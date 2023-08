Sprostý výlev Jana Hřebejka se rozlehl Českem

reklama

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 10% Nedovládne 88% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 953 lidí

Sociální sítě jako Facebook, X – dříve Twitter, Instagram, TikTok a řada dalších, uživatelům nabízejí obsah na základě algoritmům, které pracují s tím, co uživatelé sledovali v minulosti a na základě toho jim předkládá to, co by se jim mohlo líbit teď. Aby na příslušné sociální síti strávili co nejvíce času, viděl co nejvíce reklam, a tak podobně.

Režisér Jan Hřebejk si přesto stěžuje, že mu sociální sítě předkládají obsah, o který ani za mák nestojí.

„Proč se mi tu objevují mraky pitomostí, které mě vůbec nezajímají, od lidí, které nesleduju? A účty, které mě zajímají, sleduju je anebo dokonce preferuju, musím vyhledávat, objevují se jen výjimečně? Začíná mě to trochu s*át, protože je to ztráta času,“ uvedl.

Dostalo se mu doporučení, aby na sociální díti X více vybíral, koho bude „sledovat“ a obsah se mu podle toho přizpůsobí. Jenže podle Hřebejka tento přístup nepomáhá.

„I ‚Sledování‘ mi nabízí blbosti, různé ‚zábavné‘ pí*oviny, o které nemám zájem a nesleduju je. A ani mnou vysloveně preferované účty, nebo účty, které opakovaně čtu a vyhledávám, mi to nenabízí. Jako by mě to chtělo odvést někam do světa debility, žertovných videí a blábolů,“ rozčiloval se dál.

Pod Hřebejkovým příspěvkem se rozjela živá diskuse, ve které se Hřebejk mimo jiné dozvěděl, že i jeho názory se na sociálních sítích zobrazují lidem, kteří o ně nestojí.

„Já vás a vaše mraky pasivní (i aktivní) agresivity taky poslední čas nevídám úplně dobrovolně. Je to proto, že to nemáme placený, dokud to tak budeme mít, bude nám to občas podsouvat i to, co nechceme, ať přepneme kamkoliv. A bude hůř. Elon zruší i blokování,“ napsala uživatelka sítě X vystupující pod jménem Liška Eliška.

Jiní Hřebejkovi prozradili, že řeší stejný problém.

„Mám to stejně. A úplně nejvíc mě otravuje, když se mi pořád dokola objevuje stejný tweet, dvacetkrát přečtený, navíc od někoho, koho nesleduju. Kliknu na ‚skrýt tuto konverzaci‘ a stejně mi to pořád dokola skáče do TL, kdykoliv na ten tweet někdo zareaguje,“ napsala uživatelka Jana.

Psali jsme: Kdo mlčí, podporuje Fialu. Kdo šeptá, taky. Klause inspiroval Landa Hřebejk chtěl točit seriál o Davidu Rathovi. Ale ČT se lekla, stěžuje si Zneužitý Kriegel. Do kin přišel „ukradený film“, recenze jsou drtivé „Rakušanovi pohůnci si netroufli.“ Ale v Německu ano. Roger Waters budí vášně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE