negativních reakcí.

„Je to očekávatelné a u jistých lidí téměř nevyhnutelné. Kritika patří k veřejnému životu a leckdo by pomyšlení, že prezidenta za oslavy nepoplive, považoval za osobní selhání,“ napsal Zvěřina s tím, že se máme na co těšit. „Diskuse o některých vyznamenaných již předem slibují, že o hádky nebude nouze,“ je si jistý komentátor.

Předem lze podle jeho slov také téměř s jistotou tvrdit, že naše hodnocení oslav sta let republiky bude ze všeho nejvíc připomínat známý obraz Josefa Lady Hospodská rvačka. To je prý v ostrém kontrastu s předůstojným preparátorsky oficiózním slavením, republika tedy ještě žije.

