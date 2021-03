Stanařská hejtmanka: Vládní představitelé na Vánoce zešíleli

Pondělí se nese ve jménu prvního dne uzamčení české společnosti do domovských okresů. Policie je zatím k občanům benevolentní, spíše doporučuje a informuje, od středy už by měla přitvrdit. O tom, jak vypadají uzamčené střední Čechy – region silně spojený s hlavním městem – přišla do pořadu Interview ČT24 promluvit hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). Prozradila svůj osobní pohled na případné zavření průmyslu, po kterém volají odboráři i opozice. „Situace je taková, protože vládní představitelé na Vánoce zešíleli, vláda se nemůže řídit tím, co chce veřejnost,“ uvedla hejtmanka, že epidemiologickou situaci musejí řídit především odborná stanoviska. Pro vyčerpané zdravotníky ve Středočeském kraji prý sehnala psychologickou pomoc.

reklama

Anketa Stydíte se před zahraničím, jak Česko zvládá covid-19? Stydím 28% Nestydím 72% hlasovalo: 8726 lidí

Omezení pohybu mezi okresy spustilo ze strany veřejnosti vlnu reakcí. Od rána středočeská hejtmanka podle svých slov řeší jen řadu dílčích připomínek jednotlivých občanů. „Opatření nemohou reagovat na každou životní situaci a specifikum každé obce. Praha-východ a Praha-západ volají po tom, abychom byli s Prahou považováni za jeden okres,“ podala Pecková průběžné vyhodnocení prvního dne tvrdých omezení z hlediska opatření a kontrol, jež ode dneška platí.

Situaci již řešila i s dalšími hejtmany. „S hejtmany jsme se proto dnes bavili o tom, zda bychom neměli požadovat perimetr například 25 nebo 35 km od obce,“ řekla s tím, že nejspíše však upustí od toho, aby se pravidla opět zase významně změnila.

Zdůraznila, že nyní je třeba, aby byli lidé zodpovědní. „Myslím, že to není o tom, zda nám někdo něco přikazuje, musíme si sami uvědomit, že jde o nás. Nic jiného nás nespasí,“ zdůraznila, že z vlastní vůle musí každý omezit kontakty na minimum, jelikož situace v nemocnicích začíná být velmi vážná.

Mnoha lidem, kteří se k situaci vyjadřují v české internetové obci, přijde opatření nesmyslné. Někteří lidé totiž mají bydlení na hranici obce a musejí mnohdy cestovat například na poštu větší dálku, než kdyby jeli do jiného okresu.

„Nestojí za to požadovat pravidla nikoli na katastr obce, ale na nějaký perimetr?“ tázal se moderátor Daniel Takáč. „Od rána se o tom opravdu bavíme. Policie to ale zatím nedoporučuje. Myslím, že když půjdete jinam na poštu, kam spadáte, tak to policisté pochopí a bude to dohodou. Jde o to, nedělat párty a aby se neopakovalo to, co fungovalo u různých restaurací,“ uvedla k nečekaným problémům, které nyní lidé řeší.

„Jde o to, aby nám totálně nezkolabovalo zdravotnictví, abychom tu situaci zvládli,“ připomněla Pecková. „Je to velký problém, vyčerpanost zdravotnického personálu. Zdravotní stavy lidí jsou zavážné, trvají déle a nemůžou k nim příbuzní, začínají být nervózní. Pro zdravotníky je to psychicky náročné. S neziskovou platformou se nám podařilo zajistit psychologickou pomoc. Bude zde anonymita, věřím, že to pomůže,“ sdělila.

Nyní je podle hejtmanky velmi významné testování ve fabrikách. „V současné době je stoprocentně více výrobních podniků, které netestují. To se změní ale jedině tím, že ty firmy budou pozitivně motivovány,“ uvedla, že mnohé podniky nakažené na směně nenahlásí, aby nemuseli zaměstnanci do karantény a nemusel se zastavit provoz.

Mgr. Petra Pecková STAN



hejtmanka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bylo by podle jejích slov namístě plošné opatření, jelikož hygiena firmy nestíhá kontrolovat. „Jinak je to na zodpovědnosti každého zaměstnance. Utajovat to onemocnění je krátkozraké, nakonec stejně vyřadí celý provoz. Když se testuje, může se však na tento stav včas reagovat,“ zmínila, jak lze mít nemoc více pod kontrolou.

Anketa Máte důvěru v Jana Hamáčka? (Hlasování od 25.2.2021) Ano 16% Ne 84% hlasovalo: 14361 lidí

Přiklání se více k povinnému testování ve firmách, nebo k jejich úplnému uzavření? „Určitě povinné testování. Možná na to ani odpovídat nechci, dnes je každý odborník na vše s tím správným názorem. Data ze Středočeského kraje ukazují, že provoz ve firmách v posledních měsících významným problémem z hlediska šíření nákazy nebyl. Jestli jsou data celorepubliková jiná, tak to měla vláda udělat,“ uvedla Pecková s tím, že ohniska nákazy byla v jejím kraji především ve školách a mateřských školkách.

Kabinet dnes projednává návrh, podle kterého by firmy s více než 250 zaměstnanci od 5. března musely povinně testovat.

Je toho názoru, že tvrdá opatření měla přijít daleko dříve. „Fatální chyba byla, že jsme v létě nenosili roušky a měli jsme pocit, že jsme to zvládli. Naprosto fatální chyba pak byly Vánoce, měla jsem pocit, že vládní představitelé zešíleli. Pružně jsme nereagovali na dobré příklady ze zahraničí. Vše jsme řešili napůl,“ shrnula, proč nyní nejsme pandemii schopní řídit a nic se dlouho nezlepšuje.

„Vláda se nemůže řídit tím, co chce veřejnost. Navíc je společnost rozdělená. Někdo chce úplný lockdown, někdo chce vše otevřít. Musejí to řídit odborná stanoviska reagující na výzkumy, čísla a z toho dělat opatření, která jsou funkční,“ konstatovala Pecková.

Takáč se proto závěrem zajímal, proč hejtmani žádost o prodloužení nevzali jako výzvu a nezačali si situaci ve svých krajích řídit sami. „Jako výzvu jsme to brali, ale nedávalo by smysl, kdyby opatření v krajích byla jiná. Pak by k nám jezdili lidé z ostatních krajů za službami. Střední Čechy jsou obklopeny dalšími sedmi kraji. Kolabovaly nemocnice, některé okresy už byly uzavřeny,“ vysvětlila závěrem hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Psali jsme: Primátor Hřib: Pražské školy zajistí péči o děti rodičů, pracujících ve vybraných profesích Vláda schválila sto procent nemocenské pro lidi v izolaci a karanténě. Maláčová má radost Milan Knížák: Marťanů se nedostává Kalousek (TOP 09): Máme vládu tupců



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.