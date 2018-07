Soud s Tomášem Řepkou: Jde o porno, ODS i herce známé z TV

Komunální politik za ODS a kandidát na starostu v Praze-Řeporyjích Pavel Novotný si dělá legraci z fotbalové legendy Tomáše Řepky. Někdejší fotbalista je nyní souzen v případu skandálu s falešnými pornografickými inzeráty, útočícími na osobu jeho exmanželky Vlaďky Erbové. Řepka se u soudu pokoušel část viny přehodit na členy fotbalového týmu celebrit Amfora. „Byla to Jiřina Bohdalová, Roman Skamene nebo Tonda Panenka,“ baví se nyní český internet v čele s Novotným na účet Řepky. Novotný, který se do kauzy vložil, má s Řepkou a především s jeho partnerkou Kateřinou Kristelovou, dlouhodobé spory.

V Brně se dnes konal soud se známým fotbalistou Tomášem Řepkou. Někdejší český reprezentant, známý pro svou výbušnou a nesmlouvavou povahu na hřišti i mimo něj, byl na lavici obžalovaných. Šlo o inzeráty na erotické seznamce, které měl společně se svou dnešní partnerkou Kateřinou Kristelovou zakládat pod kontaktními údaji své bývalé partnerky, modelky Vlaďky Erbové, se kterou má potomka. Profil, který Řepka založil pod přezdívkou „Cikánečka 007“, může Řepku vyjít velice draho. Do kauzy se vložil i Pavel Novotný, který má s dvojicí Řepka a Kristelová dlouhodobé spory, neboť je dobrým přítelem modelky Erbové.

Anketa Je Česká republika právní stát? Je 5% Není 95% hlasovalo: 2607 lidí

Podle policie měl být pornoskandál v režii Řepky a jeho partnerky, moderátorky Kateřiny Kristelové. Ve prospěch této verze mluví i videozáznam z bezpečnostní kamery z pražské banky, kde jsou oba vidět, jak provádějí platbu za inkriminované inzeráty. K celé věci mělo dojít v září loňského roku. Inzeráty měly být podávány pod jménem Vlaďky Erbové a byly k nim přiloženy její fotografie. Čeho tím chtěl Řepka dosáhnout, zůstává tajemstvím.

Erbová vše nahlásila na policii poté, co byla po několik dní doslova zaplavena nechutnými esemeskami a telefonáty. Policie následně vystopovala původce a všechny stopy ukazují právě na duo Řepka, Kristelová. Policisté prokázali, že se jednalo celkem o tři inzeráty, jeden na serveru sex.cz a dva na serveru amateri.com. Profily s přezdívkami jako „Cikanecka007“ nebo „Romka007“ se pak šířily internetem. Z těchto profilů také kdosi chatoval s uživateli erotického serveru.

Ze šetření policie vyplynulo, že komunikace z profilu probíhala z Lucemburska. V té době tam byl na výjezdu amatérský fotbalový klub celebrit Amfora, jehož součástí byl i Tomáš Řepka.

K dnešním soudnímu řízení se dostavila poškozená Vlaďka Erbová i se svým současným partnerem, hokejistou Michalem Gulašim. Tomáš Řepka ovšem přišel sám, bez Kateřiny Kristelové, pouze v doprovodu právního zástupce.

Anketa Je rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně podvedených klientů firmy H-System správné? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 6005 lidí

Tomáš Řepka vypověděl, že se cítí vinen. Odpovědnost vzal na sebe. Jeho partnerka Kateřina Kristelová podle fotbalistovy výpovědi nemá s přečinem nic společného. „Byl jsem v Raiffeisenbank na Novodvorské zaplatit inzerát, ostatní jednání popírám. Víte, u nás je to složité, není tajemství, že máme s paní Erbovou napjaté vztahy po rozvodu. Nemůžu vídat syna a nevím proč,“ řekl Řepka podle reportéra Expres.cz v soudní síni.

Jak uvedl reportér serveru Expres.cz, soudkyně se Řepky ptala, co ho k činu vedlo. „Ta situace vygradovala a měl jsem zkrat. Lituji toho, byla to klukovská hloupost. Nebude se to už opakovat. Oslovil jsem kamaráda a ten mi řekl, jak založit falešný inzerát,“ uvedl Řepka.

Fotbalista, který podle své biografie během sportovní kariéry vydělal asi 400 milionů korun, se prý nyní živí jako správce majetku a jeho měsíční příjem v čistém činí 9800 korun. Jeho partnerka Kateřina Kristelová dle své výpovědi, která byla v soudní síni přečtena, nemá s inzeráty nic společného. Na záznamu z banky je však vidět, že za inzeráty provádějí platbu právě ona.

Na téma komunikace prováděné z Lucemburska Řepka pronesl, že inzerát mohl podat někdo z členů týmu Amfora, kdo se mu chtěl pomstít. „Profil cikánečka měl být založen v Lucembursku, bylo nás tam 60-70 lidí. Já jsem řekl, co jsem udělal, a je otázka, jestli se mi někdo nechtěl pomstít,“ řekl Řepka.

Právě Řepkův výrok, který implikuje spoluvinu některého ze členů fotbalového týmu celebrit Amfora, vybudil některé známé české osobnosti k posměšným reakcím na sociálních sítích. Asi nejvýraznějším zástupcem této skupiny je favorit čtenářů ParlamentníchListů.cz a řeporyjský zastupitel za ODS Pavel Novotný. „Můj názor? Bohdalová, Tonda Panenka, nebo kustod,“ utahuje si ve svém facebookovém statusu Novotný.

V následné diskusi pak nebyla nouze o vtipné komentáře. Novotný například zveřejnil fotku sestavy Amfory a pod ní ironicky spekuloval. „Mě by to nejvíc sedělo na dvojici záškodníků Dejdar – Skamene,“ píše Novotný.

Uživatel Jakub Kvasnička píše, že mu to spíše sedí na Petra Salavu, prezidenta FC Amfora.

„Já vidím jako mozek akce Tondu Panenku a Skamene mu dělá takového toho poskoka,“ odhalil posléze Pavel Novotný.

