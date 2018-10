Soudila se s pojišťovnou o léčbu pro syna, vyhrála a teď to žene „až na krev“. O tom si přečtete pouze u nás

Monika Hutníková, žena, která zvítězila nad Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ve věci sporu o proplacení léčby svého nezletilého syna, žene svůj spor s největší zdravotní pojišťovnou v Česku ještě dál.

Kromě toho, že si Hutníková nárokuje od pojišťovny finanční odškodnění ve výši dvou milionů korun, trvá i na tom, aby jí částku za operaci CXL ve výši 13 tisíc korun proplatila přímo zdravotní pojišťovna, a nikoliv zdravotnické pracoviště, kde byl syn Hutníkové operován a kde původně částku složila.

Chce peníze přímo od pojišťovny

„VZP chce, aby to proplatila nemocnice s tím, že úroky by asi neplatila. My trváme na tom, že dlužníkem je VZP včetně úroků,“ sdělila ParlamentnímListům.cz Monika Hutníková. Před několika dny tak Hutníková podala prostřednictvím svého právního zástupce na pojišťovnu tzv. platební rozkaz, kterým se dožaduje vyplacení peněz.

Anketa Vadí vám, že Michal David dostane od Zemana státní vyznamenání? Vadí 11% Nevadí 89% hlasovalo: 6511 lidí

Syn Hutníkové trpí vzácnou oční nemocí zvanou „keratokonus“. Jedinou odborníky uznávanou účinnou léčbu této nemoci, při které se postiženému hroutí rohovky, představuje operativní zákrok CXL (corneal-cross-linking), při kterém dochází k jejímu chirurgickému zpevnění.

Jenže zákrok CXL stále není obsažen v úhradové vyhlášce Ministerstva zdravotnictví, které zahrnuje léčiva a druhy léčby běžně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Hutníková tedy pro operaci pro synka v ceně přibližně 13 tisíc korun žádala prostřednictvím paragrafu o mimořádnou úhradu zdravotní péče.

Pojišťovna jí ale nevyhověla. Hutníková se odvolala a po dvou správních řízeních, která pro ni dopadla nepříznivě, věc dospěla až ke správnímu soudu v Praze. Ten dal matce pacienta za pravdu, a de facto tak přikázal pojišťovně Hutníkové náklady na operaci proplatit.

V reakci na to se VZP nejprve odvolala, následně kasační stížnost stáhla, a rozsudek se tak stal pravomocným.

Požadavek? Dva miliony jako odškodnění...

Jenže Hutníková se rozhodla jít ještě dál a žaluje pojišťovnu o odškodnění ve výši dvou milionů korun. S pojišťovnou vede ale Monika Hutníková ještě jeden spor. Chce získat peníze pouze od ní, a to navýšené o běžný úrok, který se získává na základě inflační míry. VZP nicméně trvá na tom, že platbu má uhradit zdravotnické pracoviště, kde byl syn Hutníkové operován a se kterým má pojišťovna dohodu.

Hutníková není jediná, která se kvůli hrazení operace CXL u svého potomka trpícího vzácným keratokonem dostala do sporu se zdravotní pojišťovnou. Podobný spor, byť s odlišnou pojišťovnou, vede i Jana Bémová ze Smržovky. O jejím případu ParlamentníListy.cz informovaly zde.

K tomu, jak fungují mimořádné úhrady v tuzemském zdravotním systému, se v obsáhlém rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vyjadřoval i expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jonáš Kříž