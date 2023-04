Stafáž, divadlo pro veřejnost. Pavlovo vybírání ústavních soudců budí v branži rozpaky

Ústavní soud ČR se pod taktovkou prezidenta Petra Pavla začne pomalu měnit. Novým soudcem a možným příštím předsedou celého tělesa by se mohl stát zkušený soudce Josef Baxa, který se před pár lety dostal do ostrého sporu s exprezidentem Milošem Zemanem. Jen v roce 2023 Pavel ve spolupráci se Senátem obmění 7 ústavních soudců z 15. Pavel ještě před nástupem do funkce prezidenta sliboval, že celý proces výběru soudců bude transparentní, ale podle serveru Česká justice jde možná jen o divadlo pro veřejnost.

Prezident Petr Pavel má možnost změnit ve spolupráci se Senátem Ústavní soud ČR k obrazu svému. V roce 2023 skončí mandát sedmi soudcům včetně předsedy soudu Pavla Rychetského. Jeho nástupcem by se mohl stát Josef Baxa, dlouholetý šéf Nejvyššího správního soudu, který tuto instituci vedl mezi lety 2003 až 2018. Pavel ho senátorům navrhne na jmenování za ústavní soudce.

Josef Baxa se v roce 2019 dostal do křížku s exprezidentem Milošem Zemanem. V rozhovoru pro Českou televizi tehdy Baxa naznačil, že mu Zeman nabízel křeslo předsedy Ústavního soudu, pokud rozhodne ve prospěch Hradu ve věci jmenování profesorů. Zeman oponuje, že se mu Baxa v podstatě mstí za to, že jako prezident o obsazení soudů rozhoduje jinak, než by si Baxa přál. Soudce se těmto nařčením důrazně bránil.

„Možná bych mlčel do konce života, ale byl to důsledek mimo jiné toho, že časopis Respekt popsal nějaké případy jednání kancléře (Vratislava) Mynáře. Pak jsem viděl reakci kancléře Mynáře a když za mnou přišli další novináři, tak jsem jim řekl to, co jsem zažil. Za každou větou z toho rozhovoru si stojím, jen jsem to pak opakoval na podvýboru pro justici v Poslanecké sněmovně,“ prohlásil Baxa před kamerami.

Důrazně odmítl, že by byl zatrpklý. Nebo že by se prezidentovi mstil, jak to naznačuje sám Zeman. „Věřte tomu, myslím, že kdo mě zná, tak ví, že jsem všechno jiné, než nějaký mrzout a zatrpklý člověk,“ pravil před lety Baxa.

Spolu s Josefem Baxou navrhne Pavel podle Českého rozhlasu také bývalou šéfku Soudcovské unie Danielu Zemanovou.

Podle ČTK bude třetím kandidátem na ústavního soudce odborník na ústavní právo Jan Wintr.

„Na profesoru Wintrovi oceňuji jeho expertní zkušenosti a výborné renomé napříč odbornou komunitou. Důležitým faktorem je jeho téměř dvacetiletá zkušenost z akademické sféry, která naplňuje mou představu o profesně různorodém složení Ústavního soudu,“ uvedl Pavel.

Wintr potvrdil, že prošel slyšením výběrové komise.

„Prošel jsem před několika dny slyšením u výběrové komise a bylo mi včera (ve středu) oznámeno, že jsem jeden ze zvažovaných kandidátů, a byl jsem pozván na schůzku s prezidentem republiky,“ sdělil dnes po setkání s Pavlem Wintr České televizi. „Bavili jsme se o tom, co bych mohl Ústavnímu soudu přinést, co jsou témata, která může Ústavní soud případně řešit,“ dodal.

Jan Wintr je český právník, právní teoretik a vysokoškolský pedagog. Působí jako profesor Katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, externí vyučující Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Jedná se o jména z právnické ‚první ligy‘. Senát asi nečeká složité rozhodování,“ komentoval výběr ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS.

Pavel už před nástupem do funkce prezidenta uvedl, že by chtěl ústavní soudce vybírat transparentně, s pomocí panelu odborníků. Podle serveru Česká justice však z odborných kruhů zaznívá, jestli odborníci z panelu, jako bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, nebo ústavní právník Jan Kysela nedělají jen stafáž.

„Skutečnost, že první kandidáti jsou známi dříve, než mohl prezidentem avizovaný proces vůbec započít, vrhá na onu deklarovanou transparentnost stín,“ konstatoval pro Českou justici například místopředseda Nejvyššího soudu (NS) Petr Šuk.

Podle serveru Česká justice sice Pavel oslovil celou řadu institucí, ať navrhnou kandidáty, ale Baxu se Zemanovou oslovil ještě dřív, než příslušné instituce odpověděly.

„České justici to sdělil vedoucí konzultačního panelu Kysela, a to v reakci na dotaz, kdy přesně a jakým způsobem proběhl pohovor Zemanové před panelem. Zemanová se totiž od 16. března nacházela na Novém Zélandu, a tedy po 20. březnu a před svým přijetím u prezidenta republiky (Zemanová se měla vrátit den před audiencí) by pohovor mohla absolvovat pouze on-line,“ uvedl server.

A to je podle serveru problém, protože pak se celý proces výběru možných kandidátů jeví jen jako zástěrka a zdá se, že prezident má jasno i bez nominací, koho chce oslovit.

Hrad: Prezident republiky navrhl Senátu Parlamentu ČR ústavní soudce Ústavní soud k likvidaci zajištěného konopí Jiří Paroubek: Samoplození ideově spřízněných duší v Ústavním soudu „Byl maturant." Rychetský omluvil Pavla za 80. léta

