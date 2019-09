Spláchneme dějiny do hajzlu? Foldyna ke kauze Koněv: Jde o stržení svatého Václava

Má pomník maršála Ivana Stěpanoviče Koněva zůstat tam, kde je, nebo má zmizet z Prahy 6, jak si to přeje starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09)? Ten přišel s myšlenkou, že bychom tento pomník měli nahradit pomníkem většího počtu hrdinů, protože Koněv neosvobozoval Evropu od nacistů sám. Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) Kolářovu myšlenku rozvedl do důsledků. A došel k tomu, že bychom vlastně museli zbourat i sochy T. G. Masaryka...

Český rozhlas se zeptal svých posluchačů, zda má socha maršála Sovětského svazu Stěpana Ivanoviče Koněva zůstat na svém místě v Praze 6, nebo se má přesunout např. na velvyslanectví Ruské federace, nástupnického státu SSSR. A výsledky ankety jsou poměrně jednoznačné. Jen 30 procent respondentů vyjádřilo názor, že se Koněvův pomník má přesunout jinam, 70 procent respondentů dalo jasně najevo, že pomník má zůstat tam, kde je.

K pomníku Maršála Koněva napsal pár slov také poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD). Dovolil si rozvinout myšlenku, kterou předložil veřejnosti starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

Anketa Byl Robert Šlachta dobrým policistou? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 209 lidí

„Starosta Prahy 6 prý nezpochybňuje zásluhu Rudé armády na tom, že jsme nebyli vyhubeni, a proto chce strhnout sochu jednoho z nejvyšších velitelů Rudé armády. Dříve se tomu říkalo protimluv, dnes se tomu zřejmě říká projev díků ‚made in TOP 09‘. Pan starosta navrhuje strhnout sochu maršála Koněva a nahradit ji sochou ‚všech bojovníků za naše osvobození‘. Prý proto, že maršál Koněv nebojoval sám. Jde o velmi zajímavou myšlenku. Pokud bychom ji rozvinuli dál, tak bychom měli strhnout i sochu generála Pattona. A nahradit ji sochou ‚všech jiných bojovníků za naše osvobození‘, Patton přece také nebojoval sám,“ uvedl Foldyna.

Jenže to by podle zákonodárce byl teprve začátek, protože bychom museli rozbít i pomníky zakladatele našeho moderního státu T. G. Masaryka, protože nepochybně nebyl jediným bojovníkem, který se zasloužil o republiku. A celý tento proces by skončil tím, že bychom vlastně vymazali celou naši historii.

„A nakonec na samotný závěr akce ‚Naši historii spláchneme do hajzlu a pak skočíme za ní‘ slavnostně strhneme sochu sv. Václava a nahradíme ji sochou ‚všech bojovníků za českou státnost‘. Vlastně ani to ještě není ono. Sochu sv. Václava nahradíme památníkem ‚Všech bojovníků za všechny státnosti světa‘. A pak už se konečně staneme ničím,“ neudržel se v jednu chvíli zákonodárce.

Jaroslav Foldyna ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

O slovo se přihlásil také jeden z posluchačů veřejnoprávního rozhlasu, pan Martin Ambros. Na rozhlasových vlnách prozradil, že patří do rodiny, která byla komunisty významně perzekvována. Jeden z jeho příbuzných prožil v komunistických lágrech 14 let, dalšího člena rodiny mu komunisté usmrtili. A o to víc ho překvapuje, kolik bojovníků proti symbolům minulého režimu se objevuje 30 let od sametové revoluce.

„Já si myslím, že je lépe hledat nějaké cesty ke společné komunikaci než k vedení nějakých starých vyčpělých válek. My si tady můžeme vést nějakou politiku, že my vám zrušíme jeden pomník, Rusové nám nedovolí postavit nějaký pomník legionářů v Rusku, ale nakonec prohrají všichni ti, kteří si chtějí připomenout minulost,“ poznamenal pan Ambros s tím, že Koněv má za sebou určitý příběh, který poutá pozornost a tím stále připomíná naši minulost.

Psali jsme: A tomu fakt věříte? Generál Šándor tvrdě o Koněvovi, Hitlerovi a Stalinovi. Mnohé naštve Ať sochu Koněva vezme Zeman Putinovi jako dárek, vysmívá se historik Nějakou rudou pietu, nebo naopak rudý atak sneseme. Komentátor navrhuje, co se sochou Koněva Koněv byl masový vrah. Tátovi píší, že měl používat kondom, říká starosta Prahy 6 Kolář

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp