Soudci po schůzce se Zemanem pořádně naložili politikům. Přesvědčte se sami

Pavel Rychetský a Pavel Šámal předstoupili před novináře, aby jim prozradili, o čem jednali s prezidentem Milošem Zemanem. V obecné rovině se prý dotkli kauzy H-System a případů asi šedesáti lidí – bývalých klientů H-Systemu, kterým v jednu chvíli hrozilo vystěhování. Většinu času však soudci hovořili s prezidentem o problémech české justice.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Miloš Zeman si prý stěžoval, že se kauzy v Česku táhnou neúměrně dlouho. Šámal a Rychetský mu prý v některých chvílích dávali za pravdu. Zdůraznili však také, že za současných legislativních podmínek mnohdy ani nemohou být soudní řízení rychlejší. Není to však jen vina soudů, ale také politiků, kteří přijali takové zákony, podle nichž musí soudci postupovat.

„Máme právní systém, jaký máme, a ten nevytvářejí soudy,“ zaznělo z úst Šámala. „Neustálé novelizace, hodně právních a procesněprávních předpisů, které vytvářejí, nebojím se to říci, džungli právních předpisů, v kterých se v podstatě ani právníci nevyznají, a požadování, aby soudy rozhodovaly jednotně ve všech instancích, to jsou požadavky, které jsou v naprostém rozporu vzájemném,“ pokračoval Šámal ostře.

Od roku 1989 v České republice prý nemáme kvalitní procesní předpisy a dnes se politici diví, že soudy nejsou rychlejší. „Jsem zvědav, jak se k tomu postaví nový pan ministr a jak se to bude řešit,“ nešetřil dál ostrými slovními náboji Šámal, kterému se nelíbí, že nové procesní předpisy se nerýsují ani v příštích pěti letech. V tuto chvíli tedy prý v podstatě neexistuje naděje, že by soudy mohly rozhodovat efektivněji a rychleji.

Samotná kauza H-System podle Šámala a Rychetského ukazuje na selhání českého státu. „Ten případ H-System ... je opravdu příkladem selhání. Ale nejenom selháním české justice, ale selháním státu v těch kritických devadesátých letech. Tečka,“ zdůraznil Rychetský fakt, kauza H-System skutečně sahá do hluboké minulosti českého státu.

Šámal se ke svém předřečníkovi přidal. Kauza H-System je podle něj kauzou, do které musí vstoupit stát a odškodnit poškozené. Ale těch není jen šedesát. Je jich asi tisíc „Trvám na tom, že spravedlnost je jen jedna a musí to být spravedlnost pro všechny. Proto jsme také upozornili, kde má tato kauza svůj počátek. Proto podle mého názoru musí do této kauzy vstoupit stát,“ pravil Šámal. Osobně bude usilovat o to, aby se změnil zákon, na jehož základě jsou odškodňovány oběti trestných činů. Na kauzu H-System se tento zákon nevztahuje. „A myslím si, že je to špatně, že se na ni nevztahuje,“ doplnil Šámal.

Pakliže stát odškodňoval v minulosti pojišťovny i banky, měl by teď podat pomocnou ruku i občanům, protože ke kauze H-System mohlo dojít díky tomu, že neexistovaly dostatečné legislativní brzdy, které by pomohly podobným kauzám předcházet nebo je účinněji odhalovat a trestat. Šámal zdůraznil, že to není vina politiků, kteří sedí ve vládě dnes, ale tito politici podle soudce představují kontinuitu českého státu a musí se s nastalou situací nějak vypořádat.

Psali jsme: Andrej Babiš odhalil věc o ČT. A dal vzkaz Tomáši Klusovi Ne, ne, ne! Zásadní prohlášení týkající se H-Systemu Marvanová (STAN): To je od Andreje Babiše nehorázná drzost Miloši, lez kanálama! Silná slova političky z ODS kvůli krachu H-Systemu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp