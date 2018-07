Sorosovy děti. Kiskajugend! Odkopali se... Fico metal před novináři blesky. A sekundoval mu straník Blaha

Někdejší slovenský premiér Robert Fico tvrdí o iniciativě Za slušné Slovensko, že jde o „děti George Sorose“, kteří se „odkopali“. Slova expremiéra, který padl kvůli vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, přinesl server ParlamentnéListy.sk.

„Já od začátku tvrdím, že je to jasné zneužití vraždy novináře, že je tu vysoká míra organizovanosti těchto akcí,“ hřímal Fico před novináři, když komentoval oznámení, že se iniciativa Za slušné Slovensko chce zapojit do slovenských komunálních voleb a podpořit kandidáty stojící proti Ficovu Smeru-SD. „Tvářili se, že je to pěkná iniciativa, která nemá s politikou nic, ale oklamali úplně všechny,“ pěnil dál expremiér, podle kterého by bylo moc zlé, kdyby Slovensko řídili zahraniční finančníci namísto slovenských politiků. O to víc je prý odhodlán dosáhnout se svou stranou Smer-SD velkého politického úspěchu.

„Co tyhle Sorosovy děti budou říkat, je jedno. My se chystáme dosáhnout dobrého výsledku v komunálních volbách i v parlamentních volbách a znovu sestavit vládu,“ prohlásil Fico.

Iniciativa vyjádřila podporu kandidátovi na primátora Bratislavy Matúšovi Vallovi, kandidátovi na primátora Nitry Marekovi Hattasovi a kandidátovi na primátora Žiliny Petrovi Fiabánemu.

Poslanec Smeru-SD Ľuboš Blaha iniciativu Za slušné Slovensko označil za Kiskajugend, a srovnal tak slovenského premiéra Andreje Kisku s Adolfem Hitlerem a Hitlerjugend. Na sociální síti Facebook Blaha zdůraznil, že iniciativa nepodporuje nezávislé kandidáty, ale ty, kteří jsou ochotni odkývat jejich požadavky. Údajně jde tedy v podstatě o tažení proti slovenské pravici, protože je jasné, že Smer-SD nemá s tímto uskupením nic společného.

„Pointa je následující: začíná bratrovražedný boj slovenské pravice. Občanská válka v opozici. Liberálové proti konzervativcům. Kiska versus parlamentní opozice. Horké léto. Jen připomínám, že jsem tento vývoj očekával a upozorňoval jsem na to hned po Kiskově projevu v parlamentu – začíná tvrdá Kiskova kampaň, která nemá zničit Smer, ale má ovládnout slovenskou parlamentní opozici,“ napsal Bláha.

Slovenská levice se teď podle politika může jen bavit tím, co se bude dít na pravici.

Ľuboš Blaha doslova napsal:

Kiskajugend spustil ofenzívu proti slovenskej pravici. Zapojili sa do kampane do komunálnych volieb a podporili prvých kandidátov. Vraj nezávislých. Jasné, je to smiešne. Ale pointa je niekde úplne inde.

Pointa je nasledovná: začína sa bratovraždený boj v slovenskej pravici. Občianska vojna v opozícii. Liberáli verzus konzevatívci. Kiska verzus parlamentná opozícia. Horúce leto! Len pripomeniem, že som tento vývoj očakával a spomínal som to hneď po Kiskovom prejave v parlamente – začína sa tvrdá Kiskova kampaň, ktorá nemá zničiť Smer, ale ovládnuť slovenskú opozičnú pravicu.

Nám, ľavičiarom, ostáva len zobrať pukance, sadnúť si na fotelku a s pobavením sledovať, ako sa budú pravičiari mlátiť. Spustil to Kiska mítingovým prejavom v NR SR. Po ňom nasledoval agrobarón Oravec so svojimi traktormi. Kiskajugend medzitým podali trestné oznámenie na Roberta Fica. A teraz Kiskovi mládežníci vyhlásili, že všetko, čo je stranícke, je fuj-fuj-fuj a všetko, čo spolupracovalo s Pentou, je mňam-mňam. Čiže útok na strany. Na opozičné strany. Nevidí len slepý: toto je normálna bohapustá politická kampaň Andreja Kisku.

Pravicová opozícia to konečne pochopila. Ako Fantozzi v jedenástej minúte druhého polčasu... Blik! A bratovraždený boj sa začína. Už Kiskovým "pionierom" nakladajú od KDH, SaS aj OĽaNO. Hlina ich obviňuje z prepojenia s Pentou – áno, súhlasím, to by vysvetľovalo aj ich mediálne krytie od denníka SME a ďalších penťáckych novín. Matovič ich obviňuje zo zrady na Kuciakovi – áno, samozrejme, je to hyenizmus, čo robia, ale to robia od prvej chvíle, takže žiadne prekvapenie. Odrazu to všetko pochopili Igorko aj Lojzík. Pridá sa aj Riško – lebo vie, že mu ide o krk.

A nielen to. Aj zneužití novinári zo všetkých kútov Bratislavy konečne pochopili, že Kiska ich použil ako špinavé handry. Povedení a ponížení sa na Kiskajugend odrazu vrhli ako na triednych nepriateľov: v dennej tlači odrazu čítame, aké je nechutné, že Slušné Slovensko vstupuje do politiky, aj keď nemá žiaden mandát. (Dobré ráno!) A že vraj zneužili ľudí na námestiach. (No to trvalo, kým ste na to došli!) A že ich útok na politické strany je útokom na demokraciu. (Jajajáj!) A tak. Proste – konečne docvaklo úplne všetkým.

My na ľavej strane spektra iba tíško pripomíname, že sme to vraveli od prvého dňa. Celé Slušné Slovensko je len jeden obyčajný Kiskov politický podvod na naivných ľuďoch. Kiska kanibalizuje slovenskú pravicu a využíva na to svoje Šeligove gardy. Chce zničiť Sulíka, Matoviča aj Hlinu. Chce ovládnuť slovenskú opozíciu. V mene „nestraníckej“ politiky, v mene Kuciakovho odkazu, v mene naplnených námestí. Čiže - v mene naivných zneužitých mladých ľudí.

Skrátka, Kiska ich všetkých dobehol. Celú parlamentnú pravicu. Pomáhajú mu v tom zahraničné mimovládky, vplyvné ambasády, finančné skupiny... A cieľ je jasný: moc. Nič iné týchto prázdnych ľudí nezaujíma. Je to nechutné, nemorálne divadlo. A nie je to na tom nič "slušné". Ale od slovenskej pravice som ja osobne nikdy nič dobré nečakal, takže ma to vôbec neprekvapuje.

Ostáva len zaželať drahým kolegom z opozície také naše marxovské: Pravičiari všetkých prúdov, tlčte sa! Takto to "slušné Slovensko" určite vybudujete

