Sputnik a čínská vakcína? Ano. Přišlo z nečekané strany

Známý datový vědec a odborník na prokrastinaci Petr Ludwig doporučil k použití čínskou i ruskou vakcínu proti koronaviru. „Dezinformační weby dělají skvělou PR kampaň zacílenou přesně na lidi, které budeme potřebovat,“ myslí si Ludwig. Ruská a čínská vakcína by dle něj mohla vykrýt tu část obyvatel, co jinou vakcínu odmítá. „Sinopharmem se očkuje v UAE, má ho již několik milionů lidí včetně například dubajského šejka. Sputnik má dokončenou 3. fázi a výsledek je publikován v The Lancet,“ poukázal Ludwig. On sám nejspíše bude očkován v teple dubajského domova čínskou látkou.

reklama

Petr Ludwig se ve svém posledním statusu zamyslel nad vakcínami proti koronaviru, a to konkrétně nad čínským Sinopharmem a ruským Sputnikem. Ludwig v prvních řádkách upozornil na to, že toto jeho sdělení nebude nejspíš příliš populární, ale i tak cítí potřebu ho napsat. V prvních několika bodech zdůraznil některá fakta ohledně průběhu koronaviru v České republice.

Ludwig poukázal na to, že Česká republika je první na světě v počtu zemřelých v důsledku covidu na milion obyvatel. Záchrana životů by tak dle datového vědce měla být prioritou a měla by ustoupit úplně všemu jinému.

Anketa Má vláda Andreje Babiše dovládnout do voleb? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 922 lidí

„Chápu politická rizika a rizika propagandy, ale stále myslím, že vakcína nás nepoškodí jako třeba ruská dostavba Temelínu. Za půl roku už se na to téměř zapomene, Temelín tady bude desítky let.

Dezinformační weby dělají skvělou PR kampaň zacílenou přesně na lidi, které budeme potřebovat. Aby ČR mělo potřebnou kolektivní imunitu, musíme mít naočkovaných 70–80 procent lidí (a to včetně dětí, které zatím očkované být nemohou). Pokud bude výběr dobrovolný, ruská/čínská vakcína zvládne vykrýt tu část obyvatel, která by jiné vakcíny odmítala,“ myslí si Ludwig.

Obě vakcíny jsou tedy prý poměrně kvalitní. Čínskou očkovací látkou Sinopharm se má očkovat ve Spojených arabských emirátech a má jim být proočkováno několik milionů lidí včetně například dubajského šejka. „Tuto vakcínu mají všichni moji známí, z toho několik lékařů z USA, a je to vakcína, kterou za pár týdnů po ukončení procesu získávání residency víz budu mít nárok. A tento nárok s největší pravděpodobností využiji,“ pochlubil se Ludwig.

Fotogalerie: - Klaus před Hradem

Psali jsme: „Co je to za pako?“ Datový vědec Ludwig to schytal za reakci na Klausův covid

Ludwig opustil svůj domovský New York a na první polovinu roku jej vyměnil za Dubaj, kde začal vypozorovávat tamní koronavirová opatření. Vědec, který se před pandemií věnoval kupříkladu motivování a prokrastinaci, volá po tvrdém režimu. „Bez vynucování pravidel to nepůjde. Např. v Dubaji je pokuta za nenošení roušky cca 18 000 Kč, ale to samé funguje např. i v Albánii, kde 95 procent lidí nosí všude roušky, protože je na každém rohu policie a upozorňuje je na to. To u nás bohužel chybí,“ smutní.

Psali jsme: Datový vědec pozoruje Čechy z tepla Dubaje: Hrozné! Tady je 16 bodů, řiďte se jimi, jinak vás covid zničí

Anketa Nechali byste si píchnout vakcínu Sputnik V? (Ptáme se od 2.3.2021) Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 17529 lidí

Sputnik je prý též nadějnou vakcínou. Datový vědec upozornil na to, že ruská vakcína má za sebou třetí fázi a výsledek byl publikovaný v The Lancet, což je všeobecně zaměřený recenzovaný medicínský týdeník, jeden z nejstarších a nejznámějších medicínských odborných časopisů. Prý však on sám více věří čínskému Sinopharmu, ale jak sám píše, jde o spíše subjektivní pocit. „Obě mají ale starý, mnoha lety ověřený design, není to nic nového v porovnaní s mRNA vakcínami, jako je Pfizer. Riziko tedy v technologii vakcín není,“ myslí si.

Jako další bod svého statusu vytkl to, že riziko vedlejších účinků koronaviru je nesrovnatelně větší než riziko vakcíny proti nemoci. Cokoliv má být lepší než nic a jsme údajně v tak špatné situaci, že musíme jednat. „Chápu většinu argumentů proti, je jich hodně a mnohé jsou velmi podstatné a správné. Přesto bych se po zvážení všech rizik rozhodl pro, ale pouze za předpokladu dobrovolné volby u těchto dvou typů vakcín,“ zakončil svůj status.

Fotogalerie: - Zahájení očkování

Psali jsme: Těmhle bych píchl Sputnik! Datový vědec Ludwig má jasno. A lidé mu píšou zlé věci

Datový vědec Petr Ludwig se v poslední době proslavil například tím, že satiru, která mířila na něj na stránce Fanklubu KFC v České republice, označil za projev hybridní války. Prý příliš podporují Trumpa a zesměšňují prezidenta ČLK Kubka či biologa Flegra.

Psali jsme: A je veselo. Putin? Hlavní rouškař našel „hybridní stránku“. Dostal dvojitou sodu

Stránka Fanclub KFC v České republice je platforma otevřeně recesistického charakteru, která si ve svých příspěvcích dělá legraci ponejvíce z „konkurenčního“ řetězce McDonald’s a konzumentů jeho produktů. Vtipkování této skupiny se však v poslední době nevyhnuli jak politici, tak ani četné mediální epidemiologické hvězdičky, jako je již Ludwigem zmiňovaný odborář Kubek nebo biolog Flegr. Například ministr vnitra Hamáček byl označen stránkou za „Hambáčka“ s odkazem na daný pokrm.

Správci stránky v odpovědi na Ludwigův očerňovací příspěvek napsali: „Stránka ‚Petr Ludwig‘ se tváří jako účet datového vědce, ale místo toho se jedná o obyčejného klauna, který prostřednictvím svých humoriád tlačí svoje zájmy – reklama pro jím vydanou knihu, kampaň pro zájezdy do Dubaje, napadání našeho fanklubu? Náhoda? Nemyslíme si!“

Psali jsme: ,,Už ses z toho vyspal?” Ondřeji Hejmovi se po řečech proti Babišovi a opatřením stala nepříjemnost Blatný: Berte mě vážně. Ne jako někoho, kdo tady zítra nebude, takže nemá smysl ho poslouchat Chytají vás! Wollner z ČT leží s covidem. Ale toto vám musel napsat. Varování Babiš: Sputnik do fabrik. Ať je koupí lidem. Výroba vakcíny u nás, domluvím v Izraeli

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.