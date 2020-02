Spadla klec? Zahradil reportérce „Zdíše“ ze Seznamu pohrozil právníky. Prý lhala. A věci nabraly zajímavý spád

reklama

Xaverem proslavená reportérka Seznam Zpráv Zdislava Pokorná, která, jak prezentoval právě Xaver, obepisovala hosty jeho show s dotazem, kolik musejí Xaverovi dávat peněz, se nejspíše bude soudit. Tato reportérka šířila údajně lži na Twitteru o Janu Zahradilovi, kterého se ptala: „Tak kolik dostanete za vaše služby pro vietnamské komunisty? Přece jenom to s nimi táhnete minimálně pět let. Máte opravdu co slavit.“ To se však politikovi ODS nelíbilo a na svém Twitteru oznámil, že ještě nikdy na nikoho nehnal právníka, avšak nyní si to vyzkouší. Podle Zahradila neznamená povolání novináře to, že může kolem sebe házet obviněními z korupce. „Snad to v @SeznamZpravy slečně ‚Zdíše‘ také vysvětlí,“ poukázal na zaměstnavatele reportérky Pokorné.

Ještě nikdy jsem na nikoho za nic nehnal právníka, ani tím nehrozil. Ale teď si to poprvé v životě vyzkouším. To, že je někdo novinář, neznamená, že kolem sebe může házet lživými obviněními z korupce. Snad to v @SeznamZpravy slečně “Zdíše” také vysvětlí. pic.twitter.com/AHJRRqC8hZ — Jan Zahradil (@ZahradilJan) February 12, 2020

V diskusi poukázal uživatel Nosey George na výše zmíněnou její kauzu s Xaverem, když napsal: „Podle toho, že slečna Zdíša podezírá z úplatků vás a Xavera a každého na potkání, asi vychází z vlastního životního kréda.“

S pomocí se nabídl advokát Petr Šindelář, ten poznamenal: „Klidně to, pane kolego, pro Vás udělám pro bono, jen tak z principu...“

I uživatel P.S. Pravda vyděsí si v komentáři vzpomněl na její kauzu s Xaverem, když napsal: „Zdíša? To je ta, co zjišťovala, kolik si bere Xaver za intervjůky? To je pěkná p. Tady vidíte, že jak se libtardi utrhnou ze řetězu, tak je jedno, jestli Babiš, Xaver, nebo Zahradil. Seznam a jeho propagandisti jen dělají to, co chce jejich majitel. I když Šídlo zase bude prskat.“

