Statisíce lidí už viděly tohle video s Babišem. Hrozně jich nadávalo, řada chválila. Jen jedna žena napsala něco, po čem zůstaly obě strany mlčet

reklama

Anketa Máte důvěru v Romana Prymulu? (Ptáme se od 12.10.2020) Ano 53% Ne 47% hlasovalo: 9903 lidí uvedl zkraje záznamu premiér Babiš.

„My o tom samozřejmě intenzivně komunikujeme, mluvíme, ministři mají intenzivní komunikaci. Já jsem ráno přes videokonferenci mluvil s Integrovaným centrálním řídícím týmem a diskutujeme ta opatření. Diskutujeme samozřejmě i na základě návrhů pana ministra Prymuly, který má mezinárodní epidemiologický tým. Vnímáme ta jejich doporučení a samozřejmě jsem přesvědčen, že je budeme respektovat,“ pokračoval dále.

Anketa Akceptujete včera vyhlášená vládní opatření? Ano 75% Ne 25% hlasovalo: 122 lidí

Jestli lze z nedělního videa něco vyzdvihnout, pak je to apelativní ráz. Babiš mnohokrát děkoval těm, kteří pravidla dodržují, a káravým prstem kynul ostatním. „Takže já vás chci poprosit, a samozřejmě nikomu nevyhrožuji. Já jenom říkám, že to není dobře, že bychom se měli znovu semknout, stejně jako to bylo za první vlny, kdy to všichni pochopili, byli jsme spolu na jedné lodi a nevnímal jsem tehdy, že by byly nějaké diametrálně jiné rozdíly,“ konstatoval také předseda vlády.

Na jeho osobním profilu na sociální síti Facebook, kam ParlamentníListy.cz v pondělí zavítaly, nastala jako obvykle mela mezi stoupenci a odpůrci Babišova režimu. Své si vyslechl i ministr zdravotnictví Prymula.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vy slibujete, že se postaráte o zdravotníky, ale někteří ještě stále nemají odměny za první vlnu. Slibujete odměny za druhou, když jste ještě nedali za první. Proč vám věřit?“ uvádí jeden z nich poměrně rozšířený názor. „Raději zaplaťte zdravotníkům než nějakým umělcům. Kultury se nenajíme. A práci potřebujeme k přežití. Máte můj obdiv za to, co pro nás všechny děláte,“ mínil další z pisatelů. „Mistře, když máte půl roku čas se pořádně připravit a vzdělat veřejnost, a stejně děláte v říjnu překvapeného – házíte vinu na nezodpovědné lidi, tak by možná bylo načase taky vzít trochu osobní zodpovědnosti, co?“ ptal se řečnicky následující z odpůrců Andreje Babiše.

„Lidi, kteří potřebují skutečně lékařskou pomoc a jsou bez covidu, tak se setkají s nezájmem na pohotovosti anebo se ani ve frontě nedočkají lékaře, aby je prohlédl, a třeba se ocitají v ohrožení života, ti jsou, pane Babiši, odsouzení na smrt a už takových případů bylo, a to je moc smutné. Nemluvím o dětských lékařích, co dítě s teplotou odmítnou prohlédnout a přijmout, a to je teda fakt strašný. Na co si platíme zdravotní pojištění, když se nakonec nemůžeme na lékaře obrátit, když je nám opravdu z jiných příčin špatně a může nám jít skutečně o život? To je smutné, opravdu,“ napsala jedna z přispěvatelek. Ani v tomto případě jí nebylo oficiálně odpovězeno.

Psali jsme: Rejpaly jsem na vojně řešil jasně! Doktor-válečný veterán k Prymulovi a covidu. Jak facka

Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 8.10.2020) Ano 72% Ne 28% hlasovalo: 26537 lidí

„Pane Babiši, v první vlně jste dostal od občanů neomezenou podporu a vaším úkolem bylo nás před druhou vlnou ochránit. Všichni jsme vám v tom pomáhali, dodržovali vaše nařízení, a dokonce jste si na to půjčil 500+ miliard, které za vás zaplatíme my všichni v průběhu následujících dekád. Ale vy jste to ani s takovou masivní veřejnou a finanční podporou nezvládl. Zklamal jste. Neukazujte nám fotky Nové scény ani Kozí ulice. Nás to nezajímá. Neukazujte prstem na nás. Vy si vysypte popel na hlavu, uznejte svou chybu, omluvte se a odstupte, dokud máte ještě možnost tak učinit alespoň trochu důstojně!“ zahřměl nejmenovaný pisatel. Také jeho názor byl podroben důsledné rozpravě obou táborů.

Jeden názor však tyto zjitřené emoce paralyzoval. To když žena vysvětlila, z jakého důvodu nemůže jít s rodinou na testy. „V této době, kterou jsem nezavinila já a ani má rodina, nemohu utrácet za testy. Proto zůstaneme neotestovaní.“

Doplňme, že test pro samoplátce stojí zhruba dva tisíce korun, což v případě čtyřčlenné rodiny vyjde na podstatnou část měsíčního rozpočtu.

Z Facebooku Andreje Babiše:

Psali jsme: Ministr Zaorálek: OSVČ v kultuře chceme pomoci jednorázovým příspěvkem Koudelka (Trikolóra): Prymulovo půlnoční království Lukáš Kovanda: Prymulův možný zákaz pohřbívání do země připraví pohřební byznys v ČR až o 33,5 milionu Lékař: Temná cesta, kterou se šíří covid. A nevíte o tom. Velmi nebezpečné

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.