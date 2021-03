Špatný pocit, litoval skotský útočník likvidační zásah slávistického brankáře. Jenže koluje FOTO pár minut poté

reklama

Jeho sedmiminutovou eskapádu na hřišti, za kterou jej navíc čeká disciplinární trest od UEFA, prý zavinila jeho „přemotivovanost“. „Byl jsem na lavičce a zvlášť jako útočník chcete pomoct. Když jsem viděl míč, bral jsem to tak, že je to dobrá šance. Rozhlédl jsem se a viděl, že jsem sám. Pak jsem se otočil zpátky k míči, který se extrémně odrazil. Na hlavičku to bylo moc vysoko, tak jsem to zkusil nohou. Trefil jsem míč první a pak jsem zasáhl toho brankáře, protože běžel přímo proti mně,“ uvedl.



Že Koláře zranil si prý ani neuvědomil. „V té chvíli jsem si ani nevšiml, že jsem ho kopl do obličeje. Oba jsme upadli, on na tvář. Až když se otočil, viděl jsem tu krev. V první moment je to špatný pocit. Jdete ze hřiště a cítíte se mizerně, protože jste zranili jiného profesionálního fotbalistu, i když jste to nechtěli. Byla to nehoda. Byl jsem u míče první a ten brankář se se mnou srazil. Nemohl jsem s tím nic dělat,“ prohlásil s tím, že to je pro Koláře špatné, přičemž uznal, že mu kontakt „vážně ublížil“.

Tvrzení o „špatném pocitu“ Roofa však docela vyvracejí některé záběry z utkání, na kterých není jeho sklíčenost příliš patrná.



Zápas, který nakonec Slavia vyhrála 2:0, kromě ostrého průběhu byl zastíněn též nařčeními z rasismu, kterým čelí obránce Ondřej Kúdela. Ten v 87. minutě utkání po faulu na slávistického mladíka Kuchtu přišel k domácímu Glenu Kamarovi a cosi mu za dohledu televizních kamer pošeptal do ucha, načež ho domácí začali nahánět po hřišti s křikem, že je rasista.



Sám obránce Slavie k incidentu uvádí, že o rasismus nešlo, a že Kamaru označil za „zasr*ného chlápka“ (nešikovně přeloženo samotným Kúdelou jako ‚You f*cking guy‘).



