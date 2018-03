Soud začne projednávat kauzu squatterů z pražské Šatovky

Obvodní soud pro Prahu 6 dnes začne veřejně projednávat případ desítky squatterů, kteří v únoru obsadili usedlost Šatovka v Šáreckém údolí. Aktivisté čelí obvinění z neoprávněného zásahu do práva k domu, za což každému z nich hrozí až dvouleté vězení. V kauze by měl vypovídat jako svědek i starosta městské části Ondřej Kolář (TOP 09).

Do chátrající budovy, která patří Praze 6, přišly o druhém únorovém víkendu dvě až tři desítky squatterů. Část z nich usedlost opustila po jednání s policií a starostou, deset z nich ale zůstalo na střeše až do příštího týdne. V prohlášení na internetu aktivisté uvedli, že z Šatovky chtějí udělat prostor pro setkávání lidí, kteří chtějí tvořit, vzdělávat se a žít bez nutnosti generovat zisk. Smyslem jejich akce bylo to, aby dům nezůstal prázdný a aby se jej podařilo oživit.

Areál je neobydlený od roku 2011. Městská část tvrdí, že od té doby čeká na změnu územního plánu, aby mohla z Šatovky vytvořit místo pro setkávání seniorů. Starosta odhadl, že po změně plánu začne rekonstrukce do tří až sedmi let.

Psali jsme: S rekonstrukcí pražské usedlosti Šatovka by se mohlo začít až za několik let, uvedl Kolář Šesticí squatterů ze Šatovky se policie zabývá ve zkráceném řízení, hrozí jim až dva roky vězení Pražská policie obvinila tři squattery, kteří opustili Šatovku, hrozí jim až pět let za mřížemi Squatterům, kteří se usadili v pražské usedlosti Šatovka, hrozí basa. A podívejte se, kdo se jich zastal

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab