Premiér Babiš: Děkuji, děkuji a děkuji

reklama

Dobrý den všem. Vážení spoluobčané, já vás zdravím z Úřadu vlády. Netradičně. Každou neděli k vám mluvím z Průhonic, ale vzhledem k tomu, že v pátek jsme měli obrovský nárůst nakažených covidem 19, tak samozřejmě od toho momentu řešíme, jak dál, abychom zamezili nárůstu epidemie.

Já bych chtěl všem, kteří zůstali doma a omezili kontakty, poděkovat. Skutečně si toho vážíme, a je to velice důležité. Jsem přesvědčen, že většina našich spoluobčanů to respektuje. Chápe, že ten obrovský nárůst nakažených se projeví v nárůst potřeby na kapacity našich nemocnic a zdravotnických zařízení později.

Proto my musíme rozhodnout o dalších opatřeních. To se stane v pondělí na vládě, a ta opatření budou platit od středy.

Anketa Máte důvěru v Romana Prymulu? (Ptáme se od 12.10.2020) Ano 53% Ne 47% hlasovalo: 3097 lidí

My o tom samozřejmě intenzivně komunikujeme, mluvíme, ministři mají intenzivní komunikaci. Já jsem ráno přes videokonferenci mluvil s Integrovaným centrálním řídícím týmem, a diskutujeme ta opatření. Diskutujeme samozřejmě i na základě návrhů pana ministra Prymuly, který má mezinárodní epidemiologický tým. Vnímáme ta jejich doporučení, a samozřejmě jsem přesvědčen, že je budeme respektovat.

My ta opatření musíme samozřejmě probrat i s opozicí. Předpokládám, že to nastane v pondělí. Máme Bezpečnostní radu státu v pondělí ráno, máme tripartitu. Tam všude budeme diskutovat o tom, co je potřeba udělat. My, na rozdíl od první vlny, ta opatření chceme spíše konkrétně zacílit, a vlastně řešit ten hlavní problém.

Fotogalerie: - Vyhlášení nouzového stavu

Ten hlavní problém je to, že někteří naši spoluobčané, a vy znáte tyhle fotky… To je za Národním divadlem v Praze. Nebo tady Kozí ulice nebo v Brně nebo v dalších městech bohužel nerespektují ta opatření, a bohužel stále to podceňují. Neuvědomují si, že skutečně tenhle problém dopadne hlavně na nemocné lidi, na starší generaci. My si skutečně nemůžeme dovolit nebojovat za každý život. Uděláme pro to maximum.

Musíme samozřejmě také ochránit naše zdravotníky, kteří mají podstatně těžší roli než za 1. vlny. Chceme je maximálně podpořit, a taky to děláme.

Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 8.10.2020) Ano 72% Ne 28% hlasovalo: 25063 lidí Já bohužel dostávám informace, že nejenom některé skupiny našich spoluobčanů to nerespektují, ale slyším, že v Praze bary naoko zavřou ve 20 hodin, a potom se přesouvají do suterénů, kde vlastně popíjejí do rána. Že někteří lidé, i když jsou indikováni, nechodí na odběry, nebo že když mají příznaky, tak to nehlásí. To je samozřejmě velice špatně.

Takže já vás chci poprosit, a samozřejmě nikomu nevyhrožuji. Já jenom říkám, že to není dobře, že bychom se měli znovu semknout, stejně jako to bylo za první vlny, kdy to všichni pochopili, byli jsme spolu na jedné lodi, a nevnímal jsem tehdy, že by byly nějaké diametrálně jiné rozdíly.

Já dostávám stále zprávy, že lidé říkají, že je nějaký chaos v informacích. My vás ale prosíme, abyste se skutečně řídili podle informací, které jsou od Ministerstva zdravotnictví, které jsou ty skutečné informace. Protože v mediálním prostoru jsou různé názory. Je plno lidí, kteří stále zpochybňují ten covidu, tu pandemii. To není dobře.

Chtěl jsem také poděkovat. Poděkovat praktickým lékařům, kteří spolupracují s hygienami, že se ta spolupráce skutečně zásadně zlepšila. Dnes ráno tady se mnou byl ministr Prymula, byl tady ministr Havlíček, který v rámci toho video vystoupí a řekne vám, co všechno připravuje, abychom podpořili podnikatele a živnostníky, kteří budou poškozeni některými těmi opatřeními.

Fotogalerie: - Vylidněné metro

My skutečně testujeme na maximum. Není pravda, že bychom netestovali. Teď v pátek bylo vlastně 26 713 testů. Já jsem i včera v televizi vyzýval, že tam bylo vlastně objednáno nebo indikováno 35 700 lidí, aby šli na odběry. Dnes to kleslo na 19 753, ale samozřejmě znovu prosím, abyste se nechali testovat co nejdříve.

Včera jsem také apeloval na firmy, aby nám pomohly sehnat další operátory, další vyškolené operátory. Moc děkuji všem, kteří reagovali. Banky, pojišťovny reagovaly, všichni mobilní operátoři, ČEZ a další. Takže všem děkujeme. Dostali jsme tady na Úřad vlády i individuální e-maily, všem odpovíme. Děkujeme moc.

Anketa Podporujete opatření proti covidu-19 činěná Romanem Prymulou? Ano 54% Ne 38% Některá ano, některá ne 8% hlasovalo: 22788 lidí Taky děkujeme všem, kteří si stáhli aplikaci eRouška. Už je vás 655 tisíc. Včera bylo 408 reportovaných nakažených. Sebereportování se také rozbíhá. Celkem už máme předvyplněných 805 formulářů.

To jsou všechno věci, které jsou důležité. Naši kolegové z hygieny, z armády, policisté a další. Nevzdáváme to trasování. Chceme trasovat za každou cenu, i když samozřejmě ten nárůst je obrovský.

Já samozřejmě komunikuji i v rámci Evropy. Ty nárůsty jsou obrovské. Včera Francie 27 tisíc, Holandsko má rekord, Polsko, Slovensko. Já jsem včera komunikoval s maďarským premiérem, s polským premiérem, dneska komunikuji se slovenským premiérem, kde zasedá epidemiologická komise, která přijme nějaké rozhodnutí.

Já chci jenom vysvětlit, že dnes jsme v jiné situaci. My jsme kvůli první vlně museli zásadně, víceméně plošně podpořit živnostníky, eseróčka, a nebudu to všechno opakovat. Stálo nás to 200 miliard. My si skutečně už teď nemůžeme dovolit takovouto obrovskou finanční injekci. Takže ta opatření, o kterých zítra rozhodne vláda, potom co budeme diskutovat s opozicí, tripartitou i s ekonomy, tak budou víceméně cílená. Chceme najít nějakou rovnováhu mezi ochranou životů nemocných a starších lidí a naší ekonomikou.

Takže znovu prosím. Berme to vážně. Ta situace je vážná v celé Evropě. Já jsem přesvědčen, že tak, jak jsme to zvládli za 1. vlny, to teď společně zase zvládneme. Musíme být ale vůči sobě tolerantní. Já pevně věřím, že všichni pochopí vážnost situace, a ti, kteří dělají nějaký otevřený odpor, že se nad tím zamyslí. A pochopí to, že když si teď odepřou na pár týdnů nějaký způsob života, tak potom se můžeme zase všichni vrátit k normálu.

Já tomu pevně věřím a doufám, že všichni uvěříte, že to tak bude. Když se semkneme, tak to znovu zvládneme, a já vám za to moc děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.