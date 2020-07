Soros posílá 220 milionů dolarů do černošských organizací. Český politik tuší, co za tím je

Multimiliardář George Soros se rozhodl „investovat“ 220 milionů dolarů do černošských organizací a vůdců. Za pomoci této částky budou podle Sorose černoši ve Spojených státech moci budovat „lepší zítřky“. Politika Františka Matějku to vedlo k zamyšlení, co z toho miliardáři „kápne“. „Jediný důvod, proč tento člověk rozesírá státy a společenství lidí v západním světě, by mohly být prachy, které mu z toho někde plynou,“ píše Matějka.

Nyní se za pomoci financí chystá přesvědčovat černé voliče, aby se politické rozložení ve Spojených státech ubíralo dle jeho představ. „Nyní bude nová investice ve výši 220 milionů dolarů budovat sílu v černých komunitách a nové protirasistické politiky,“ informoval.

For decades, my foundations have invested in dismantling systemic racism—from ending the drug war to securing voting rights. Now, a new $220 million investment will build power in Black communities and new anti-racist policies in the U.S. https://t.co/x9zdM5JRCB pic.twitter.com/US4U80T9cv — George Soros (@georgesoros) July 13, 2020

O 220 milionech dolarů, které Soros chystá dát na podporu černých politiků, tvrdí, že to je podpora „historického hnutí národa směrem k rasové spravedlnosti“.

Peníze mají putovat do rozvíjejících se organizací a vůdců, kteří budují moc v černých komunitách po celé zemi. „Dnešní hybnou sílu“ budou tyto černošské organizace a vůdci přenášet k „lepším zítřkům“.



„Uvědomujeme si, že boj o demontáž systémového rasismu je pokračující; existuje od úsvitu republiky do současnosti a je zakotvena v každé úrovni vlády a v našich trestních a soudních systémech. Přepětí lidí, kteří se vydali do ulic, aby požadovali, aby tento národ dělal lépe – lidi všech věkových skupin, ze všech prostředí a v každém rohu této země – dává nám všem naději,“ zaznívá dále. Fotogalerie: - Na podporu Sorosovy univerzity

Matějka „lepší zítřky“ od černošské „hybné síly“ nečeká – naopak vyhlíží, že by se ona „investice“ mohla Sorosovi vrátit.



„Jediný důvod, proč tento člověk rozesírá státy a společenství lidí v západním světě, by mohly být prachy. Ne ty, co rozdává (v podstatě investuje) do rozesírání, nýbrž ty, které mu z toho někde plynou. Otázkou je, kde. Jako když potopil libru. Je to žijící zlo,“ napsal politik o miliardáři.

Jediný důvod, proč tento člověk rozesírá státy a společenství lidí v západním světě, by mohly být prachy. Ne ty, co rozdává (v podstatě investuje) do rozesírání, nýbrž ty, které mu z toho někde plynou. Otázkou je kde. Jako když potopil libru. Je to žijící zlo. https://t.co/AtautiETnU — František Matějka ???? (@FrMatejka) July 14, 2020

